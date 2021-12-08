政治行動與人的不朽：追求不朽，在現代社會還是政治行動動機？

文：Yu Hui

政治行動與人的不朽（immortality）有甚麼關係？這是鄂蘭（Hannah Arendt）哲學中，一個我一直想不明白的問題。

在她很多的著作，特別是《人的條件》（The Human Condition）中，鄂蘭都很強調人對不朽的追求。她甚至回溯到古希臘前蘇格拉底的時期，說當時的希臘城邦十分重視政治參與，甚至普遍認為政治行動是唯一能回應人必然來臨的死亡的方法。她區分了永恆（eternity）和不朽。前者是超越時間的存在方式，人透過沉思，特別是哲學，把握永恆的真，活出一種非時間的生命。鄂蘭經常引用的例子是柏拉圖和亞里士多德，他們在着述著中都明確透露出對沉思式生命的嚮往。

與永恆不同，不朽仍然是在世界、在時間中的存活方式。人必然會死，這是不可逆的命運，但人卻能藉着他人對自己的記憶，藉着在社群中和歷史中留下自己的名字和事跡，獲得不朽的生命。一己的生命有限，但記憶和歷史能讓我「活」出不朽。鄂蘭由此再說，古希臘城邦的政治參與，就是人聚集、議論和行動的場所。在眾人之中，我的行動和言說被大家見證，我的有限生命藉着我的名字刻印在眾人的記憶之中。透過傳記等的歷史記述，我的故事得以流芳萬世（或者遺臭萬年）。

鄂蘭說，這是原初古希臘對死亡的安頓。

我一直不明白的地方，是為何鄂蘭（似乎）認為，對不朽的追求，在現代社會還能是政治行動的動機？活在現代社會中的我們，還會覺得鄂蘭描述的「在世的不朽」有價值嗎？我對此存疑。而如果我們抹走對不朽的追求，我們應如何理解政治行動的動力？但可能，對不朽的追求，不必由自身開始理解。

在瘋狂的社會，我們每日都會見到好多瘋人瘋事。好多。太多。

如果一齣又一齣瘋狂的鬧劇還有那麼一絲值得我們慶幸的地方，這大概就只會是那些由鬧劇襯托，一段又一段令人動容的故事。我們看見幾多無畏無悔的高貴，幾多撕心裂肺的壯烈，幾多無可奈何的悲痛。都是有血有肉。他們都有名有姓。

我們或許沒有參與這些故事的演出，但我們還可以把故事記住，把流星一閃即逝的軌跡拉長一丁點。對不朽的追求，或許不一定是對自己不朽的追求，可能只是不忿，不忿瘋狂仍然存續，但美麗的故事馬上就會消失。或許對不朽的追求，是想讓他們的故事變成不朽。

本文獲好青年荼毒室（哲學部）授權轉載，題目由編輯所擬，原文見此。

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin

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