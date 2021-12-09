「9海策略」守護海岸　桃園海岸治理成果一次看

桃園海岸治理成效顯著，桃園市政府發表「桃園海岸治理成果專刊」，市長鄭文燦表示，桃園成立全國第一個「海岸管理工程處」、發表「桃園海岸生態保護白皮書」、發展 4 大海岸生態亮點、建立認證級的環境場域，並有 580 位志工組織 16 個「海岸巡護隊」、167 位潛海戰將籌組 5 支「環保潛水隊」、95 艘船舶組成 3 支「環保艦隊」，積極進行淨灘、海岸污染管制等各項海岸保護工作。鄭市長感謝近千位志工及在地企業、中央及地方政府團隊、中油及台電公司、中央大學、海洋大學與在地居民共同保護海洋，大幅提高海岸生物多樣性，他也表示，未來會持續推動海洋及生態教育，做好污染管制，也加強護海親海觀念，以桃園海岸治理成績，帶領臺灣翻轉海岸、海洋治理作為。

鄭市長指出，為了恢復桃園美麗的海岸線，以「海岸治理、跨域合作」、「潔淨海岸、擴大參與」、「科技監控、污染防治」、「資源復育、生態保育」、「循環利用、藍色經濟」、「環境教育、生態旅遊」等 6 大思維，及「治海、觀海、淨海、護海、知海、進海、親海、里海、藍海」等「9 海策略」，達到海洋永續發展的目標。

Photo Credit : 桃園市政府 「桃園海岸治理成果專刊」彰顯桃園在海洋保護走得更遠，持續往對的方向前進。

在「治海」方面，桃園海岸治理涉及多項法規，以及工程、設施、海岸、生態保育等觀念，106 年桃園與中央大學合作發表全國首本「桃園海岸生態保護白皮書」，成為海岸治理政策的綱領；107 年成立全國唯一的「海岸管理工程處」，也成立「海岸管理委員會」及「海岸資源保育專案小組」，針對污染防治、生態保育、文化資產、自然地景、景觀營造、災害防救及環境教育等 7 大領域提出建議，再交由中央、地方及企業等 20 個單位組成的「海岸資源保育專案小組」規劃執行。

在「觀海」方面，全國首創的「海岸環境監測科技中心」，運用物聯網技術蒐集海岸環境資料，結合大數據分析，可達到海岸污染擴散模擬、海岸水質污染預警、海岸環境品質預測、危險海象即時警示等 4 大功能，更作為海岸治理的參考。另外，「海岸水質自動監測站」可以監測 10 種水質，每 20 分鐘就能產生一筆數據，預計 113 年完成設置 11 座的目標。

在「淨海」方面， 108 年成立全國首創的「海岸巡護隊」，目前已有 16 隊，共 580 位志工執行海岸污染通報、環境清潔維護等工作，總出勤時數達 7 萬 7,000 小時，其中更不乏高齡的志工長者，經年累月的守護海岸；桃園也於 109 年採購 17 輛沙灘清運車，協助垃圾搬運，提高清除效率。此外也積極招募 95 艘船舶，成立 3 支「環保艦隊」，目前已出船 6,000 餘次，清除 2 萬 6,025 公斤的海漂垃圾；另由 167 名潛海戰將籌組 5 支「環保潛水隊」，協助海底及海漂垃圾的清除，更於 109 年組團參加「Discovery 一件好事救海洋」活動，共同寫下 12 小時內最多人參與淨海的金氏世界紀錄。

在「護海」方面，桃園推動「貓頭鷹專案」及成立「檢警環」聯盟等環保犯罪打擊機制，其中「貓頭鷹專案」自 103 年至今，7 年間共稽查 1 萬 8,259 家次、告發取締 2,301 家次、勒令停工 95 家次、移送法辦 26 家次，裁處金額超過 3 億元。並陸續公告新街溪及埔心溪流域廢（污）水排放總量管制方式，以及南崁溪廢（污）水重金屬銅排放總量管制，執行成效顯著，檢測沿海野生牡蠣體內重金屬，銅濃度已較 5 年前平均下降 63%。此外更推動 12 處污水下水道系統，桃園接管率自升格前的 5.4%，提升至 29.1%，預計未來 4 年達到 50% 的目標，也針對尚未完成污水下水道接管的生活污水，先以礫間接觸氧化處理方式去除水中有機污染物，達到淨化河川水質的目標，升格後已增加 11 座，總處理量每日已達 10 萬 5,000 立方公尺。

Photo Credit : 桃園市政府 綿延8.1公里的草漯沙丘，是臺灣海岸沙丘保持最完整而寬廣的自然地景。

鄭市長也提及，桃園 4 大海岸生態亮點，包括許厝港國家級重要濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁生態系野生動物保護區及新屋蚵間石滬群文化景觀，都已劃設保護區，而 27 公里長的桃園藻礁海岸線已有近 87% 的藻礁劃入保護區範圍，桃園今年再投入 2,000 萬元調查大潭及白玉藻礁，將評估合適的保護方式及等級。而老街溪出海口嚴重陸化及被佔用30年的非法漁塭，影響許厝港濕地鳥類棲息，市府採取挖填平衡工法，分年分階段進行復育工作，不到 1 年就增加 22 公頃濕地面積，鳥種數也從 229 種增加到 241 種，生態豐富度大幅增加，希望未來老街溪跨河大橋完工後，能在此地發展更多生態旅遊。而號稱「台版沙哈拉沙漠」的草漯沙丘地質公園，為全國第 1 座以海岸沙丘為保護標的的地質公園，風力發電機和沙丘形成絕美地景，也是未來推動生態旅遊及地方創生的亮點。

而桃園也執行廢棄漁網回收再利用計畫，搶救擱淺的海洋生物，以每公斤 15 元向漁民收購尼龍漁網，並要求落實刺網漁具實名制政策，加強海洋廢棄物的管理；市府也與亞東綠材股份有限公司簽署「海洋廢棄寶特瓶回收再利用合作意向書」（MOU），以海廢寶特瓶製成環保衣的概念，回饋海岸巡護志工作為淨灘工作服，形成另一種循環經濟和回收產業的運用。

鄭市長也談到，目前第三天然氣接收站工程已完成三分之一，兩座天然氣儲槽設置進度約 70%，大潭海岸及藻礁仍在，並未消失；且調查結果發現，生態區生物棲息地沒有消失，生物多樣性甚至大幅提高，與三接形成共生共存的關係，希望未來三接發揮好的外溢效果，發展出低溫養殖、冷鏈物流，增加觀音、新屋居民就業機會。

在「知海」方面，桃園規劃海岸的廢棄歷史建築轉型，包括蚵一哨所轉型為「新屋石滬故事館」、好客莊園轉型為「海洋客家牽罟文化館」及「海客休閒農業區遊客中心」、觀音濱海遊憩區轉型為「草漯沙丘地景觀音展示館」及「里海學堂」等，桃園也積極申請環教場所認證。此外，市府開設里海學堂，以培育 6,000 位種子教師為目標，也於新屋永安國小設置桃園市「海洋教育資源中心」，且日月光環境永續基金會協助增設海洋教室，以及透過中油及台電公司補助、海洋大學自籌合計 1.8 億元興建藻礁暨海洋生態館，預計 112 年完工。桃園也舉辦「漁人島—2020 桃園世界海洋日」系列活動，吸引超過 1 萬 7,000 人共襄盛舉，透過展區介紹傳達海洋生態的重要性。

Photo Credit : 桃園市政府 多孔隙的觀新藻礁提供海洋生物棲息躲藏的空間，復育情況良好，是天然的「育嬰房」。

在「親海」方面，市府將沿海濕地、沙丘、藻礁、牽罟及石滬等5大場域串聯成「桃園海岸生態旅遊廊帶」，整合周邊商家形成旅遊聯盟，例如設置草漯沙丘2條觀景步道、新屋濱海植物園，推動許厝港自行車景觀大橋及低碳轉運中心等，落實低碳旅遊；後湖溪生態體驗園區則規劃推動獨木舟運動及碼頭咖啡屋等；市府也與中油、台電合作，規劃建構後湖逐浪天梯，其中「天籟海堤」的設計將會把大海變成音箱，譜出大自然的美麗樂章。

鄭市長表示，桃園把環境當資產，希望地方與環境共生，鼓勵志工和企業參與，與市府共同推動海岸永續發展、海岸及海洋保護，基於珍惜海洋生態的心，桃園在海岸及海洋保護走得比其他縣市還要更早、更遠，因為有許多人的齊心投入，才讓桃園海岸展現無比的生態魅力，在三接議題被公眾討論的時刻，桃園有信心地大聲說出，三接與藻礁共生並存，希望大家往對的方向一起前進。

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