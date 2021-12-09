泰國國家戲劇「倥劇」：「岳父」來搶妻？魔王不知擄走的阿瑜陀耶王子之妻竟是女兒

出生遭逢雙親棄，婚後流放山林居， 美顏招忌被擄去，父女相見不相識， 翁婿相仇為我戰，同為家人竟不知， 親父死於丈夫手，自清仍須火神炙， 真愛難勝懷疑心，身懷六甲迫離去， 歸隱林中育幼子，等待愛人重相聚。

筆者所撰的這幾行話，簡略描述的是阿瑜陀耶王子「羅摩」之妻「悉多」命運多舛的一生。關於悉多的身世之謎，《拉瑪堅》與《羅摩衍那》有不同解說；在印度史詩《羅摩衍那》中，悉多是大地女神（พระแม่ธรณี）之女，而從《羅摩衍那》衍生出來的泰國史詩《拉瑪堅》當中，悉多是親身父母卻是魔王托薩甘與蒙托，因此整部拉瑪堅的故事才會變成「父親搶女兒，還跟丈夫大打出手，最後父親死在丈夫手中」，這種有如某國謎片的戲碼，而這一切要從天神毗濕奴準備降世人間說起。

毗濕奴準備降世時，安排身邊的三個法器與吉祥天女一同化身為人，而化身的契機，就在於阿瑜陀耶國王祈求獲得子嗣的法術中所修煉出來的糰子，但因糰子香味遠播，傳到卡蘭國被大魔王托薩甘之妻蒙托聞到，因此蒙托希望托薩甘把那個味道很香的食物，帶回來給她品嚐，於是托薩甘便請自己的妹妹化身烏鴉去尋找香味來源，最終在阿瑜陀耶找到那香氣撲鼻的糰子，托薩甘的妹妹便叼走了一個糰子，帶回來給蒙托嚐嚐。

幾個月過去，阿瑜陀耶國王迎來四個兒子，那便是毗濕奴與他法器的化身。至於大魔王托薩甘與蒙托迎來一個女兒，那便是吉祥天女的化身；這個女嬰剛出生就嚇壞身邊的人，因為她一開口喊的第一句話就是「帕蘭亞（ผลาญยักษ์）」，意思是「毀滅夜叉」，還連續喊了三次，就連僕人們都非常擔心女嬰的命運。

後來托薩甘依照傳統習俗，請他的弟弟毘珮幫忙算命，算出這個女嬰如果留在蘭卡城，將會造成蘭卡城被毀滅、夜叉被滅亡，托薩甘一聽大為震驚，但由於蒙托不肯信，托薩甘只好邀請了一群占卜師再算一次，想不到都是相同結果，蒙托只好不得不放棄這個女嬰，而托薩甘便請毘珮將自己的女兒帶到河中，用一個金色盒子裝著順著河水飄走，希望有好心人可以將她養育成人。

最後，這個金色盒子被準備前往河邊洗澡的「差羅魯士（ฤาษีชนก）」所發現。「差羅魯士（ฤาษีชนก）」原名為「差羅王（ท้าวชนก）」，因膝下無子女，想藉由前往森林修行看能否獲得眾神恩賜，而國家則由王后負責代為管理。

差羅魯士把金色盒子打開一看竟然有一位女嬰，差羅魯士覺得這應是上天賜與的福份，因此便將女嬰帶在身邊，但因差羅魯士在森林修行期間，只有一位男僕跟隨難以照顧女嬰，差羅魯士便請大榕樹的樹神幫忙代為照顧，直到修行完畢，便會透過「犁田」作為通報樹神的信號，再接回女兒。

十幾年過去，差羅魯士準備返國，遂吩咐僕人去犁田準備接回女兒，僕人犁田許久都沒看到金色盒子，因此差羅魯士決定親自出馬，果然犁田不久便看到金色盒子，打開一看女嬰已長大成少女，差羅魯士便賜予「悉多」這個名字給女兒，意思是「犁田的痕跡」。

接下來的發展，就如在上篇文章〈泰國國家戲劇「倥劇」：王子放下江山與愛妻隱世森林，留下的鞋子成了現今皇室聖物〉提到的，差羅魯士透過「比試招親」，最終讓悉多嫁給阿瑜陀耶王子羅摩，而原準備過好日子的悉多，又因丈夫羅摩為履行對父親的承諾，必須前往森林流放14年，於是悉多只好跟隨羅摩來到森林，卻又碰上親生父親托薩甘將自己抓走欲「強娶」一事。

Photo Credit：洪銘謙 國王差羅為女兒悉多舉行比武招親的畫面。

由於托薩甘與悉多都不知彼此關係，於是原本一場父女相認的感人畫面，演變成大反派被抓走女主角的情節，而每當托薩甘想碰觸悉多時，悉多的身上就會出現火焰燙傷托薩甘，因此雖然悉多被抓到蘭卡城，但托薩甘始終無法觸碰悉多。

當蒙托得知丈夫托薩甘為搶奪一名女子竟不惜與阿瑜陀耶王子開戰時，便特別前往悉多被囚禁的地方，想看看悉多到底是怎樣的女子，沒想到一見悉多，便覺得這名女子相當可愛和討歡，而悉多見到蒙托，更有一種親人般的熟悉感。於是原本可能上演兩女吵架的畫面，卻變得相當溫馨感人，而她們兩方也都不知彼此是母女關係，因為命運的捉弄，讓這對母女只能以這種形式相見。

悉多與自己曾祖父的初次見面，也是因托薩甘希望透過自己在天界的祖父「賈督拉帕（จตุรพักตร์）」來主持正義，托薩甘認為祖父應該會偏袒自己，沒想到最終賈督拉帕聽完事情原委後，認為托薩甘應將悉多歸還給羅摩，這讓托薩甘認為祖父是偏袒眾神且背叛夜叉，因此憤而離去不願接受祖父的判決。

Photo Credit:D.Donyawatn CC BY-SA 4.0 托薩甘找了在天界的祖父「賈督拉帕（จตุรพักตร์）」（圖中央白色天神）來主持正義

若以全知全能角度來看，悉多被托薩甘帶到蘭卡城，原本應是父親接女兒回家，與全家人相見歡的場面，卻因命運的抓弄，使得悉多與所有親人相見不相識，甚至最終演變成丈夫為拯救自己，而殺害了親生的父親。

羅摩是在猴王哈奴曼等眾人幫助下成功打敗托薩甘，救回自己的妻子悉多（有關這場羅摩大戰「岳父」托薩甘，可閱讀〈孫悟空是不近女色的「齊天大聖」，泰國史詩《拉瑪堅》的神猴哈奴曼卻是「情聖」〉），但由於悉多長期待在托薩甘身邊，因此羅摩希望悉多證明自己的清白給眾人，而悉多則因身心從未背叛丈夫感到相當傷心。

為了自清，悉多希望透過天神們來證明自己的清白，便在梵天與因陀羅等眾天神見證下，通過火神的考驗證明對羅摩忠貞不二的心，接著羅摩與悉多便一同返回了阿瑜陀耶。

好不容易悉多跟羅摩準備開始過著幸福快樂的日子，卻又碰到托薩甘的姪女刻意來陷害。她化身為宮女去接近悉多，誘騙悉多畫出托薩甘的樣貌後，以法術躲進畫中，使該畫無法被擦拭掉，而悉多發現自己上當後，擔心羅摩誤會自己還想著托薩甘，便將畫藏於床底下。

不當晚入睡時，羅摩一直感到身體不太舒服，隔天便將此事告知弟弟帕拉，而帕拉在搜查房間後，於床下發現托薩甘的畫，使得羅摩覺得悉多背叛自己，因此要求帕拉將悉多帶到森林中處以死刑。沒想到，就在帕拉刀子砍向悉多時，竟有天神賜予的花圈相救，讓悉多毫髮無傷，而帕拉也不算違背羅摩命令，畢竟他的確執行了死刑。

刑行未成後，帕拉建議悉多藏身於森林，而因陀羅在得知悉多被流放後，便化身為牛幫忙帶路，帶領悉多去尋找「蟻垤仙人（ฤๅษีวาลมิกิ或วาลมีกิ）」。

到森林後沒多久，悉多便產下一名男嬰，某天悉多要去河邊洗澡，便將男嬰託付給蟻垤仙人照顧。準備洗澡前，悉多看見樹上的母猴帶著小孩，便詢問母猴這樣難道不累嗎，母猴回說：「身為母親，還是希望孩子在自己身邊比較安心。」悉多聽完後覺得很有道理，便回到住處將小孩抱在自己身邊，期間蟻垤仙人正在打坐，因此沒看見悉多抱走小孩，等到蟻垤仙人打坐結束後才發現小孩已經消失，為了避免悉多難過，便準備用法術複製一個小孩出來。

蟻垤仙人法術進行到一半，悉多已抱著小孩返回，悉多得知狀況後，覺得既然法術已在進行中，不如就繼續完成，多一個孩子成為自己兒子的玩伴也不錯，於是便將兩個小孩取名為「蒙固（มงกุฎ）」與「洛（ลบ）」。

Photo Credit：洪銘謙 因陀羅化身為牛，帶著悉多去找蟻垤仙人

長大後的兩人在蟻垤仙人恩賜之下獲得神器，有著羅摩年輕時候的英勇風範，但兩人也在阿瑜陀耶外的森林中引發一些騷動，羅摩因此派哈奴曼前往平息，沒想到英勇善戰的哈奴曼竟被兩個小孩打敗，還被綁起來趕回阿瑜陀耶。兩個小孩還在繩子上施法，只有哈奴曼的主人能切斷繩子，讓哈奴曼不得不回去找羅摩解開繩子。

羅摩於是命令自己的弟弟與哈奴曼去把兩個小孩帶回，在一陣對戰之後，蒙固被哈奴曼抓回阿瑜陀耶，但最終蒙固仍在天神幫助下成功逃離阿瑜陀耶，羅摩得知後便親自赴森林準備抓這兩個調皮的小孩，對戰期間蒙固要施法射出萬箭，弓箭卻變成花圈，羅摩看見後覺得事情有蹊蹺，認為這兩個小孩肯定有什麼來頭，便詢問他們的母親是誰，小孩回答母親是悉多，羅摩才得知當時悉多已有身孕。

隨後羅摩來到悉多所住的地方，請求悉多返回阿瑜陀耶，但悉多對當年羅摩的所作所為相當失望，認為當年羅摩下令將自己處死時，兩人就已恩斷義絕。無法說服悉多的羅摩，便提出要接小孩回阿瑜陀耶的建議，羅摩認為，這樣一來悉多以後肯定會因思念孩子而回到阿瑜陀耶。

幾個月過去，悉多仍不願意回到阿瑜陀耶，羅摩便派兩個孩子去探望母親，順便打聽一下悉多怎樣才願意回來，悉多說除非自己死了或羅摩去世，否則永遠不再相見，羅摩便想到用「假死」來騙悉多回來，還要哈奴曼去告知悉多關於自己的死訊，並接悉多回來參加喪禮。

喪禮上悉多因過度傷心而暈倒，躲在棺木後方的羅摩便出來關心，看見羅摩沒死的悉多相當生氣，覺得羅摩一再戲弄自己，於是跑出喪禮現場，羅摩見狀便追了出來，眾人也圍著悉多勸說，悉多見自己的去路被阻擋，便向大地女神尋求庇護而遁入地下世界，羅摩也派出哈奴曼去地下世界遊說悉多，最終仍失敗收場。

最後，羅摩只好請毘珮來為自己占卜，並得知自己必須去森林修行一年，壞運就會離去，好運才會歸來，於是羅摩前往森林修行，再次將國家交給兩位弟弟管理，整個修行期間仍有各種挑戰，但在哈奴曼與原本戰友們協助之下總算順利度過一年，並返回阿瑜陀耶。

在因陀羅看見羅摩已經在森林內修煉滿一年後，便向濕婆神提出建議，希望由濕婆神來為羅摩說情，最終悉多就在濕婆神與因陀羅等天神勸說之下願意原諒羅摩，而羅摩與悉多終於在眾神與眾人祝福下，在阿瑜陀耶過著幸福快樂的日子。

悉多的故事在泰國相當有名，因此2016年還有泰國團體The Rube唱過一首名為「I’m SORRY（สีดา）」的歌曲（有中文字幕），描述羅摩對於悉多的愧疚之情，整首MV當中也出現許多經典場面，相當適合各位讀者在看完本文之後去欣賞一番。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範

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