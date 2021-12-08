2021誠品年度閱讀報告：20歲到24歲年輕族群最愛買書，疫情之下財經書熱銷夯賣

2021年年關將近，各大媒體、平台等，無不推出年度榜單回顧，繼月初音樂串流平台Spotify公布了台灣地區的流量榜單之後，誠品也於昨（7）日發布「2021誠品年度閱讀報告」，其中以書寫溫柔文字的作家「不朽」連續三年蟬聯台灣「年度十大華文文學作家」第一名，其餘作家如Middle、張西、張曼娟亦皆連續三年入選年度十大作家；此外，台灣暢銷書排名前兩名《致富心態》、《灰階思考》都是財經書，顯見今年台灣人購書的傾向。

根據誠品指出，「2021誠品年度閱讀報告」首度公開300萬名誠品人會員喜好，從數據中發現20歲到24歲年輕族群購書比例相對較高，而分析閱讀與不同類別的購物傾向也發現，喜歡買書的誠品人會員最講究品味，有近四成買書同時購買時尚用品，在各類別中比例最高。

Photo Credit: 誠品提供

至於購買親子用品的會員，則高達64％同時也會購買書籍；購買文具、玩具的會員，偏愛「圖像閱讀」與「大眾小說」；愛讀心理勵志書籍的會員，平時最愛購買服飾、鞋子、包包等犒賞自己；若從誠品人卡別分析，不管是黑卡、金卡、白卡的會員，平均購書本數皆以兒童圖書最高，其次為文學、商業等。

除此之外，誠品也公布TOP100暢銷榜單，藝術類冠軍是由《奈良美智的世界》拿下，起因當然也是因為奈良美智來到台灣舉辦巡迴展抬高了熱度；健康生活類冠軍則是由《會開瓦斯就會煮【續攤】》勝出，推測可能也與疫情有關，民眾因防疫居家，閒暇之餘更注重「自煮」生活；至於休閒趣味類冠軍，則是日本知名插畫家高木直子的《再來一碗》，主打療癒圖文書放鬆身心。

除了台灣之外，誠品也走進中國蘇州、香港和日本等地的閱讀市場。香港由村上春樹《第一人稱單數》榮登誠品年度暢榜冠軍；蘇州則由宮崎駿代表作《龍貓》、《千與千尋》簡體中文版分佔誠品生活蘇州年度暢榜一、二名。

最後，誠品也指出，在疫情動盪的這一年，觀察到民眾閱讀能量不減、購書動能亦提升，Podcast、YouTube等數位媒介的魅力不容忽視，除了自製影音、直播推廣好書，短影片類型的TikTok也成為年輕讀者購書的重要參考，新形態閱讀趨勢開拓新讀者，更帶來新閱讀樣貌。

Photo Credit: 誠品提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺