《班雅明》：班雅明對十九世紀中期以來出現的「為藝術而藝術」的運動絕不苟同

文：馬國明

超越藝術

波特萊爾、卡夫卡和普魯斯特是班雅明心目中三位最重要的作家，我們更加知道班雅明自己和後二者有不少共同點；至於波特萊爾，班雅明跟他是否亦有若干共同點？表面上看，班雅明的生涯，無論是他作為一個沒有固定收入的文人或是他從納粹德國放逐後的漂泊流離的境況都使人聯想到遨遊者這個形象。但遨遊者是不可能有原則的，否則他不會甚麼都想看。

班雅明和波特萊爾之間是有共同點，但不是因為他們都是遨遊者，而是因為他們同是把世界看成是某種文本，他們的著作在一定程度上就是這種文本的記錄。波特萊爾清楚知道自己是一個頭上沒有光環的詩人，在〈波特萊爾的一些主題〉裡，班雅明指出波特萊爾預期的讀者是一些對閱讀韻律詩感到吃力的人。對這些人而言：「意志力和集中精神的能力並非是他們的長處，他們有興趣的是官能上的快慰；他們熟悉那種扼殺興趣和兼容能力的厭煩。」（CB p.109）

班雅明並指出像波特萊爾這樣以一些最不會欣賞韻律詩的讀者為目標的詩人是十分奇怪的。不過只是對其他人而言，對班雅明來說，這點卻是順理成章的。不懂得欣賞韻律詩的讀者其實就是波特萊爾自己的近親，他送給他們的致意是這樣：「虛偽的讀者——我的同類，我的兄弟！」（CB p.109）

當波特萊爾說自己的詩句是在街頭偶然拾到時，他絕對沒有故弄玄虛，而是直接指出他自己的創作歷程。這種創作有別於傳統文人對創作的理解，他們把作品看成是作者的心靈的附屬，而作者本人則是獨立自存的。波特萊爾的創作是「把生活的經歷賦予生活體驗的份量」（CB p.154）。這種創作的先決條件是作者本身亦同樣置身於那個扼殺興趣，令人無法集中精神的世界裡。但怎樣把這種渙散的經歷轉為有實質意義的生活體驗？

在第一章裡，我們已指出這種渙散經歷的根源在於具體的社會轉變，不涉及個人問題（如一代不如一代）。把渙散的經歷轉為生活體驗也就不是個人天才而是一個技術問題。渙散的經歷源於春天失去了芳香；辨別春天的不同氣味的芳香可能需要一個嗅覺特別敏銳的天才，但在春天失去芳香後，春天的到來便不再直接由我們的官能轉知，只能從字裡行間推測。

情形有點像眾多的中國問題專家，遍閱官方刊物，企圖在字裡行間尋得政局變更的一麟半爪。這是一種特別的閱讀技巧。閱讀這個世界本來並不困難，並不需要這種技巧。波特萊爾一首題為〈通感〉的詩是這樣開始的：

自然是一座神殿，那裡有活的柱子

不時發出含糊不清的語句；

行人經過該處，穿過象徵的森林，

森林露出親切的眼光對人注視。（CB p.140）

當世界是一座象徵的森林時，閱讀這個世界需要的就只是探求象徵的豐富意義。但當教堂的鐘聲變成「遊蕩著的無家可歸的靈魂」時，閱讀這個世界便有點近乎瘋狂，這種閱讀要把無主孤魂的際遇轉為一己的體驗。因此它跟中國問題專家的閱讀又絕然不同。它不需要專家，事實上這種閱讀跟閱讀小說有共通的地方：

小說的讀者是孤立的，而且比其他讀者更為熱切地抓著他的材料。他隨時準備將這些材料變成自己的一部份，或者可以說把它們吞下。他甚至把材料摧毀，把材料吞噬，就如火爐裡木材被火吞噬一樣。小說充滿的懸疑感也就有如一股氣流，在燃燒的火爐裡不斷扇風。（ILL, p.100）

或許這是為甚麼波特萊爾想做劊子手又做斷頭臺上的烈士的原因。革命只是一部放在眼前閱讀的書本，而閱讀就是吞噬。這種閱讀方式當然不會令人學識淵博，班雅明指出：「波特萊爾的經驗裡那種非此即彼的型態，他的理念之間缺乏聯繫以及那種凝固在他神情裡的不安，表明他沒有那種可供自己使用的積蓄；那種由偉大的知識和全盤的歷史觀賦予人的積蓄。」（CB p.71）這種看來是費時失事，毫無效益的閱讀自然不會有太多人參與，但卻是把渙散的經歷轉為人生體驗的唯一方法。

班雅明指出：「在目前，生命的建構是在事實的掌握裡多過信念 裡，而且這些事實絕少會成為信念的基礎。在這種情況下，不能寄望真正的文學活動能夠在文學的範疇下進行。」（OWS p.45）甚麼是真正的文學活動？無非是把人生轉為寫作吧！在第二章我們了解到回憶是把人生轉為寫作的鑰匙，但回憶必須基於真確的人生體驗，因此閱讀世界，即使是一個不再有象徵意義的世界，才可以把人生轉為寫作。這種寫作不屬於傳統的文學範疇。

事實上，後者亦已被挖空了意義。史詩、說故事以至小說這些文學範疇不是早已式微，就是出現危機，代之而起的是資訊或者是所謂事實。早在十九世紀巴黎，文人就要依賴那些把「拉丁區閣樓小火看得比馬德里爆發革命更重要」的報刊生存。

在西方歷史裡，由文藝復興至啟蒙運動這段時期裡，文人得到史無前例的獨立自主。這段時期亦出現了一種以評論為主的精緻文學（belle lettre），隨著文人失去獨立自主的地位，評論的空間亦消失了。班雅明斬釘截鐵地說：「傻子才會為評論的枯萎而悲鳴，因為它的日子早已過去。只有在一個重視遠景和適當距離、一個仍能站穩立場的世界，它才可以安賦家中。現在各樣事情都太過貼近人類社會。」（OWS p.89）評論失去空間一方面是人們只關心身邊瑣碎的事情，不再重視遠景；另一方面是文人的關係網千絲萬縷，樣樣都不好說，無所謂站穩立場。

更重要的是廣告的興起。報刊成為文字（以至文人）的居所和廣告的興起是二而一的事，上一章已對問題稍作討論，這裡要指出的是廣告對評論的影響就有如資訊窒息故事一樣。在〈波特萊爾身上的第二帝國的巴黎〉裡，班雅明引用聖・伯甫（Saint­Beuve）的觀感：「他們怎可能（在評論裡）批評一件產品？在下面兩寸的地方就已經說這種產品是時代的奇蹟。廣告的吸引力隨著越用越大的字體已佔了上風，它們構成一座磁山使羅盤的指針偏離了方向。」（CB p.28）

廣告是商品的靈魂，一個變成商品的文人自然不可能跟自己的靈魂競爭。文人成了商品這點不應只看成是一種意象，而是文人的具體生存境況。不過這種現象不應當作是個人抉擇的問題，因為文人賴以維生的文字本身亦已經商品化了。

文字商品化的意思卻不是指文字變得庸俗、粗鄙，又或者是文字描寫的是一些普遍被認為是低級趣味的事情。庸俗的文字歷來都有，商品化卻只能是資本主義底下的事物。文字商品化是指一種社會過程，不是個人的風格。班雅明分析了這種過程：

印刷的文字本已在書本裡找到一個可以獨立生存的庇護所，現在則殘酷地被廣告拖出街上並飽受經濟動盪做成的各種摧殘。這是為了它的新形式而接受的慘痛教訓。若果在數百年前它可以悠閒地躺下，從豎立的碑文到平放在傾斜的書桌上的手稿，最後在印製的書本裡躺下安然入睡；現在它卻慢慢站立起來。報章通常是垂直地多過平放地閱讀，而電影和廣告則獨裁地逼使印製的文字垂直站立。 在我們這個時代的兒童找到一條坦途去打開書本之前，他的眼睛已經暴露在那一連串不斷更替、閃耀、混亂的字母跟前，以致他能夠領會書本那種古樸的靜寂的機會是微乎其微了。各式各樣的印刷品就像蝗蟲一樣遮蔽著城市人比作思想的太陽，而且年復一年的繁殖下去。（OWS p.62）

從班雅明的語言理論（見導論），我們知道文字的意義不在於作為媒介，而在於作為人可溝通的表現。文字的命運比諸文學形式的消亡對人的影響也就更深刻。在巴黎的協和廣場（Place de la Corcorde）裡，豎立著從埃及搬回來，代表著古埃及王朝永垂不朽的聖柱（The Obelisk），班雅明指出：「在數萬計經過的人裡，沒有一個會停下。在數萬計停下來的人裡，沒有一個懂得上面刻著的文字。」（OWS p.70）聖柱上的文字是甚麼意思都不重要，代表著古埃及王朝光輝的聖柱，被人連根拔起，搬到巴黎，這一點已否定了聖柱上面的文字所說的一切，它說甚麼也不重要了。文字被廣告拖到街上的情形便像聖柱被搬到巴黎一樣，它還能說甚麼呢？

「今日最真確、勢利、看透事物的目光就是廣告。它取締了思想活動的空間，而且毫不留情地在我們的眉心的位置重重一擊。它用汽車之類的物件，一些可以驟然變大，從銀幕裡跳出來向我們揮舞的物件。就如電影不會把傢具或佈景全面向人展示、任人品評一樣，它那種緊纏不放，令人搖晃的貼身感覺就足夠震撼。真正的廣告以一部好電影的節拍向我們拋擲物件，『事實的真相』也就最終傳達了。」（OWS p.89）

這也是為甚麼波特萊爾的讀者的意志力和集中精神的能力是那麼薄弱，為甚麼他們有興趣的只是官能上的快慰的原因。波特萊爾的天才（如果仍可以用這個詞語）就是洞悉他的讀者的特質之後，並沒有退縮返回自己作為詩人的保護罩裡。文字商品化並不表示舊的文學觀和文學原有的地位完全被摒棄。情形一如古埃及聖柱搬到巴黎後，它的軀體和面貌絲毫沒有損毀，遊人亦依稀知道它的光輝過去。

文字商品化並不代表傳統文學觀念已被掃除；相反，傳統文學往往被安放在協和廣場一般的殿堂裡，當然不會有人停下。一個明顯的解決方法是與它的死敵——廣告——修好，利用廣告廣為招徠。要注意的是「數萬計停下來的人裡，沒有一個懂得上面刻著的文字。」他們根本缺乏耐性，「意志力和集中精神的能力不是他們的長處」。

班雅明和波特萊爾的最大共通點是他們同樣深深明白到詩人頭上的光環已掉到路旁的泥濘裡（這裡所說的泥濘不是鄉村小徑的泥濘，而是大城市鋪設各式各樣先進設施時造成的泥濘），與其拾起它，倒不如嘗試面對沒有光環的處境。況且沒有光環有沒有光環的好處，這點波特萊爾亦了解，不過他只是從詩人的觀點出發。

班雅明則把沒有光環的現象放在整體社會以至人類歷史的範疇來考慮，這也是他最著名的文章〈機械化再生產時代的藝術品〉的主題。這篇文章在許多方面跟班雅明的其他文章明顯不同，例如他沒有用他慣常用的文學形式，沒有用個別作家或作品作主題。與〈說故事的人〉相比，文章的立論更好像是站在對立面。文章表面上包含著一種樂觀、近乎天真的科技決定論，跟他對進步論的批評自相矛盾。

然而，從辯證的觀點而言，當事物處於最矛盾的狀況時，它們的關係也最密切。以下我們嘗試用〈機械化再生產時代的藝術品〉這篇文章來總結對班雅明的探討。這個總結不是要為班雅明的思想作出甚麼定論，他的著述並不構成一種體系、一種學說。但另一方面，他的著述涵蓋的範圍其實就是人類歷史到了危急關頭時的獨特經驗。他慣用文學形式不是出於個人喜好，而是因為這些正在枯萎的形式正好展示了歷史在危急關頭時形成的十字路口。

對於這樣的著述，人們也就不應強求一種完美的結論。這裡嘗試做的也就只是重複班雅明喜歡用的譬喻——星座。我們會嘗試用星座的程式把班雅明的著述聯繫起來。要形成星座除了需要天上有星星之外，更需要地上有觀察者，而且不能單靠肉眼，還要儀器相助。〈機械化再生產時代的藝術品〉就是我們的儀器，班雅明其餘的作品就是天上的星星。

〈機械化再生產時代的藝術品〉一文的中心論調並不難掌握：機械化複製的技術的發展不但使大量複製的藝術品湧現，而且在最新出現的藝術形式裡——攝影和電影——機械化複製的技術根本就是它們作為藝術形式的原則。對這些藝術形式而言，真跡和贋品的分別是沒有意義的。即使是傳統的藝術形式，在機械化複製品大量湧現的衝擊下，也漸漸失去原有高高在上的權威。

這是基於兩個因素，首先，機械化的複製品有別於手工的複製品，它可以凸顯原有真品裡，肉眼不能（或不易）察覺的部份，這是手工複製品不可能做到的。因此，後者只是依附著真品；但機械化複製品則可以有自己的獨立地位。再者，機械化複製品把原有真品放置在一個它本來不會達到的處境，一個由觀賞者自行選擇、自行佈置的處境。「大教堂離開它所屬的地域，為了讓藝術愛好者在自己的畫廊裡接待它；原先在音樂廳或露天表演的合唱曲，在私人的客廳裡亦悠揚。」（ILL pp.222～223）

換言之，機械化再生產的技術令到圍繞著藝術品的特定時空失去了原有的那種獨一無二的特質，又或者是令到原來那種濃烈的氣氛驟然失色。班雅明指出，隨著機械化複製品的湧現，圍繞著藝術品的氛圍（aura）亦枯竭，這點又是另一種影響更深遠的現象的徵兆。這種現象就是我們已多番討論的傳統失傳的現象，不過在〈機械化再生產時代的藝術品〉一文裡，班雅明不但沒有絲毫的惋惜，反而認為這是破舊立新所必須的。

在〈說故事的人〉裡，班雅明在分析說故事的消亡和資訊這種新事物的出現做成的此消彼長的關係時，對資訊的興起是毀多於譽。在〈機械化再生產時代的藝術品〉裡，班雅明所關注的新事物雖然未有具體形成，但隨著藝術品原有的氛圍的消失，他憧憬著一條嶄新的路向。兩篇文章大約是相隔一年刊登，為甚麼立場會如此不同？其實這只是表面上的不同，是兩篇文章的不同作用引致的。

在〈說故事的人〉裡，班雅明一開始就指出說故事這種藝術形式已遠離這個世代了，對它的探討也就是從遠處觀。「就如在一塊石頭身上，一個人頭或獸身會呈現於一個位於正確距離和角度的觀看者的眼中。」（ILL p.83）這裡的正確距離是不能過近，否則就只能見到平平無奇的石頭。〈說故事的人〉一文探討的是已遠離的說故事所呈現的深刻而簡單的線條，這些線條在之前是不能見到的，它們「令到人們可以在消失的事物裡見到一種新的美感」（ILL p.87）。

〈機械化再生產時代的藝術品〉探討的則正好相反，因為它探討氛圍消失後，人們怎樣可以不致令藝術品再是高高在上，永遠保持著與人們的距離。這裡牽涉藝術品的氛圍是怎樣一回事，班雅明的界定是「一種獨特的距離現象，無論它是多麼近。」（ILL p.224）這個界定亦說明對班雅明來說，說故事並不是藝術品。事實上，在〈說故事的人〉裡，班雅明不斷強調說故事其實是傳達人生經驗。

他認為藝術和實際作用是分不開的，藝術品的氛圍也是由於它其實扮演著一種宗教膜拜的作用（cultic function）。只有宗教膜拜的物品才會出現一種不論多近都保持著距離的現象。氛圍的枯萎也代表著藝術品可以擺脫原有作為宗教膜拜對象的作用，當然值得憧憬，與〈說故事的人〉也絕不牴觸。問題是擺脫了宗教膜拜的作用後，藝術品應發揮甚麼作用？是否應該進一步擺脫所有作用，「為藝術而藝術」？

班雅明對十九世紀中期以來出現的「為藝術而藝術」的運動絕不苟同。他認為這個運動其實是對資本主義商品經濟的一種盲目反應。在那篇可能是波特萊爾文章的方法論導論裡，班雅明指出品味無非是人們對資本主義生產一無所知底下形成的。「在商品生產絕對凌駕其他形式的生產方式底下，品味便形成。物品的製做以市場售賣的商品為依歸的結果是人們對它們的生產越來越無知，不只是其中的社會狀況，更包括技術狀況。」（CB pp.104～105）在人們對生產技術一無所知的情形下，個人的品味就成了購物的唯一指引。

「為藝術而藝術」的情形亦一樣，當文人或藝術家失去傳統所賦予的光環，當他們要在市場裡尋找買家時；文學或藝術的社會作用亦告模糊起來，文學和藝術也就變成一種純粹個人的品味。班雅明對自稱「為藝術而藝術」的文人的批評是尖銳而中的的：

在「為藝術而藝術」裡，詩人第一次感到自己對著語言就好像買家在公開的市場裡對著商品一樣。他在很大程度上已忘掉他本來熟悉的文字生產過程。「為藝術而藝術」的詩人是最不堪稱為來自人民的。他們並沒有遇到任何事情，其迫切性足以決定相關字眼的鑄做。

相反，他們只能選出他們的字眼。……「為藝術而藝術」的詩人最終想用語言帶出自己，包括他所有的怪癖、獨有的姿態和他的性情裡不可思議的部份。這些都見諸品味，詩人的品味指導他對文字的選擇。不過這種選擇只是從一些根本不曾由事物本身鑄造出來的文字裡挑選，即是說不曾被包括在生產過程裡。（CB pp.105～106）

對班雅明來說，語言的精要在於命名，因為命名是語言介入事物發展的表現。班雅明對「為藝術而藝術」的嚴厲批評便是因為它放棄了語言最精要的部份，把語言的運用變成小學生習作裡的選擇題。班雅明對「為藝術而藝術」的批評亦隱約指出了他對氛圍消失後的藝術應發揮甚麼作用的見解——藝術政治化。

在〈作家作為生產者〉一文裡，班雅明便直接了當地指出藝術品的意義在於它的政治意義。但班雅明對藝術品的政治意義卻有自己的一套見解，就是在於藝術品所運用的技術（UB, p.87）。這裡所說的技術不是指作者或藝術家的個人技巧，而是藝術品本身所涉及的技術。

班雅明提出一個通常被文人和藝術家忽略的問題，就是任何藝術形式其實都涉及一個技術問題，也就是說藝術形式本身不能脫離生產形式來考慮的。攝影和電影對技術的倚賴十分清楚，而小說對印刷術的倚賴亦是無可置疑。即使是說故事這種古舊的形式也是浸淫在特定的工作環境裡。說故事的藝術消失「是因為織故事的時候已不再有紡紗織錦的活動同時進行」，這是十分重要的，因為「聽眾達到忘我的程度越高，留在記憶裡的印記就越深。當他完全融入工作的節奏裡，複述故事的能力也自然而然地在他聽故事的同時得到。」（ILL p.91）

技術的運用決定藝術品的政治意義，而藝術品的藝術價值就在於它運用的技術能否表達它本身的政治意義。不錯，藝術品本身的技術要求就是一種政治意義。攝影的例子很清楚，攝影的技術特點在於展示一個人們肉眼不能看見的現實，又或者是把霎那間便消失的映像固定和保存下來。攝影的技術本身就決定這種藝術形式揭露事實的政治意義，然而所謂藝術攝影則往往離棄了它自身所包含的政治意義。

班雅明指出，在所謂藝術攝影底下，一堆垃圾亦不會令人生厭（UB pp.94～95）。揭露現實變成扭曲現實。另一個例子是十九世紀新古典主義建築對鐵這種堅硬的材料的扭曲，只是用來作圍欄或其他無相干的裝飾。班雅明在〈機械化再生產時代的藝術品〉一文裡再一次提出藝術政治化的主張，直接的背景是要針對納粹主義把政治藝術化的技倆。但即使不存在這種政治的需要，藝術政治化的主張也是站得住腳的，因為這種主張無非是要藝術發揮本身作為藝術形式的作用，而不是退縮到「為藝術而藝術」的空殼裡。

參考文獻

CB：Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism. Translated by Harry Zohn. London: Verso, 1983.

OWS：One­Way Street and Other Writings. Translated by Edmund Jephcott and Kingsley Shorter, with an introduction by Susan Sontag. London: Verso, 1985.

ILL：Illuminations. Edited by and with an introduction by Hannah Arendt, Harry Zohn. London: Fontana, 1973.

UB：Understanding Brecht. Translated by Anna Bostock, with an introduction by Stanley Mitchell. London: Verson, 1983.

書籍介紹

本文摘錄自《班雅明（二版）》，東大出版

作者：馬國明

班雅明是二十世紀初最重要的哲學家與文藝評論家

班雅明生活於動盪的二十世紀初歐洲，雖出生富裕的猶太家庭，但學術之路不順，博士後論文因題材新穎、寫法奇特，爭取法蘭克福大學教職未果。班雅明後走上寫作一途，才華也漸漸嶄露鋒芒，作品開始被接納出版。在法蘭克福，他結識了阿多諾並成為摯友，法蘭克福的社會研究院也為他的寫作提供支持。

薄有聲明之際，班雅明卻因納粹壓迫猶太人而流亡巴黎。在巴黎，他認識了漢娜．鄂蘭，兩人結為至交，離開巴黎時，甚至託付部分手稿給鄂蘭。班雅明見德軍迫近，入境西班牙亦受阻，萬念俱灰下，自戕於法西邊境的小鎮。在阿多諾、鄂蘭等友人編纂遺稿出版後，班雅明之名隨即享譽世界。

班雅明受批判理論影響，在對社會現實的反思中，思索著人在其中未竟的價值，而他將這點灌注在他洗鍊的文字，體現於他對於波特萊爾等人的評論中。在著名的《機械再生產時代的藝術作品》中，他指出了複製技術令藝術作品脫離了宗教膜拜、失去了氛圍後，藝術的目的為何成為難題。班雅明反對藝術是「為藝術而藝術」，藝術真正的目的是：讓能使人解放的說故事技藝得以在現代社會之中重新完成。

蘇珊．桑塔格評論班雅明的寫作風格是「巴洛克式的定格鏡頭」，他的每一字都是全神貫注的向內凝視，每一句都得表明一切。班雅明的作品在交互錯綜之間，揭示了一個更大的理論整體。本書則將這些錯綜交織成一段闡明班雅明思想的旅程，並以此邀請讀者一同聆聽班雅明在這段旅程中所說的故事。

Photo Credit: 東大出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航