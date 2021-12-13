《韓國史》：CEO總統李明博上任不到半年就成為「跛腳鴨」，是南韓憲政史上所僅見

文：朱立熙

上任後聲望立即暴跌的CEO總統李明博

李明博是在人民普遍「憎惡」盧武鉉的情勢下，打著救經濟的旗幟，才讓選民在沒有選擇的情況下脫穎而出。他在選戰中喊出亮麗的七四七支票：每年經濟成長率7％，五年後人均國民所得四萬美元，並且躋身世界第七大經濟強國。讓選民對他畫出的美麗大餅，垂涎欲滴。

然而，李明博上任後所面對的情勢，並不遜於1997年金融危機爆發時的南韓，首先迎面而來的是高油價招致物價上揚；而美國控股公司雷曼兄弟倒閉帶來全球金融海嘯，南韓股匯市暴跌，再加上世界經濟蕭條及國內外市場需求減少，對發展倚賴出口的南韓造成短期衝擊。

雖然政府透過持續支援金融圈，以及利用韓、美、中、日的貨幣互換機制防堵美元拋售等緊急措施來穩定局面，暫時克服經濟危機，但李明博不得不在上任一個月時，就承認做不到7％的經濟成長率，向下修正為4％；接著，人均所得也跳票而下修為兩萬美元。至於成為第七大經濟強國，則被南韓媒體譏笑為「癡人說夢」。至此，七四七的選戰支票完全跳票。南韓人民對他由高度期待到失望至極，不過短短的三個月。

李明博在1964年因搞學運反對日韓建交談判被朴正熙特別召見後，靠著朴正熙的力薦才在現代建設坐直昇機一路高升，所以才能在36歲就當上社長。否則在尊卑意識強烈的韓國，這是絕不可能的事情。但是朴正熙遇刺死亡後，李明博就失去了靠山，所以只好離開現代集團，靠著斂聚的財產在1992年參選國會議員從政去了。

事實上，他是一位「過時（Out of Fashion） 的企業家」，他的企業觀與經營邏輯，是1970年代「官權主導下的特權經濟體制」下，在草莽的狂人老闆鄭周永與獨裁軍人朴正熙的「政商勾結」下被鍛鍊出來的。

這種「軍政商複合體」的結構，靠的就是「勾結」與「賄賂」，也就是東亞“Crony Capitalism”（裙帶、朋黨資本主義）的極致，李明博就是其中最關鍵的執行者、也是最具代表性的人物。因此，韓國人普遍對當年朴正熙獨厚大財閥的經濟發展政策非常反感，因為讓一般人完全沒有「經濟自主」的可能。

韓國人享受了10年的民主自由的芳香空氣，終於不再天天被催淚瓦斯與國家暴力所凌遲。但在追求「經濟轉型正義」的路途上，卻走得跌跌撞撞。以致於大財閥與經濟特權階級仍時時掣肘盧武鉉的改革，並靠借進大量的短期外債來炒作全國的房地產，導致物價騰飛，貧富差距與社會不公持續擴大，人民對經濟惡化怨聲載道，才讓李明博宛如「經濟救星」出線。

李明博擔任首爾市長時，成功地整治以往的臭水溝清溪川，此項政績深得南韓市民的人心，而普遍誤認為，他的企業家背景加上魄力能夠成功整頓南韓的經濟問題。很顯然的，南韓民眾歷經了10年在國際上的政治經濟停滯，政治上無法改善與北韓關係，反而花了一大堆冤枉錢，在這種氛圍中，大多數南韓民眾乃將選票投給了象徵振興韓國經濟的李明博。

但是，李明博上任一個月後，從2008年3月底開始，就因為連連的失策，導致聲望直直落，上任三個月的民調支持度已經落到20％的新低，創下南韓20年來、盧泰愚以降五任直選總統的最差紀錄。許多原本支持他的年輕選民，無不大感後悔。

造成李明博聲望如此低落的原因，固然有著南韓國內左右對立的背景，以及人民反美情結與地域仇恨的因素，但是，李明博的性格與行事風格， 更是關鍵因素。出身勞力密集的營造業CEO，以及首都市長的資歷，畢竟不若一國元首所需面對事務的繁複。把CEO與市長的格局與作風帶來經營國家大政，才讓李明博的前三個月做得如此離離落落。

而且李明博挾著有史以來第二高的選票差距（1149萬票 vs. 617萬票）當選，大勝之後的驕氣與傲慢，讓他誤以為是「全民擁戴」的總統，更是有恃無恐地我行我素，為所欲為。

原本期待李明博上台拼經濟的南韓選民，在幾次重大決策過程中發現，原來李明博的行事風格竟然是「獨斷獨行」的威權式，而且不脫1970年代的「密室政治」作風。

在進口美國牛肉的社會爭議之前，李明博最被人民詬病的是他的「京釜大運河」計畫。這個華而不實的計畫，不僅毫無民意基礎，後來更被發現是圖利財閥企業去炒作地皮，儘管他口口聲聲說會凝聚民意共識之後才決定，但是後來被揭穿根本是連細部的施行計畫都已悄悄地在進行了。

大運河計畫的獨斷獨行與黑箱作業，讓南韓民眾對李明博完全失去信任，以致於進口美國牛肉的議題，一發不可收拾，成為李明博上任以來最大的危機。數十萬人在首爾市中心的燭光示威，結果竟是警力的強勢動員與濫捕，所招致的民怨，讓他的聲望跌落谷底。他雖然幾度公開向全民道歉， 並且承認自己「不懂政治」，但是民心已難以挽回，上任不到半年就成為跛腳鴨總統，這也是南韓憲政史上所僅見。

此外，在「新右翼勢力」（New Right Movement） 當道的新局之下，李明博政府不僅對盧武鉉政府時期所推動的過去史清算作業，展現了消極的態度，以刪減預算或合併機構的方式來頓挫進步勢力與人權團體，並且，對於過去10年金大中與盧武鉉從未適用、幾乎已經成為死法的「國家保安法」，在上任後不到半年就恢復適用，並且有人因而被收押，進步派人士甚至被貼上左派親共的標籤。左右勢力的對立，儼然回到了冷戰時代；李明博代表的保守反動勢力的復辟，已讓南韓民主發展的歷史時鐘開始倒轉了。

2010年6月2日舉行的16個地方首長選舉， 執政黨的慘敗，成為李明博上任2年半以來最難堪的一天。選民用選票給了他的「期中考」不及格，也就是對他任期前半的「失政」給了不信任投票；李明博因而被提早宣告成為「令不出府」的跛腳鴨。

選舉前10天正好是前總統盧武鉉自殺的週年祭，南韓反對黨陣營喊出：「用選票來替盧武鉉報仇！」因為支持者認為他是「冤死」的，是李明博政府用司法追殺逼迫盧武鉉，他只好跳懸崖以死來明志。所以這場選戰擺明就是一場「死人與活人的鬥爭」。

再加上選前發生兩個事件：天安艦爆炸沉船及四大江整治計畫，成為執政的大國黨慘敗的導火線。前者被李明博政府拿來操弄選民的恐共症，後者則是讓李明博圖利財閥與既得利益者的政商掛勾無所遁形。

天安艦爆炸沉沒事件發生在3月26日， 艦上104名官兵中46人死亡。南韓軍民聯合調查團5月20日公布調查結果，指控沉船原因是「遭北韓小型潛水艇發射的魚雷攻擊」。不過北韓國防委員會迅速作出反應，拒絕接受這一指控，並表示要派團到南韓調查證據，但遭到南韓拒絕。

調查報告的片面指控，旋即使整個東北亞情勢陷入高度緊張，並且掀起國際社會的譴責聲浪。李明博執意訴諸聯合國制裁，並尋求中日兩國的背書。但中國始終表明「不偏袒南北韓任何一方」的立場。

事實上關於調查結果，南韓國內也出現質疑聲浪，形成了「信者恆信，不信者恆不信」的現象。反對黨陣營指控，政府與執政黨沿用威權時代的老套伎倆，靠「打北風牌」來營造恐共心理，以達到對執政黨有利的選舉操弄。但是直到選前兩天，《韓國日報》民調仍顯示，有近3成的受訪者不相信調查報告。

執政黨慘敗的結果，等於南韓民意認定了天安艦沉船與北韓無關。其實，這次選舉會讓李明博政府灰頭土臉的另一個原因，就是李明博已經被選民認定「毫無誠信」可言。自他上任以來，先是執意孤行主導「京釜大運河」計畫，又發生進口美國狂牛病牛肉事件，聲望早已跌落谷底。雖然他數度公開道歉，並以輕聲細語向人民告白， 但是南韓人民已經看破並厭倦他那一口裝出來的腔調。拿不出政績還失政連連的總統，光靠文宣包裝是行不通的。

李明博除了在「京釜大運河」、「天安艦爆炸沉船」、「美國狂牛病」等政治議題明顯處理失當外，後來一些舉措也使得他盡失民心。李明博篤信「利益均霑主義」，認為大企業對經濟的貢獻可同時為中小企業與消費者帶來利益，因此在經濟上倚重財閥。政府擴大投資並對大企業給予減稅等優惠鼓勵輸出，財閥積極擴張海外市場而獲得巨額收益，但中小企業卻因被忽視而苟延殘喘。

據統計，包括三星、現代、LG、SK與樂天等各財閥的資產在李明博五年任內成長近兩倍。大企業營收表現極為亮眼，但庶民經濟卻一塌糊塗，大企業的擴張擠壓了民生經濟的成長。所得分配嚴重不均、家庭負債逼近一千億韓元大關、青少年失業率逼近10％，在在顯示經濟發展過度集中於財閥，而收益並未均分至一般百姓手中。

李明博延續以往擔任CEO的強勢經營作風，他不與在野黨或反對勢力妥協。在五年間， 大肆任用親信擔任公職的「空降人事」，也招致批評。尤其是媒體相關機構，包括主管傳媒事務的國家放送通信委員會與公共電視台等，李明博恣意安插校友學弟或親政府人士操控媒體，以弱化媒體批判政府的功能。

2012年，韓國第二大公營「文化放送」（MBC） 電視台的員工，為抗議李明博安插進來的社長金在哲屢次干預新聞自由，多次淡化或強制撤除對政府不利的報導，工會展開了罷工抗爭要求金在哲下台。罷工持續達170天，創下亞洲媒體史上最長的紀錄。

其間，最大的電視台「韓國放送公社」（KBS）、新聞頻道YTN，以及國家級的「聯合通訊社」都跟進串聯，顯示箝制新聞自由現象在李明博任內極為嚴重。但政府毫不吭聲，執政黨與保守媒體還指責媒體罷工是具有「特定政治意圖」，更放任電視台高層整肅參與罷工的員工。

李明博執政期間，遭解職或懲戒的媒體人多達415人，創下1980年代全斗煥政權殘暴打壓媒體之後的最大規模。在威權時代中成長的李明博，以獨斷獨行之姿統治自由民主的國度，與南韓人民的期望越行越遠，也就無怪乎南韓人以他名字的韓語發音：「2MB」，諷刺他腦容量僅如電腦硬碟容量2MB的大小，「運作能力」有待加強了。

除了前述的缺失外，李明博本人與親屬還接連遭揭發違法弊案。2008年，第一夫人金潤玉的表姊因涉詐欺而遭起訴；2011年底，李明博被踢爆以兒子李時炯名義，購買房地產的「內穀洞私宅風波」；2012年7月，曾任國會議員的親兄李相得，更因收受來自銀行的賄賂而遭檢方起訴，最後被判有罪入獄，李明博亦為此出面向南韓國民道歉。

接二連三的貪瀆風波，對執政黨大國家黨即將面臨的國會與總統大選造成衝擊。2011年底，大國家黨一名議員的祕書，被揭發對南韓中央選舉管理委員會網站進行駭客攻擊，引起社會譁然，大國家黨情勢雪上加霜，頓時陷入崩解危機。此時，前獨裁者朴正熙的女兒朴槿惠在大國家黨組成「非常對策委員會」，並擔任委員長。2012年初，朴槿惠對黨內進行結構重組以力拼選舉，並將大國家黨改名為「新世界黨」。其間，爆出國會議長朴熺太在黨代表大會上公開行賄的「紅包門」事件，使朴熺太成為史上第一位在任內去職的國會議長，而為執政黨帶來負面形象。

不過，上屆總統初選敗給李明博的朴槿惠，成功切割與李明博政權的功過，透過行銷自身而使選民將注意力轉移到朴槿惠個人，除凸顯對手陣營無人能與她抗衡外，並淡化民主統合黨打出「審判執政黨」的號召。最後，新世界黨在國會選舉驚險過半，但進步勢力在國會的席次也大幅成長逾四十席。

朴槿惠帶領新世界黨在國會選舉中過半勝出，鞏固了黨內地位，而順利成為總統候選人，她成功攏絡與吸納保守陣營各派別，使得過去因分裂而遭致選戰失利的戲碼不會重演。同時，在野陣營有前總統盧武鉉親信的民主統合黨國會議員文在寅，以及無黨籍的首爾大學教授安哲秀出馬角逐總統大位。

人權律師出身的文在寅，曾任盧武鉉總統的首席祕書官，「親盧」形象深厚，他在2012年民主統合黨舉行的各地黨內初選勝出；安哲秀則是防毒軟體公司創辦人，形象清新又無政黨包袱，而頗得年輕世代的好感，總統大選的「三強鼎立」態勢維持了一段時間。

但由於朴槿惠氣勢如日中天，在野陣營要勝出，勢必要進行整合，推出單一候選人與朴競爭。文在寅與安哲秀兩人因此進行數次協商，但遲至選戰倒數時日，都還無法確定「候選人單一化」的產生方式。安哲秀曾在途中退出協商，他必須在毫無政治資源奧援的情況下，面對文在寅的苦情攻勢，再加上進步勢力

媒體倒向文，而對安哲秀施展壓力，最終安只好含淚退出選舉。由於李明博過度將經濟發展偏向財閥造成貧富差距拉大，「經濟民主化」成為候選人不約而同提出的政見。「經濟民主化」指的就是讓百姓「做自己錢包的主人」，削弱財閥壟斷經濟的影響力，並調整過分傾斜的經濟體質，讓民生經濟能獲得舒展，並讓更多人能夠投入創造經濟成長。

這次大選中，20至40歲的年輕選民是文在寅的支持主力，而50到60歲的中老年階層則多倒向朴槿惠。步入高齡化社會的韓國，這次選民結構有所變化，中老年選民人數首次超越年輕階層。由於年輕選民向來不甚關心政治，厭惡政黨惡鬥，原先被年輕人視為救世主的安哲秀退選，更使許多年輕世代的選民感到失望，因而未能激發出他們的投票意願。

另一方面，在經濟情勢嚴峻的情況下，中老年階層懷念朴槿惠的父親朴正熙帶動的經濟起飛、國家安定成長之情景，加上這些老世代的選民大多接受朴正熙時期的反共教育，在南北情勢緊繃的此時，更能贊同保守勢力親美反北的立場，催生出投票意願。中老年世代「暴衝」投票的結果，是朴槿惠最終以108萬票差距擊敗文在寅，保守陣營繼續維繫政權。

不過，李明博卸任後，檢方對他任內的貪腐積弊隨即展開調查。2017年3月31日朴槿惠被收押之後不久，檢方立即起訴李明博，他被控的罪名有收賄110億韓元、侵占349億韓元、逃漏稅31億韓元，於是在2018年4月將他收押（第四位被收押起訴的總統）。

但是李明博始終否認犯罪，除了保持一貫的緘默權之外，也大聲疾呼這是文在寅政權對他的「政治迫害」，是為了替盧武鉉被逼自殺所做的報復行為。歷經三年多的審理，2020年10月29日最高法院以收受三星等公司鉅額賄賂，以及侵占公款等罪名，重判李明博17年刑期定讞，一度保外就醫的李明博再重返牢籠。

書籍介紹

本文摘錄自《韓國史：悲劇的循環與宿命（增訂七版）（最新增訂版）》，三民出版

作者：朱立熙

聞名全球的流行文化、內涵深刻的人文旅遊，韓國是古今交匯的華麗舞台。然而在光鮮的外表下，卻暗藏一段悲苦交織的血淚過往。

朝鮮半島文化一路蓬勃發展，政治局勢卻長期受外力所影響。西元前二世紀政權曾遭漢滅亡，七世紀之後，又多次受隋、唐與草原民族相繼征討，二十世紀更因為被日本侵略、併吞，從獨立國家一步步淪為殖民地。二戰後原有機會重建國家，卻又因美蘇衝突、韓戰爆發而南北分裂，彷彿命運之神的眷顧永無到來之日。

戰爭有終結之時，分裂的國度卻遲遲未見融合之勢。韓戰結束後，位處南方的韓國，對外與北方朝鮮武力對峙；於內有軍人鬥爭的政局動盪，以及獨裁政權揮之不去的陰影籠罩，直到1987 年因兩位大學生之死，人民才憤而挺身爭取權利，促使韓國走向自由與民主。

而今韓國仍然面臨著考驗：兩韓為緩解對立而簽署〈板門店宣言〉，然而朝鮮半島依舊壁壘分明，外在勢力仍牽動著國家發展。韓國史宛如悲劇的宿命與循環，徘徊在黑夜與破曉之間，等待著和平曙光的來臨。

本書作者朱立熙為台灣知名的韓國專家，秉持「哈韓、反韓，要先知韓」的初衷，用台灣人視角近距離觀察朝鮮半島的發展，撰寫出最詳盡忠實的韓國通史，深入剖析韓國的歷史、文化、政治、社會，帶你從哈韓、反韓的兩極聲浪中撥雲見日，梳理出自己的見解，不僅看熱鬧，更能看門道！

本書特色

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Photo Credit: 三民出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航