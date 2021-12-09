超商工作暴力頻傳，勞動部公布最新指引，七大風險管控保障夜間工作者

文： Ching

前陣子發生超商店員規勸顧客戴口罩卻遭刺殺身亡事件，引起社會關注職場夜間工作安全。為了保障勞工夜間工作安全，加強服務業、零售業者對職場工作者對職場暴力進行風險管控與防護，勞動部在12月1日發布最新「職場夜間工作安全衛生指引」，不分各種行業別、事業場所的企業主、勞工、工作者，只要您是在晚上10點到隔天早上6點從事工作都適用該指引。

勞動部另表示，夜間工作安全衛生將列入明年專案勞檢重點對象之一，雇主未遵循導致違反《職安法》第6條第1項、第2項規定，將可能被罰3-30萬元！

一、餐飲業、超商、零售服務業納入指引保護對象

原先「職場夜間工作安全衛生指引」是在今年（2021年）8月因應大法官釋字807號女性夜間工作違憲而訂定，但日前因超商店員被攻擊的事件，而在指引中又針對較常和顧客接觸服務的產業如「零售服務業、餐飲業」特別規範。除此之外，國內大夜班工作者尚有醫院護理人員、清潔員、保全員、加油員、工廠作業員等，也都是本次指引受到保障保護的對象。

二、雇主應遵循職場夜間工作安全衛生指引四大重點

考量夜間工作者因為「行業別、所在地區、工作型態」有不同的危害風險，指引要求雇主應就夜間工作的四大部分「工作環境、職業安全衛生設施、人身安全、身心健康」等危險因子進行評估，並依評估結果採取必要的預防及管理措施。同時，也列出工作環境與安全衛生設施、人身安全保護、身心健康管理、緊急應變機制及人員教育訓練等。

三、夜班工作以安全為優先，第一線勞工遇暴力事件自衛可免賠財物損失

指引中針對人身保護這塊，特別提及零售服務業、餐飲業等經常和民眾接觸的產業工作者，雇主應加強職場暴力的風險管控重點如下： 員工安全為第一優先，並將此資訊明確列入合（契）約或管理規章，傳達給所有職場工作者。 分析職場中可能發生的暴力攻擊情境，檢討目前防護做法是否有效效性，並運用科技資源等方法改善。 職場加裝物理屏障、監視錄影警報設備、加強室內外照明、減少櫃檯現金存放等。 加強通報及警民連。 檢討人力配置、提供個人防護或警報器具。 發生消費者暴力攻擊事件，工作者可緊急迴避或採取必要自衛手段，如果因此造成財物損失，工作者不須承擔賠償義務，且不會遭到不利對待。 確保受暴工作者的勞動權益、提供必要醫療照護、法律協助及心理諮商。

四、如何遵守指引避免受罰？指引提供重點查核表供雇主檢核

服務業是第一線接觸顧客的勞動者，暴露於暴力的風險比一般內勤後線的工作者都來的高，為避免這類憾事再發生，希望雇主們都能配合職安法的規定，落實加強員工教育訓練，並針對職場大夜班勞工進行可能風險評估、提供相關預防保護措施，以保障夜班工作者的身心健康與安全。

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航