境外+5，指揮中心推出「外來人口安心接種專案」鼓勵逾期移工施打疫苗

中央流行疫情指揮中心12月8日公布國內新增5例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

8日新增5例境外移入個案，為3例男性、2例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自印尼（2例，案16795、案16796）、菲律賓（案16797）及衣索比亞（2例，案16798、案16799）入境，入境日介於11月19日至11月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

鼓勵民眾施打疫苗相關措施

中央流行疫情指揮中心表示，為因應Omicron變異株疫情，以及提供民眾更便利的疫苗接種服務，指揮中心自12月5日起在台北車站開設「莫德納疫苗施打站」。由於民眾接種踴躍，從12月6日起再增設兩個施打處。截至12月7日止，累計接種5623人次。

為擴大接種服務，接種站將延長服務時間至12月12日止，持續在每日下午1時至晚上8時，於台北車站大廳西側迴廊、車站大廳及東側迴廊，共三處提供莫德納疫苗接種服務；可接種對象不限本國籍民眾，外國籍人士亦可接種，民眾無需預約，隨到隨打，完成接種者即可獲得一份禮品。

指揮中心說明，12月7日到期的莫德納疫苗皆已用完。此外還有約4萬劑解凍後28天的莫德納疫苗即將於12月12日到期。除設置施打站外，衛生福利部所屬醫院、國軍退除役官兵輔導委員會所屬醫院、國防部所屬醫院，都增開週一至週五夜間門診，提供莫德納疫苗接種服務。

指揮中心發言人莊人祥表示，12月21日前接種第一劑或第二劑莫德納疫苗，都會提供全聯禮券或百元等值禮券、禮品。副指揮官陳宗彥則說，無論禮券或禮物都只是指揮中心的一點心意，出發點還是鼓勵大家出來接種，保護好自己。

其餘廠牌COVID-19疫苗則可以透過「COVID-19公費疫苗預約平台」、或各地方政府衛生局合約醫療院所預約接種。

中央疫情指揮中心提供

111年1月1日起，強化疫苗接種規範

此外，由於Omicron新型變異株威脅增加，為積極防範社區傳播風險，自2022年1月1日起，將針對：公費疫苗接種對象第1、2、3、7類對象，以及矯正機關、殯葬場所工作等，工作性質具有「接觸不特定人士或無法保持社交距離」特性的人員，強化疫苗接種規範。

中央疫情指揮中心提供

相關規定包括：

一、上述人員皆應接種疫苗兩劑且滿14天（最晚應於2021年12月17日前接種第二劑疫苗）；新進人員於首次服務前，倘未完整接種兩劑疫苗且滿14天，應提供自費三日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。

二、若曾為確診個案，且持有三個月內由衛生機關開立的《解除隔離通知書》，可暫免檢具疫苗接種證明。但應於解除隔離滿三個月後，儘速完整接種疫苗。

三、如果經醫師評估後開立「不建議施打疫苗證明」或因個人因素無法施打者，須每週一次自費快篩或PCR檢驗陰性後，始得提供服務，新進人員並應於首次服務前，增加一次自費三日內PCR檢驗陰性證明。

中央疫情指揮中心提供

指揮中心推出「外來人口安心接種專案」

另外為了鼓勵外籍移工施打疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥也在記者會上宣布「外來人口安心接種專案」。陳宗彥表示，逾期移工施打疫苗會採取「不通報」、「不查處」、「不收費」、「不管制」的措施。其中「不管制」等同於逾期移工到案返國後，不會列為「入出國及移民法」的管制對象，因此再度來台時將沒有管制年限。

陳宗彥也表示，逾期居留人士若沒有身分證件在身上，也無須擔心。指揮中心會與天主教台灣地區主教團、財團法人中國回教協會，中華民國社區永續發展協會等NGO團體，共同合作，為逾期居留人士進行接種。無身分證件者，可聯絡上述相關單位，進行「COVID-19公費疫苗預約登記」，以開立身分證號，供接種證明註明身分使用。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺