網路「蹭咖」難防，大家在社群世界中都容易成為「暈船仔」

文：吳學展（網路評論⼈）

近日關於民進黨立法委員高嘉瑜遭其男友林秉樞家暴一事，輿論談論此事的範圍甚廣，從親密關係暴力、派系文化到各政黨網軍生態都有；已經被扯出的具體人名，不只有跟政治圈直接相關的前民進黨立委段宜康，PChome董事長詹宏志還因此請辭國策顧問，甚至連台積電創辦人張忠謀的夫人都被波及。

按照目前各方的爆料、自清的資訊，要說林秉樞是個「蹭咖」、「人脈蟑螂」，應該不會有太大的問題。

「蹭咖」的行動策略能否成立、並且能否持續以人脈滾雪球來「以小搏大」，也牽涉到旁人如何評斷這名「蹭咖」在既有人脈上的火力展示。例如，在「循線追查」林秉樞的人脈網路時，除非當事人願意公開私訊或通話紀錄，否則旁人能夠使用的線索，最基本的便是林秉樞的臉書好友名單，以及其過往在社交媒體上留下的數位足跡。

但在這一切新聞爆發之前，假設你是「在網路上和林秉樞有過一面之緣」的人，或是撇開這個個案，對方甚至沒有表現得像個「蹭咖」，你可能也可以想像，要單以這些資訊來判斷對方的實際為人，是很困難的事情。

網路蹭咖難防的兩項環境因素

「蹭咖」確實難以預防。撇開對方的技巧有多高超，或另一方有多「單純」，還有兩個重要的環境因素。

第一，社交媒體帳號原本就是使用者用來展演自我的舞台，對大多數人而言，都只想表現出光鮮亮麗、或「此刻我想表現給其他人看」的樣子；第二，即使臉書已經進入台灣超過十年，但人們在此新興平台（情境）上的各種行為，其背後代表的實質社交意義為何，可能對每個人來說都不一樣，亦即尚未出現類似《社交媒體行為禮儀守則》的成文共識，或其他可被視為「約定俗成」的判斷基準。

第一個原因造成的風險是，無論是作為旁觀者或當事人，如果沒有勇氣或機會主動追問、甚至積極到去多方查證，那得到的都「必然」是片面的資訊。第二個原因造成的風險則是，因為社會對這些行為的意義「尚無共識」，所以即使要找身邊的人討論，也難有明確答案。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

資訊必然偏頗，加上判斷依據浮動，讓每個人在社交媒體的平台上，都像在感情世界裡的「暈船仔」，對於每一項行為都感到困惑，例如：

我看到他的好友名單中，有一位我很信任的朋友。那代表我也可以直接給予他比較高的信任程度嗎？

對方在臉書上追蹤我。是因為他很喜歡我公開的發文內容？還是在做敵營的輿情蒐集？或是單純想看笑話？

我看到某大咖人物在他的一篇關於心情抒發的貼文下方，留下一則表示關心、安慰的留言。這代表他們的交情很好嗎？還是禮貌性的關心？

我傳訊息給一位素未謀面的臉友，對方已讀了，但過了三天還沒回我。是單純他貴人多忘事？還是他覺得我很沒禮貌？還是他還在等我補充更多資訊？

有在使用社交媒體的人，一定都能舉出更多類似的情境，也都曾有這種「沒什麼把握判斷」的困惑。

在混亂的時代，也要珍惜祖克柏的禮物

話說回來，我們其實無須因為這個被大量議論的個案，就把網路上所有「來路不明」的人當作心懷不軌、其心可議的壞蛋。畢竟，比起匿名性質更強的其他交友軟體，臉書或Instagram這些「類實名制」的平台，可提供的資訊量已經更多，要「造假」的成本也就更高。（但也可能因此掉入設計更縝密的「騙局」。）

同時，比起實體的社交場合，臉書等社交媒體所設計的機制，讓使用者可以（至少在數量上）更有效率的觸及更多潛在的朋友／同好／夥伴。從一開始只是臉友，到後來因緣際會變成真實世界的好友，這類正面的經驗也不少見，這是祖克柏給我們的禮物。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

要提升遇見「有緣人」這種正面經驗的機率，主動在社交媒體上揭露更多生活細節或想法觀點等資訊是必要的。當然，在其他人眼中，這一不小心也可能會像個過度積極的蹭咖。

本文沒有想特別討論最近的個案，但從這個案例衍伸出的「網路裝熟」議題，我認為前述的「資訊必然偏頗」與「判斷標準浮動」這兩項環境因素，是值得在此特別強調的。但在《社交媒體行為禮儀守則》出現之前，（可能還要等很久，畢竟北捷已經通車快30年，到現在也還在吵手扶梯要不要靠右邊站），也只能說出教條式的「實事求是，大膽假設，小心求證」這種心態上的提醒了。

這個行為代表什麼意思？是有禮貌的？有好意的？或是冒犯的？他是不是喜歡我？

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航