《親愛的房客》母子檔陳淑芳、姚淳耀力挺兒福聯盟，跨世代對談收出養議題
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廣告導演盧建彰以「收養，是進步的一種選擇」為名，邀請金馬影后陳淑芳與金鐘視帝姚淳耀擔綱演出，為兒福聯盟拍攝宣導廣告，呼籲大眾將收養列入人生的選擇。
「其實，你沒生也沒關係。」在廣告的戲中，陳淑芳如此對姚淳耀說，頓時做兒子的心中彷彿放下了一個大石頭，減輕了必須傳承血脈的壓力，也看見了更多讓愛延續的選項。
兒福聯盟從2011年開始，於每年11月辦理「收養月」活動，推廣正向的收養觀念；今年走入第11年，特別邀請國民阿嬤陳淑芳與金鐘男星姚淳耀一同拍攝情境廣告。這是在電影《親愛的房客》之後，陳淑芳與姚淳耀再次飾演母子檔，訴說「收養，是進步的一種選擇。」在真實生活裡，跨世代族群若亦能如此擁抱收出養觀念，或許就能讓更多孩子獲得應有的幸福。
打破收養迷思：家的定義與血緣無關，與愛有關
本次廣告主角陳淑芳，其實自身就有收養相關經驗。由於她是家中唯一獨生女，為了替家中增加男丁，她的一雙弟弟就是母親收養來的。隨著父母早逝，陳淑芳19歲便出道進入演藝圈工作，姊代母職賺錢持家，而弟弟們也視長姐如母，平時相互照顧扶持、關係緊密，因此陳淑芳說：「我的弟弟讓我知道，血緣不是重點，愛才是。」
不孕再來考慮收養？收養並不是不得已的選擇
而在拍攝廣告前，對收出養議題較陌生的姚淳耀，經過這次與兒福聯盟的合作後，則認為正處適婚年齡的青壯世代其實也可以將「收養」作為養兒育女的人生選項，「家的組成不是血緣關係定義的。」姚淳耀認為，無論是自己生小孩或收養，都是人生重大的決定，也都是為另一個生命負責人，擔起為人父母的承諾。
多數人仍存有迷思，認為收養只是為了解決不孕，而忽略了收養人是對於家庭與愛的渴望。事實上，根據兒盟聯盟的實際經驗，僅有18%的收養人是為了傳宗接代而收養；另一方面，卻有超過6成收養原因，是因為喜歡小孩以及希望家庭更完整，近5成是希望能為人父母。收養不只為無法生育的夫妻、同性戀者開啟一扇窗，或滿足多數台灣長輩期待下一代能夠養兒育女的想望，收養是一種關於「愛」的制度，讓渴望孩子的大人與期待被愛的孩子，能夠牽手回家。
讓愛延續，收養是進步的一種選擇
隨著社會風氣愈來愈開明，人們發現親情與家庭存在的形式可以很多元，不該受限於血緣關係。誠如這次拍攝兒福聯盟廣告的導演盧建彰所說，在少子化的國安危機下，收養是一件很美的事情、是一個美好的答案，它讓渴望孩子的父母與渴望家庭的孩子，有了嶄新且充滿祝福的生命體驗。
而孩子作為家庭的年輕成員與新血，是讓愛延續的象徵，像種子一般，在家的哺育下，有一天會開出自己的花。想要給愛的父母，與渴望被愛的孩子，透過收養程序串起愛的橋樑，當愛在他們之間流動，便能創造出比臍帶更深的羈絆。
同場加映：真實的收養小故事
「小君是兒福聯盟的收養媽媽，她今年才三十出頭，以兒盟收養人普遍年齡來說，他們夫妻算是很年輕的收養爸媽，更特別的是，他們原本就有一個將滿四歲的兒子，但喜歡孩子也嚮往家中氣氛更熱鬧的他們，決定成為收養爸媽，經歷了一年的等待，成功收養了一歲多的弟弟。」
「個性開朗、有時會不按牌理出牌的小君，說到家人對於他們夫妻收養的決定，雖然難免會有些擔心，但仍給予尊重，只是阿公、阿嬤通常看到孩子，心就融化一半了，她印象最深刻的是聽到爸爸問她：『孩子入戶籍了嗎？』她才發現原來爸爸早就把這孩子當成一家人了，內心非常感動。」——了解更多收養資訊，詳見兒福聯盟官網