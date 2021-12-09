【劇評】Netflix《華燈初上》：名列前矛的優質台劇，盤點劇中角色的人設與表現

在1988年林森北路的「光」日式酒店，郭雪芙飾演的王愛蓮Aiko前來應徵酒店小姐，她問媽媽桑楊謹華：「你們在賣什麼？」楊謹華微笑回覆：「賣曖昧。」這就是傳統的酒店文化，男人來酒店就是為了尋求安撫及慰藉，而酒店小姐則是周旋在眾酒客之間，維持善解人意與溫柔體貼的言行舉止。

Netflix原創華劇《華燈初上》由連奕琦擔任導演、金鐘編劇杜政哲執筆，總製作人林心如與戴天易，林心如、楊謹華、鳳小岳、張軒睿、郭雪芙、楊祐寧、謝欣穎、劉品言、章廣辰、謝瓊煖、江宜蓉主演，修杰楷、李李仁、加賀美智久、鄭元暢、王柏傑、謝雨芝、許光漢、霍建華及吳慷仁等客串演出。

全劇共24集分成三部、每部八集，第一部自11月26日在Netflix獨家上映後，很快就榮登排行榜第一名，是Netflix推出Top10排行榜以來，最快登上台灣市場排行榜第一名的台劇。

以目前第一部八集的成績來看，整體呈現確實相當精彩，用通俗的外表包裝懸疑的劇情，《光陰的故事》與《16個夏天》的編劇杜政哲再次展現深厚情節刻劃與群戲調度功力，劇情高潮迭起，故事緊湊刺激，演員表現出色、演技自然入戲，服飾美豔燦爛，妝髮造型奢華絢麗、美術場景、道具陳設、燈光及運鏡等細膩精緻、用心，布景設置極為貼近當年的台北，音樂大致上也能帶入時代感。

而劇組更是耗資2.5億打造出與當年一模一樣的條通巷弄，逼真寫實的場景與繁華復古的日式風格，帶領觀眾重回1988年林森北路歌舞昇平的歡場榮景。以近期播出的台劇來說，《華燈初上》的優異水準應該能名列前矛了。

「華燈初上」又稱為藍色時刻、魔幻時刻、藍色時間，是在早晨與傍晚發生的航海暮光的一段時間內，當太陽處在地平線以下的深處，並且殘留的陽光間接性的呈現藍色陰影。

「華燈初上的世界裡，是非善惡沒有絕對。」《華燈初上》劇情聚焦於1988年林森北路條通裡的日式酒店中媽媽桑與酒店小姐的歡場人生，與彼此勾心鬥角的愛恨情仇故事，酒店小姐們表面五光十色、背地裡暗潮洶湧的生活，她們與客人交織出曖昧情愫與感情糾葛，再融入懸疑元素與推理情節，讓原本就已錯綜複雜的心機鬥爭變得更加剪不斷理還亂。

劇中的媽媽桑林心如與楊謹華自高中就情同姐妹，倆人合開了日式酒店「光」，是很要好工作夥伴，卻因為愛上了同一個男人鳳小岳而爭風吃醋，因此出現爭執、謊言、背叛、猜忌，甚至反目成仇。更為了一樁充滿疑點的紅鞋無名屍命案，打亂了她們原本的生命軌跡，並延伸出旗下郭雪芙、謝欣穎、劉品言等風情萬種的小姐們之間愛恨情仇的故事，以及圍繞在酒店小姐身邊危機四伏的劇情。

由於《華燈初上》目前只播出八集，隱藏許多耐人尋味的看點，而酒店小姐們的互相猜忌，愛情與友情的掙扎，也引人好奇。在第一季末揭開了無名女屍就是楊謹華飾演的蘇慶儀，而且死因是後腦勺遭受嚴重撞擊，但第一季的結局並未透露出神秘兇殘殺人命案的兇手是誰，讓人猜不到兇手的結局，而毒品究竟藏身何處也充滿疑點，處處留下了許多懸念及伏筆。

通常一部作品從初始到完成，都會經過無數次的修改，最後才會呈現在觀眾面前。而《華燈初上》一開始初版的劇情是走溫馨路線，敘述兩位酒家女跟隨著大時代的成長，但這版劇本被一路打槍，後來編劇杜政哲才將腳本修改成現在版本的《華燈初上》，展開發生在1988年的懸疑事件。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

而蘇慶儀的角色也是在劇本成形後才加入的，製作人本來打算讓林心如扮演蘇慶儀，但林心如認為楊謹華比自己更適合這個角色，甚至可以說是「非謹華莫屬」，最後才有了大家熟悉的楊謹華版蘇蘇慶儀。

雖然故事相當引人入目，但劇中每個人的角色背景略過於扁平單薄，雙女主角的人設太樣板了有些可惜，描述的生長背景與天差地遠的個性，都有些有形無神表面化，但還是先從劇中人物來認識正夯的《華燈初上》吧！

林心如飾演的角色羅雨儂「Rose」，是一個敢愛敢恨，為人豪爽，拿得起放得下的女人，外型嬌媚動人、風情萬種長袖善舞，個性帥氣灑脫，做事當機立斷，有義氣真性情，是很制式化的正義主角，幾乎沒有陰暗面或衝突爆點，因此也沒什麼更深入的東西可以挖掘。而林心如還是有些偶像標籤，演技偏呆板不夠穩定，口條也有待加強。

楊謹華飾演蘇慶儀「Sue」，從小在艱苦環境下成長，閱覽群書又通曉人情世故，是個會為了顧全大局而犧牲自我的角色，當工作或愛情方面發生狀況時都會選擇忍讓，只因為要維持生計及友情。楊謹華表演極有層次，這個角色的轉折變化，對楊謹華而言，應該不算太難。

郭雪芙飾演敗金女王愛蓮「Aiko」，崇尚物質生活，是「光」酒店裡最現實的物欲女孩，不想辛苦打工卻只能賺到一點點小錢，因此到日式「光」酒店成為小姐，在舉杯陪笑的過程中，滿足自己內心深處的物質慾望。郭雪芙在本劇的演技超出期待，讓人刮目相看。

謝欣穎飾演黃百合「Yuri」，白天在百貨公司上班，晚上化身為酒店小姐，她以瀏海的造型來區分自己日夜之間的不同身份。光聽聲音就很帶感，眼神都超殺，是「光」酒店裡著名的冰山美人。Yuri對愛情總是不屑一顧，最終還是愛上自己最不該愛的人，並深陷其中無可自拔。謝欣穎還沒有表現出應有的水準，或許可以在第二、三部期待她的表現。

謝瓊煖飾演季滿如，是「光」酒店裡最資深，也最讓人頭疼的麻煩人物「阿季」，沈溺於牌桌與六合彩而欠下大批賭債，總是引來黑道上門，讓老闆娘羅雨儂也動怒要她離開「光」酒店。老實說，幾位酒店小姐中，目前謝瓊煖的演技是最出色的，很能帶出故事感。

劉品言飾演李淑華「Hana」，是「光」酒店裡最資淺的小姐，有著笑容甜美與傲人身材，因此在這個競爭激烈的歡場裡仍佔有一席之地。劉品言詮釋地非常完美，不只是把情緒表演出來，從肢體到口條都可以感受到這個角色，語氣及表情展現出非常深厚的表演功力，以精湛演技證明實力，名場景「雨夜花」更沒有找替身、親自上場演出，讓人敬佩不已。

Photo Credit: 百聿數碼提供

鳳小岳飾演的江翰，是《華燈初上》最重要的男性角色，是個看似充滿理想，實際上卻沒什麼責任感的電視台多情編劇，總是毫不掩飾內心深處的慾望，跟隨本心與感覺而處處留情，誠實面對慾望，完全不顧會有什麼後果，周旋在林心如、楊謹華之間，自虧是風流渣男。

張軒睿飾演大學生何予恩，個性衝動又帶點小偏執，因為同學幫他慶生而造訪「光」酒店，初次見到蘇慶儀就對她一見鍾情，內心自卑與不成熟，總是充滿著不確定，因為癡情而會跟監蘇慶儀的一舉一動，並被在「光」酒店上班的大學同學王愛蓮利用，也讓原本就已經錯綜復雜的無名命案更添懸疑。

楊祐寧飾演刑警潘文成，遊走於黑白兩道之間，外表屌兒啷當，總是帶著邪魅笑容，每天跟三教九流打交道，身上充滿江湖兄弟味，由於查案因緣際會開始進出「光」酒店，探索獲得最珍貴的資訊，雖明知公務在身，但還是忍不住關注林心如。楊佑寧的演技有撐起這個痞痞的人物，角色塑造能力很強，相當吸引人。

加賀美智久飾演中村先生，是個很有禮貌又把錢當流水花的「好客」，深受日式「光」酒店小姐的喜愛，季滿如則是想盡辦法與中村先生牽扯在一起。

李李仁飾演的黑道老大彪哥，應該是《華燈初上》裡讓人印象最深刻的人物了！一出場就讓人感到恐懼，李李仁在劇中實在壞得很徹底，彪哥是劉品言以前在私娼寮的恩客，不遵守日式酒店的規矩，不僅把冰塊倒進劉品言的胸裡，還有場強暴戲，角色讓人完全看不出來本人，實在是太令人驚豔。

而劇中經典的倒冰塊戲，竟然是李李仁現場即興發揮的，原來劇本的設計是李李仁要對劉品言襲胸，但李李仁覺得這樣不妥，於是詢問是不是能改放冰塊就好，沒想到這幕效果出來意外地很好，既不會讓劉品言感到不舒服，而且更充滿戲劇張力，也為劉品言日後的悲慘命運埋下伏筆。

鄭元暢飾演羅雨儂的前夫吳少強，外表是謙謙君子，實際上性格有點渣，即使已經離婚了總是纏著林心如不肯放手，坦白說，鄭元暢也是全劇中最讓人出戲的角色。

王柏傑飾演男女通殺，魅力無敵的亨利，不僅能在自家的牛郎店呼風喚雨，連「光」酒店的冰山美人謝欣穎也淪陷在他的甜言蜜語中。亨利總能用高級的手腕及情緒勒索獲取自己想要的金錢或感情。

《華燈初上》還有許多知名藝人客串，溫昇豪客串演出林心如的哥哥，而與林心如關係疏離的爸爸是沈孟生、媽媽是王月，六月蔡君茹則是看不慣妹妹林心如行徑的姊姊。

至於最驚喜的客串角色，肯定非霍建華莫屬！最後一集的彩蛋就是林心如的老公霍建華竟然驚喜現身，演出受刑人馬天華，他與蘇慶儀是姓氏不同卻有血緣關係的弟弟。這也讓人好奇蘇慶儀的家庭背景與過往故事，應該可能也是第二季另一條故事線。

吳慷仁飾演的酒店老闆尚未在第一季登場，但日後肯定很搶眼。吳慷仁演出同樣在林森北路條通大街上討生活的另外一家酒店老闆，總是與林心互相較勁的他，為了要吸引客人，還會男扮女裝展現自己風情萬種的獨特魅力，這個角色預計第二季會非常重要。

雖然只播出了三分之一，無法一次全部看完，（感覺充滿了怨念～～），還有十六集的《華燈初上》仍然是非常值得期待的精彩好劇，也期待台劇除了類型劇、職人劇，還能有更多的發揮與題裁。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航