以色列政府有膽量對抗伊朗核武，卻對境內阿裔社群暴力猖獗束手無策？

今（2021）年11月14日晚間，在以色列南部城市別是巴（Beersheba，又譯：貝爾謝巴）的索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center）發生一起暴力衝突事件，數十位分別來自兩個貝都因（Bedouin）家族的年輕男子，在該醫療中心門口爆發衝突，雙方人馬不僅有肢體衝突，還互相投擲石塊，現場一度傳出槍響，整起事件持續約一小時，造成四人受傷送醫，獲報趕到現場的以色列警方最後將19人帶回偵訊。

推特解說：以色列警方趕赴爆發衝突的索羅卡醫療中心

שני תושבי רהט נפצעו מדקירות בקטטה שפרצה בין שתי משפחות בדואיות בחניון של בית החולים סורוקה בבאר שבע. במקום נשמעו גם קולות ירי@Itsik_zuarets

(צילום: עמאר אסדי) pic.twitter.com/SW3mJtkIl1 — כאן חדשות (@kann_news) November 14, 2021

發生衝突的是來自鄰近城市拉哈特（Rahat）的兩個貝都因家族，兩家的衝突主要源自2018年年底，其中一個家族的一名成員遭對方家族成員刺殺身亡，事發之後，兩家便衝突不斷，一度嚴重到其中一個家族遷居至城鎮胡阿（Hura）這座城鎮；這次在索羅卡醫療中心的衝突發生前，兩家人其實試圖透過中間人進行協調，結果不僅調解不成，還演變成暴力衝突。

爆發衝突的索羅卡醫學中心，是以色列南部最大的醫療中心，位於南部大城別是巴的主要道路上，儘管事發時間為晚間9點左右，但當時醫院門口及附近區域，仍有人車流動，兩派人馬無視附近的人潮、醫院的醫護人員與病患，不僅展開對峙，還有人開槍，震驚不少人。

別是巴市長丹尼洛維奇（Reuven Danilovich）抨擊中央政府，特別是總理班奈特（Naftali Bennett）及國內治安部長巴列夫（Omer Bar-Lev），批評這次事件顯示當局在維安上的嚴重失職，他還抱怨道，以色列這樣一個知道如何對付伊朗核武的國家，竟然對貝都因氏族間的齟齬完全沒轍。

總理班奈特在此事發生後，隨即召集相關部長，討論如何處理阿拉伯社群的犯罪與暴力問題；12月6日，班奈特還與幾位部長前往以色列南部視察，再度宣示政府解決近來似乎更加猖獗的暴力事件。

這並非以色列的阿拉伯（註1）社群首次傳出嚴重的暴力衝突事件，相反地，類似事件層出不窮。

9月的第三個週末，四名阿拉伯裔遭到謀殺，兩天後，一場發生於以色列北部的槍擊案，造成一名阿拉伯裔喪生，另一人受重傷；10月30日，在胡阿（Hura），爆發一件因土地糾紛而起的鬥毆事件，包括未成年者在內的多名男子互相投擲石塊；索羅卡醫療中心事件發生兩天後，在賈利耶（Jaljulia）這座阿拉伯城鎮的一場葬禮上，一名46歲男子遭槍傷身亡，一名32歲的男子遭槍擊後受重傷；在阿拉伯社群中頻傳的暴力事件，已經導致居民人心惶惶，一些居民甚至不敢在特定時間外出。

以色列阿裔社群的暴力事件潮

多年來，以色列阿裔社群的暴力事件層出不窮，且比例相對高於猶太裔社群，其中包括組織犯罪、因土地等糾紛引起的家族或個人恩怨、也有一些是臨時起意的暴力攻擊；發生地點通常在阿裔群居的城市或城鎮；每年因暴力攻擊而身亡的阿裔人數，通常較猶太裔高，但破案率卻相對低。

今年截至11月底，以色列全境有118位阿裔或巴勒斯坦人被殺害；同年，阿裔身亡的刑事案件破案率為23％，猶太裔被殺身亡案件的破案率則為71％；一項以色列國會調查發現，相較於猶太裔男性，阿裔男性遭槍擊的可能性高出36倍。數據顯示，2017年，0.7％的阿裔成年人遭判刑，為猶太裔的將近3倍（0.23％）；2018年，以色列93％的槍擊案是由阿裔犯下的；今年5月在以色列多個阿裔與猶太裔混居的城鎮，爆發一連串暴力紛爭，在阿裔社群中的眾多參與者，都是黑幫、犯罪組織的成員。

一般以色列平民要合法取得武器需要符合相當嚴苛的標準，但調查發現，90％的阿裔民眾認為要取得武器是很容易的，相較之下，只有30％的猶太裔認為在境內取得武器是容易的；儘管確切數字不得而知，有調查指出，在約200萬的阿裔以色列人中，共持有至少40萬包括來福槍、手榴彈等在內的各式違法武器。

面對阿裔社群中相對普遍的非法持有武器，以色列警方曾一度鼓勵非法持有武器者出面自首，並表示凡自動繳械者都不會被處罰或登記，但幾乎沒有任何人響應；由於犯罪暴力事件猖獗，在阿裔社群中，一些並沒有犯罪意圖者，也會試圖持有武以保護自己。

文章開頭提及、主要居住在以色列南部內蓋夫（Negev）沙漠的貝都因社群，被官方歸類為阿拉伯裔以色列人，社群內的犯罪、家族間的暴力紛爭情況也相對嚴重。

11月初，一輛從中部城市特拉維夫開往以色列最南端城市埃拉特（Eilat）的長途公車遭石塊襲擊，導致駕駛中途停駛，乘客們也被迫下車；11月底，相同的公車襲擊事件再度重演；不少公車駕駛指出，內蓋夫貝都因青年隨機攻擊長途公車的事件，最近時有所聞；11月底，以色列警方大規模出動1200名警力，在內蓋夫沙漠幾個貝都因人聚集的社群，取締非法毒品與武器、及徹查洗錢等違法情事，整個行動逮捕了至少41名嫌犯，查獲非法武器及超過20公斤的大麻，還發現一些種植大麻的溫室。

家暴（包括婚姻內與無婚姻關係）、特別是受害者為婦女的暴力事件（註2），在阿裔社群中也相對偏高；2021年開始至11月底，全以色列有22名女性遭謀殺身亡，其中15名為阿裔女性；2020年遇害身亡的阿裔女性中，高達60％在生前曾向警方報案，自己生命受到威脅；類似暴力事件的破案率則偏低，在2013年與2018年間遇害的17名婦女案件中，沒有任何一位嫌犯被起訴。