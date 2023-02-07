中橫「雙桶屍案」 凶手楊鴻儒更一審維持2死刑判決，法官：反社會兼自戀型人格，無教化可能

2015年間震驚台灣社會的中橫公路兩個「桶屍案」（雙桶屍案），殺人犯楊鴻儒涉嫌下藥迷昏陳彰客、賴光雄，塞入鐵桶，棄屍中橫公路旁山谷。台中地院、台中高分院都以他具反社會人格、道德薄弱、矯正可能性偏低、手段兇殘，「倘處極刑，亦係孽由自作（自己造孽）」等理由，維持2個死刑判決，去年4月最高法院發回更審，台中高分院更一審今天判決，維持2個死刑的判決，可上訴。

下藥殺死情敵、賭客後裝桶棄屍

楊鴻儒（63歲，強盜前科）與陳彰客（60歲）原是朋友關係，陳男與楊姓女子同居時，常吹噓楊女財力豐厚，楊鴻儒覬覦楊女財產，因此萌生殺害陳男，將楊女據為己有之心，因此先下藥將楊女同居人陳彰客迷昏後殺害；而同個月，賴光雄因質疑楊嫌詐賭，多次到楊住處要求賠償，楊以相同手法下藥昏迷，再塞進鐵桶致死，陳彰客和賴光雄兩人都先後被棄屍在中橫公路山谷。

根據判決書，楊鴻儒在2015年6月27日藉口邀陳某出遊，搭著陳的車子，在途中伺機將摻有鎮靜安眠Zolpidem（使蒂諾斯Stilnox）的飲料拿給陳喝，陳失去意識後，楊開車返回台中烏日區住處，將已昏迷的陳以頭下腳上之方式塞入鐵桶內，再持扳手將鐵桶上方之桶箍螺帽拴緊，導致陳因為藥物作用及置於缺氧環境而窒息死亡。楊再聯絡兩名不知情的友人共同把桶子搬上休旅車之後，前往中橫119.2公里處（花蓮鄉秀林鄉），合力將鐵桶推落山谷。

判決書也指出，同期間楊鴻儒牌友賴光雄（72歲），因連續在楊嫌住處打麻將輸錢，懷疑楊詐賭，多次到楊在烏日區住處爭執、要求賠償，甚至出現阻擋賭客進場。楊鴻儒虛應賴說願賠償他，日後還要給他賭場分紅等。實則已萌生殺意。7月12日楊鴻儒藉口邀賴某出遊，也以相同手法趁機對賴下藥後，同樣手法把賴塞進藍色鐵桶（65公分高、頭下腳上），同日又請不知情牌友，協助載到中橫棄屍，兩桶屍地點相距約200公尺。

法官：已無教化之可能

在台中地院、台中高分院的審理中，都認定楊鴻儒視生命如草芥，犯罪慎思密慮，行凶手法駭人聽聞，犯後否認犯行，未與被害人家屬和解，依2個殺人罪判處死刑，另外民事部分，去年初判楊需賠家屬313萬元。

最高院認定，原審沒有審酌楊在遺棄屍體罪的犯行，也未詳加調查，被害人在被困在鐵桶內的狀態是死是活，因屬於攸關全案殺人棄屍的重要認定，但歷審都未詳加調查，認為證據調查職責容有未盡，因此在前年4月，將全案發回更一審，台中高分院今早宣判。

判決指出，訴訟程序中楊鴻儒的說詞常前後不一，起初全盤否認 ，發現檢調單位可能掌握某些證據後，漸次改口就不重要的情節部分承認，並就主要環節另立說詞，若被揭穿或遭質疑而無法自圓其說時，則先表示不知道、不清楚、忘記了， 事後再針對相關環節予以補充或提出新說法，並逐步將內容細節化，前後連貫，且其所使用之辯詞，常令他人無法或難以求證真偽，甚或有虛擬人物之可能。

楊鴻儒另外也不斷質疑證據有瑕疵，聲稱是遭司法人員栽贓及偽造，並稱自己手上已掌握諸多證據，可證明自己無辜，但法院卻不予採信。於一審程序中， 楊的法扶辯護律師曾多次勸楊考慮認罪，表示可與死者家屬商量是否建議法院量處較輕之刑，但楊無動於衷，仍堅持否認犯罪。

判決書當中至為關鍵的，是嘉義長庚紀念醫院針對楊所做的精神鑑定，結果顯示楊鴻儒具「反社會型人格」，無法遵從社會規範，會為了個人私利或樂趣而詐欺，無法遵從社會規範，易怒且具攻擊性，對於造成他人之傷害、虐待會無動於衷，不知悔恨或將其合理化；另外又是「自戀型人格」，會過度自信及誇大自我能力，自認特別，對人缺乏同理心，難以承認自己缺失。

醫院認為，「反社會型」與「自戀型」的二種性格合併，會於犯罪後力圖掩飾，無法檢討面對，防衛心強，會將犯行原因歸咎於他人，不自覺有錯，會合理化自己的行為。且對被害人及家屬都沒有歉疚感，欠缺改變動機，性格還會有「劇化型」人格傾向，犯罪模式從成年早期持續迄今，過去也有盜匪搶劫前案紀錄，雖經長期矯正，卻未能改變，反而變本加厲。

另外判決理由中也提到，嫌犯對未來人生態度消極，性格及行為模式均已明顯僵化、固著而難以改變，也無情感牽繫，沒有宗教信仰，難有促使改變的動力，再社會化及矯正的可能性偏低，而且故意殺害被害人陳彰客、賴光雄2人，並視他人生命若草芥，所為當均屬情節最重大犯罪，法院認為有與社會永久隔離的必要，維持原審2個死刑的量刑。

楊鴻儒畢業於武訓中學，曾從事大理石、鍍膜、仲介等工作，小孩皆已成年，有兩次婚姻，都以離婚收場，4個小孩，1男3女，未與前妻和小孩再聯繫；因為曾有詐欺、強盜、做偽鈔、重傷害等相關前科， 因此都未照顧家庭，都在入監執行；與妻小感情都不好，入監前與母親及看護同住，家庭經濟狀況小康。

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核稿編輯：翁世航