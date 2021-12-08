2021/12/08,
財經

《華爾街日報》報導「馬斯克需要中國，中國需要他」，但未來呢？

《華爾街日報》報導「馬斯克需要中國，中國需要他」，但未來呢？
Photo Credit: AP/達志影像

我們想讓你知道的是

中國調查機構統計特斯拉（Tesla）今年11月累積交付量，已經超越40萬台，相較去（2020）年同期成長242%，相當驚人；外界直指特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與中國關係複雜，隨著近來美、中摩擦升溫，也恐遭到中國本土車商激烈攻訐。

特斯拉（Tesla）中國銷售成績耀眼，中國研究調查機構公布，特斯拉銷量再次突破5萬輛，統計今年11月累積交付數目，已經超越40萬台，相較去（2020）年同期成長242%，相當驚人；不過，隨著近來美、中摩擦升溫，外界直指未來特斯拉將受到中國有關單位更嚴格的審視，並且遭到本土車商的競烈圍剿。

特斯拉在中國電動車市場銷量火爆

中國乘用車市場資訊聯席會（China Passenger Car Association，乘聯會）發布中國汽車銷量數據，今（2021）年11月特斯拉銷量再次超過5萬輛。乘聯會對此強調，這已經是特斯拉連續第3個月突破5萬輛月銷量，它以「耀眼成績」形容特斯拉的火爆程度。

截至11月，特斯拉上海超級工廠在2021年度交付量已突破40萬輛，達到41萬3283輛，相較去（2020）年同期成長242%，成功晉級為包括燃油車在內的車界「頂流」。

駕駛特斯拉Model 3近1年的中國白先生告訴《中國商報》：「特斯拉自動輔助駕駛系統Autopilot是我長途出行必不可少的『夥伴』，它不但能幫我輔助變道、與保持適當的車距，節省了我很多精力。」

白先生強調，更重要的是特斯拉電動車還救過他的命，幾個月前白先生去內蒙玩，高速路上突然一頭駱駝跑上車道，幸虧系統自動啟動。

瑞銀（UBS）發布研究報告，將特斯拉目標股價從725美元調高至1000美元。瑞銀認為，2022年特斯拉將繼續主導電動汽車市場。

報告中稱：「通過垂直整合，特斯拉能更好地獲得晶片和電池。與大多數競爭對手相比，這是特斯拉的關鍵優勢，應該有助於鞏固其的市場領導地位」。

特斯拉能夠穩坐電動車領導者的位置，中國扮演著相當重要的角色。《華爾街日報》報導指出，中國領導人習近平（Xi Jinping）於2018年修改了相關規定，允許外商在華獨資設立車企，隨後馬斯克（Elon Musk）在上海開設了電動汽車工廠。

《華爾街日報》以「馬斯克需要中國，中國需要他，其中關係錯綜複雜（Elon Musk Needs China. China Needs Him. The Relationship Is Complicated.）」為題進行了大篇幅報導，指涉特斯拉正逐漸陷入中國泥淖中。

馬斯克需要中國，中國需要他，未來呢？

不具名國官員告訴《華爾街日報》，當時在習近平認為，出生於南非的企業家馬斯克是一位「技術烏托邦式」（Technology utopian）的人物（意即專注於技術開發），在政治上不忠於任何國家，而他的特斯拉有望替中國發展電動車，並成為世界一流的電動車強國。

了解北京與該公司談判情況的人士說，北京當局為馬斯克提供了廉價土地、低息貸款以及稅收優惠；而中國則希望得到由特斯拉培養出一批本地供應商，並帶動落後的中國電動車企業。

直至今日，乘聯會數據顯示，特斯拉超過一半的車輛是在中國生產，而中國的銷量也幫助他於去（2020）年實現了首次全年獲利；今年光是中國市場前9個月就為公司貢獻了總收入的四分之一。

《華爾街日報》稱，他靠著中國的市場和穩定的零組件供應，成就了馬斯克為世界首富的地位。

但現在情況可能有些改變了。有越來越多的中國本土車商開始抱怨特斯拉在中國享有的優惠待遇，而隨著美、中對抗日益激烈，北京當局不斷收緊對大型企業的管控，甚至成為常態化。

今年5月，特斯拉受到中國政府的壓力，承諾在當地建立更多數據中心，並且將在華銷售的資訊保存在中國境內；同時，中國國家互聯網資訊辦公室（CAC）發布《汽車數據安全管理若干規定》，任何系統升級都須要被當局審批

該規定明確禁止電動車製造商，將他們在中國道路和高速公路上收集的任何用戶資訊轉移到中國境外。還特別限制軍事人員和一些國有企業的工作人員使用特斯拉汽車，因為擔心特斯拉的車用鏡頭，能會將有關中國政府設施的資訊發送到美國。

《華爾街日報》如此描述受到北京壓力馬斯克：「共產黨拉拉隊員（a high-profile cheerleader of China’s ruling Communist Party）⋯⋯」報導稱，這樣的形象與他在美國屢屢和證券交易委員會（SEC）起衝突，以及在推特上嘲笑美國總統拜登（Joe Biden）的形象，大相徑庭。

可能馬斯克也已經發現自己落入了中國設好的套路。「中國的這場遊戲不是要讓特斯拉贏，」上海諮詢公司Automobility的創始人Bill Russo對此表示，中國的遊戲是拉動國內產業競爭。

如今，受到特斯拉帶動、茁壯的中國電動車商，正將矛頭對準特斯拉。以網路安全業務起家的360公司和上海汽車公司（SAIC），這兩家企業強烈要求中國立法機構採取行動，以更嚴格的態度審視外國電動車商，以保護國家安全

產業分析師告訴《華爾街日報》，特斯拉在中國的城池，可能會被本土競爭者攻奪。而且，據摩根士丹利（Morgan Stanley）曾預計，特斯拉今年在中國純電動市場上能佔到15%的市佔，但隨著中國本土企業逐漸提速，到2030年年底時，比例可能會降至7%以下，成為特斯拉未來的最大危機。

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核稿編輯：翁世航


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