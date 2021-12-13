不只台灣在吵公投：地球另一端的蘇格蘭，正在為「第二次獨立公投」激烈交鋒

文：林真心

倫敦當局對延宕蘇格蘭二次公投的小動作不斷，引起蘇格蘭內部獨立派的不滿。

近期，英國蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）接受《金融時報》採訪時，直接警告英國政府，倘若倫敦當局第二次獨立公投的時間推遲越久，蘇格蘭公投選擇獨立的可能性越大。因為蘇格蘭年輕人強烈支持地區獨立，時間會站在蘇格蘭獨立的這邊，蘇格蘭倘若獨立勢必會選擇加盟歐盟，導致蘇格蘭獨立公投成為迫使英國再脫歐之後，又面臨一個棘手的政治難題。

英國企圖延宕蘇格蘭獨立公投，引起政治動盪

史特金是支持獨立的蘇格蘭民族黨領袖，其表示英國政府想無限期拖延蘇格蘭獨立公投，是「不可想像的」，根據今年9月的民意調查數據顯示，儘管支持蘇格蘭獨立的人數優勢較2020年有所回落，但仍有大部分16至34歲的年輕人支持蘇格蘭獨立，這一數字甚至突破60%。

此外，史特金給予蘇格蘭獨立一個一非常正當的理由：由於蘇格蘭經濟目前最大的威脅是勞動力短缺，歐盟成員國公民往來受限更是加劇了此一情況，蘇格蘭如果不獨立，它將面臨比2014年更為嚴重的後果。

2014年蘇格蘭業已進行獨立公投失利，統一派以些微差距壓倒獨立派，但當次獨立公投卻引發許多蘇格蘭民眾對政治獨立的思考空間。蘇格蘭的獨立公民投票，不論贊成陣營或反對陣營，其最終投票率可以高達87％，主權議題可以透過民主方式表達出來，但少數人須尊重多數人選擇才是真正的民主。

Photo Credit: AP / 達志影像

倫敦當局對蘇格蘭獨立公投的恐懼：倘若蘇格蘭獨立後加入歐盟

2014年倫敦當局與蘇格蘭取得協商方式，得以行使民主合法的獨立公投權利，並獲得擁有透過公投成為獨立國家的機會。蘇格蘭的獨立公投，不僅成為蘇格蘭獨立運動的試金石，亦是當代憲政主義的里程碑。長期來說，外界也看好蘇格蘭的獨立，因為蘇格蘭境內年輕人強烈支持獨立。

蘇格蘭現佔據英國三分之一的土地面積，擁有英國8%的人口，當地平均國民所得超過四萬美元，擁有北海油田九成，威士忌最大出口國，第三大鮭魚產地，每年觀光收入90億英鎊，並且是潛在的核動力潛艇基地。蘇格蘭一旦獨立並選擇加入歐盟，歐盟建制派人士將相當歡迎，這也會是歐洲報復英國脫歐的政治勝利。

尤甚，蘇格蘭獨立並加入歐盟，將會對英國乃至其他地區產生巨大影響，使英國受限歐洲地緣政治被邊緣化的危機，讓倫敦當局會灰頭土臉引爆「失去蘇格蘭」政治危機，所以蘇格蘭首席大臣才會直接警告倫敦當局別再推遲獨立公投。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 蘇格蘭首席大臣史特金

蘇格蘭獨立公投給予台灣公投法的啟示：且投且珍惜

對比倫敦當局刻意延宕蘇格蘭獨立公投所引起的政治動盪，公投逐漸成為決定重大政治僵局的制度性解決方式，蘇格蘭的獨立公投可以給予台灣一些啟示。

例如，台灣的公投法經歷蔡英文政府執政後，針對過往門檻過高的「鳥籠公投」的進行修法，包含今年12月18日舉辦投票將辦理「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投案，無論公投結果如何，這些公投結果勢必對政策執行產生重大的諮詢影響。

可惜的是，目前公民投票法仍未包括主權更動的公投，加上主權獨立公投會加上美國、中國等國際因素，公投結果可能影響國際局勢或兩岸局勢，因此在運用公民投票時相關前提必須要謹慎，類似蘇格蘭獨立公投雖說依然被倫敦當局所延宕，但已讓台灣人民頂稱羨不已。

筆者認為，無論12月18號的公投結果如何，呼籲台灣人民且投且珍惜來之不易的公投權利，持續深化公投法是應當持續努力的方向，以降低一般事項公投門檻，以直接民主輔助方式彌補代議政治不足，公投象徵直接民主彌補代議政治之不足，展現國民意志絕對有助台灣民主前途。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航