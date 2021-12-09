公投倒數藍綠總動員：陳其邁、鄭文燦等率黨公職路口宣講，趙少康「戰鬥藍」集結不見侯友宜

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票；國民兩黨都在最後10天安排多場宣講和大型造勢活動。民進黨昨天中常會上，蔡英文宣示本週將請全台黨公職「遍地開花總動員」，執政縣市首長宣講、非執政縣市則由地方黨部主委率隊，在路口宣講公投。國民黨則將在本週末和民間團體凱道大會師，並舉辦多場地方集會活動。最後公投前夕藍綠也都將舉辦大型造勢。

民進黨地方首長動起來，陳其邁站路口

台北、新北、台中等多個縣市的地方黨部主委帶領黨公職人員，在各縣市的路口手舉看板進行公投宣講，讓民眾了解公投議題與其息息相關，呼籲12月18日一定要去投票，「四個不同意、台灣更有力」。

上午7點多，民進黨高雄市黨部號召立委趙天麟、管碧玲、許智傑，以及三民、鳳山、前鎮與小港等選區十幾名議員在五甲一路與中山路交會處的媽祖港橋宣講。高雄市長陳其邁也加入其中，陳其邁表示，四個公投案攸關台灣要重返國際組織、擴大國際貿易、南電不北送及鞏固守護民主等，呼籲民眾理性、冷靜思考，用四個不同意支持台灣參與國際經貿組織。

桃園市長鄭文燦今天也帶領立委、議員等人共同上街催票，鄭文燦表示，12/18公投相當重要，關係到能源轉型、是否能接軌國際，這是人民作主決定未來的方向的時刻。桃園在推動生態保育海岸保育方面成績可以算是各縣市的領頭羊，針對藻礁海岸，一直有做防治工業汙染、清除海漂垃圾、海岸巡護等工作，成效更是各縣市裡最好，「三接跟藻礁可以並存」，三接不需要遷離也能夠做好減碳、顧經濟。

新竹市長林智堅與立委柯建銘今天一早也率領竹市黨公職在光復路科學園區大門口，呼籲民眾12/18投下「四個不同意」，林智堅表示，竹科是全台最重要的科技產業重鎮，台灣經濟持續正成長，剛上任時竹科產值約1兆，今年光上半年竹科產值已達7500億元，全年產值預期可達1.5兆元，這是竹科11年最好成績，竹科一刻都不能沒有電，然而核四卻如同拼裝車，早在馬英九擔任總統期間就已封存，燃料棒也已送回美國，根本沒有重啟可能性。

基隆市長林右昌、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁還有屏東縣長潘孟安等，也都在今天紛紛響應全台串連，在今天站上路口進行公投宣講，呼籲民眾理性思考，投下四個不同意。

國民黨多場大型宣講，不見侯友宜

國民黨也不遑多讓，除了這個週末，11日趙少康將在立法院濟南路號召戰鬥藍，舉辦萬人大型造勢活動；12日也要和民間團體秋鬥在自由廣場、凱道進行遊行和大會師。

另外今天晚上黨主席朱立倫也將與戰鬥藍合體，在新莊體育館門前廣場集會宣講；宣傳海報上，有朱立倫、中廣董事長趙少康及前總統馬英九，新北市議會議長蔣根煌等共45位黨公職人員。

不過連續多場活動中，可以看到前總統馬英九、前主席江啟臣、前台北市長郝龍斌、及號召戰鬥藍的趙少康，還有新北市議會議長、副議長蔣根煌、陳鴻源等人，唯獨不見新北市長侯友宜。

侯友宜所處的新北市剛好是公投四案之一「重啟核四」的核四廠所在地，侯友宜、宜蘭縣長林姿妙皆對「重啟核四」公投案不表態贊成、甚至反對；林不只一次強調，為了宜蘭縣民的健康和安全，「核四沒有安全就沒有商轉，所以我們反對核四」。

侯友宜一直都對公投議題低調以對，也造成不少人認為，國民黨的戰力不集中，無法團結面對公投選戰；更擔心被綠營「見縫插針」。

新北市長侯友宜昨日受訪時表示，每個人在工作岡位上把自己的角色扮演好，都可以用很多方式表達對人民健康的關心，每個人只要全心全意守護台灣、新北市，相信都是用同樣的心情好好做事。關心人民的健康，讓社會安定、國家安全，未來的產業能夠繼續走，才是擔任市長該做的事情，也是人民關心的事。

針對如果公投不過關，會不會擔心國民黨黨內將他形塑成「戰犯」，不參加國民黨的公投說明會，會不會被基層罵？對此侯友宜表示，他扮演好守護人民健康與產業永續發展的角色，他最近不斷強調，「萊豬絕對不可以進來」，針對新北市公有市場與加工廠，都特別去稽查是否標示使用台灣豬，有沒有公告來源證明，守護市民健康。

至於對反萊豬立場相當明確，但是只有同意反萊豬，還是4個公投案都同意？侯友宜則表示，很多議題須用專業科學去理性探討與說明，最重要的還是要尊重民意，有權有責的中央要負起責任來，把事情做好。

事實上，除了國民黨地方首長外，國民黨立委林為洲曾對四大公投案表態是「三好一尊重」，僅說出三個同意，對核四重啟公投案，則強調「尊重」公投結果，對核四持保留態度。另外國民黨立委蔣萬安在台北市宣講時，有別於黨中央喊出的「四個同意」，過程中不談其他三公投案，僅講「反萊豬」案；並表示不管支持反對都沒問題，民眾一定要出來投票。

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核稿編輯：翁世航