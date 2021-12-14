自行車、蕎麥與葡萄酒：彰化二林鎮精密工業與精緻農業的共存共榮

文：陳芸萱 、盧沛文

空間規劃是「引導未來發展（to guide future development）」的專業。從2016年公告實施的全國國土計畫，近期陸續通過的各縣市國土計畫，到預計2025年公告的國土功能分區，都企圖透過制度的轉型，回應並支持據地方適宜性的空間發展策略。

彰化是在山與河海相接的地方，台灣海峽畔，分別以濁水溪與大肚溪與雲林及臺中相隔，東邊則倚八卦山山脈與南投為鄰。彰化縣整個行政轄區26個鄉鎮市，共有107,439.60公頃的土地，以及331,364.81公頃的海域。



中台灣區域發展模式圖。製圖：彰化縣國土計畫

彰化縣國土計畫以「國土保育、前瞻建設、土地活化」為規劃核心，將彰化縣定位為「城、鄉並重；農、工並重」之地方，與台中市發展中台灣都會核心，滿足中部製造業發展需求，提供優質居住及生活機能；與南投縣共同利用高鐵、台鐵運輸發展建立觀光門戶，共享八卦山自然遊憩資源；與雲林縣進行農業技術交流、資源互補，以及水域共同治理。



彰化縣空間發展構想圖。製圖：彰化縣國土計畫

細細觀察，不難發現有其玄妙之處，彰化縣國土計畫的空間發展構想多集中於國道一號以東的地方，對海線沒有太多想像──是無為或是無所能為？「都市及區域規劃理論與實務」以小組專題的方式，探討彰化海線的環境資源與產業發展，從而確立規劃課題，並以競圖的方式進行地方發展提案。

結果發現，彰化海線的空間發展有其時空脈絡下的複雜性，所包含的產業不只侷限於農漁業，工業、觀光業、能源科技同時存在於各個鄉鎮，看似豐富，但有其矛盾之處，這堂課程所探討的鹿港鎮、線西鄉、福興鄉、芳苑鄉與二林鎮，各有其面對的空間發展課題。

對鹿港來說，規劃於彰濱工業區一隅，彰化漁港（興建中）的定位，與北側風電維運港的關係，現有塭仔港的存廢，以及對北彰化漁業發展的影響，都是空間規劃需要面對，卻尚未回應的課題。

在幾乎以彰濱工業區為海岸線的線西，養殖漁業與工業之間的界線模糊，環境需求的衝突與產業間的競合尚待釐清。

福興鄉，在福寶濕地生態觀光與畜牧業間的角力，以及以芳苑為代表，海線聚落在祖厝，寺廟，漁產，風電與觀光間的拉扯，還有在二林遇到的，各種型態的工業區在招商，維運，在地化與經濟農作間的微妙關係。

透過「都市計區域規劃理論與實務」從環境感（sense of the environment）到策略發展的練習，建立從地理學出發的規劃養成，察覺並了解空間發展過程中一整串如肉粽般磕磕絆絆的鏈結，畢竟，真實世界並不是由一個專業所構成，更多的理解與對話應該要好好練習。

二林：稻米、蕎麥、葡萄酒與工廠的家

二林鎮位於南彰化，土地利用以農業為主，農業面積佔全鎮總面積的80%以上，為彰化縣主要農產生產區，近期較重大的投資為中科二林園區與二林精密機械產業園區。二林鎮在產業發展上缺乏交通區位優勢，中科二林園區與二林精密機械產業園區皆位於北二林，南二林則以農業為主，且其土地使用為特定農業區。



二林鎮基本資料。製圖：彰化縣國土計畫

二林鎮從日治時期開始栽種稻米，1970年引入「越光米」，克服倒伏問題後，使越光米在二林農業佔有一席之地。二林蕎麥的種植同樣起源於日治時期，過去作為綠肥使用，而後在臺灣區雜糧基金會支助與台中農改場協作助下，於二林鎮農會成立蕎麥推廣中心，1990年代蕎麥一度停止種植，近十年後改良場認為蕎麥為值得發展，鼓勵地方開始重新種植，並推行以蕎麥為主題之活動，例如二林文化祭與蕎麥文化祭等。



二林鎮農業發展進程。製圖：葉筱筑、黃筱維

薏仁與葡萄的種植是1980年代後的事。二林薏仁的種植可追溯至1983年，當時台灣為加入WTO作準備，同時農會正輔導葡萄農轉種植雜糧作物，便成立薏仁產銷班。但因購買人數少，導致產量漸減，直到近年掀起紅薏仁美白風潮，加上農委會的「大糧倉計畫」鼓勵農民種植用水少之雜糧作物，使得紅薏仁逐漸盛行。止收購後，地方酒莊轉型為休閒農業，而其他農民藉由農會的輔導下轉種火龍果。後期二林鎮農會為了復興葡萄酒產業，於2005年設立紫晶盃，成為國內唯一的葡萄酒評鑑比賽。

葡萄產業的發展蓬勃於1979年至1996年，因台灣省菸酒公賣局與二林鎮農民協定契作，使地方大量栽種葡萄，1996年公賣局停止收購後，地方酒莊轉型為休閒農業，而其他農民藉由農會的輔導下轉種火龍果。後期二林鎮農會為了復興葡萄酒產業，於2005年設立紫晶盃，成為國內唯一的葡萄酒評鑑比賽。

二林現地訪查。Photo Credit: 葉筱筑、黃筱維

透過文獻梳理，小組內發現，二林的產業發展主要服膺於國家政策。工作團隊而後針對關鍵人物，包含二林鎮公所代表、農會代表、台灣酒窖、金玉湖酒莊及香田國小代表等邀約訪談，並進行現地訪查，以釐清地方發展與行動者網絡。



小組提案：未來土地使用規劃。製圖：葉筱筑、黃筱維

透過對地方發展與行動者網絡的盤點，工作團隊進行二林產業發展規劃與願景。並完成二林空間規劃與地方發展短片。透過這門課，讓學生了解在規劃上可以針對不同問題給予解決方案，同時也發現規劃可影響一個地區之未來走向，進而產生可能出現的矛盾。

本文經中國地理學會會刊（在台北）授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航