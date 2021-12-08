BENTLEY CONTINENTAL GT SPEED 極致操控、恣意駕馭

跨越百年輝煌歷史，Bentley以最新世代Continental GT Speed，嶄新且完美地演繹品牌追求極致駕馭樂趣、頂級品味工藝以及舒適乘車體驗。訴求兼具豪華與性能的Speed車型自1920年代的3-Litre車款開展至今，以一貫的精緻工藝手工匠造，衍伸至現行第三代的Continental GT車型，同時植入最新科技配備，將車輛的動態表現提升至全新高度。

負責工程技術的Bentley Motors董事會成員，Dr. Matthias Rabe表示：「全新Continental GT Speed定義了極致的性能跑旅，不僅擁有最令人熱血沸騰的操控表現，車輛內外細節更強化視覺與觸覺感受，提供更多個人品味揮灑空間。相較於過去，豪華旅行車有著長足的進步， Continental GT Speed如同性能宣示般的車身外觀與線條，包裹精緻工藝細節內裝，讓車主盡享多面向及不同層次的層峰駕乘體驗。」

Photo Credit : BENTLEY

如同品牌精神對於精緻豪華與極致性能的追求，進化至最新世代的Continental GT Speed外觀上以當代美感詮釋力量美學，完美承襲Continental R-Type充滿張力的流線設計，在底盤科技上全面進化，首度配備電子限滑差速器 (eLSD)，並搭載著名Bentley動態駕駛系統、全輪驅動以及全輪轉向功能，得以匹配強大動力輸出，在BENTLEY / COMFORT / SPORT模式轉換不同適性與駕駛風格，不論低速漫遊或高速巡弋皆能維持一貫的優雅舒適與高度穩定，標配22吋Speed專屬輪圈更增添動態與視覺表現。

Continental GT Speed的全輪轉向系統在低速狀態下，前後軸將轉向相反方向，縮小迴轉半徑且提升敏捷性，配合轉向齒比使得指向更加銳利；相對在高速時，前後軸轉向相同方向，增加行進間彎中穩定度。對比Flying Spur的全輪轉向系統，Continental GT Speed車型上的轉向系統反應更為積極，根據不同車格調性做出最適化設定，配合循跡控制系統與扭力分配系統，在任何狀況皆能提升車輛表現，展現出與其他車型截然不同的動態性能。

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一項首度搭載於Continental GT車系的電子限滑差速器(eLSD)，則是大大增進Speed車型有別於一般車款的強大路面適應性。藉由系統輔助，在油門收放之間維持車輛平衡、強化轉向反應與直線加速表現。彎中動態表現更為精準，不僅增進駕駛信心，在SPORT模式下更趨近於後驅車款，靈活掌控過彎路線。

著名的Bentley動態駕駛系統同樣也標配於性能車款Continental GT Speed，在48V電子防傾桿的穩定下，結合新款三氣室氣壓懸吊，僅0.3秒內即可提供高達1,300 Nm的對抗扭矩，任何激烈操控狀態皆可保有極高車身抗扭及穩定性。

Continental GT Speed搭載品牌性能之巔W型排列12汽缸引擎，迸發出659 PS最大馬力、900 Nm最高扭力，藉由8速雙離合器變速箱將動力完整傳遞路面，0-100 km/h僅需3.6秒完成，極速可達335 km/h。同時配備了汽缸間歇休止系統，低負載時關閉半數汽缸，以六缸提供節能動力。在持續進化的Continental車型之中，樹立業界頂級豪華與極致性能的最佳Grand Tourer，讓洲際長征成為一種享受。

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傳承自Continental R-Type優雅外觀線條與新世代亮眼動態表現下，Continental GT Speed標配深色車頭格柵以及外觀飾件，16種標準車色選擇由Speed與12汽缸字標點綴，配上專屬Speed造型輪圈突顯不凡地位。對於追求最佳車輛表現及排氣聲浪的車主，還可選配Akrapovič運動化排氣系統，更加完整性能掛帥的Speed車型樣貌。

品牌經典菱格紋以精緻工藝延伸至質感內裝，15種標準高級皮革內裝選色，由位於英國Crewe工廠極富經驗的工匠們親手縫製。Continental GT Speed獨有麂皮配置，呈現呼應外觀的熱血本質，搭配專屬車內銘牌、Speed門檻與跑車化踏板，型塑競技駕馭氛圍。Bentley一貫地頂級質感內裝，在碳纖維或金屬，木紋、頂級皮革與麂皮等多樣材料搭配組合中，形塑出業界首屈一指的豪華車室，於體驗操控之餘兼備優異乘坐感受，更是個人風格的極致展現。

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如同 Bentley發揮無限想像的客製範圍、精雕細琢的工藝成就，以及頂尖質感的領先地位，有著同樣理念的國際知名水下攝影師Yorko Summer，以對環境的熱愛、追求未知與挑剔完美的態度，破除既有框架透過與眾不同的視角，一同欣賞Continental GT Speed的工藝之美。或動或靜，既優雅又強大的姿態，回應Embrace Extraordinary品牌精神，跳脫交通工具的既定印象，讓Bentley成為生活風格延伸與展現。

Bentley Continental GT Speed挾帶品牌首屈一指的頂尖性能表現，融合豪華舒適駕乘感受，完美演繹品牌精神。硬頂車型基本車價1680萬元起、敞篷車型基本車價1740萬元起，歡迎洽詢Bentley Taiwan總代理永三汽車。