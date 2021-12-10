迎接虛擬新世代Global Innovation MBA洞悉全球管理，一起扭轉競爭力！

Metaverse元宇宙，近期最受討論的科技關鍵字，「元宇宙」為人造的虛擬世界，人們將可在其中通過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡、手機、電腦等參與工作、娛樂、消費及教育等在現實生活場景的完整生態服務。因此AR/VR與遊戲產業外，5G、人工智慧（AI）、高效能運算等新興科技將成為打造「元宇宙」重要的技術。

台灣擁有先進的軟硬體整合能力，晶片設計、封測、AR/VR裝置等科技廠商看好「元宇宙」商機，搶攻虛擬實境供應鏈，因此元宇宙趨勢已納入企業未來經營方向，將使台灣科技產業帶來新一波的成長動能。

Photo Credit：中碩國際教育中心

元宇宙盛行之際，2020年Linkedin新興工作年度報告顯示，AI及數據分析相關職務於各行業中持續激增；以第一名的AI專員(Artificial Intelligence Specialist)為例，年需求增加74%；第二名為新職缺-機器人工程師(Robotics Engineer)，此為首次上榜的新興領域人工智能產業，有著40%的成長率；第三名為數據科學家(Data Scientist)，有著37%成長率。綜合以上得知，前三名的需求產業均為科技、AI、數據分析，可見這些領域在此世代之重要性！

美國西密西根大學GIMBA代表著”Global”、”Innovation”的企業管理知識，將現今最貼近職場的大數據分析、數位行銷、全球商業策略、FinTech、智能醫療、元宇宙、跨國組織管理與領導等等融入於課程當中，使在職人士在工作之餘能兼顧，學業學習實務課程，及全球議題等領先科技知識。

現今社會新一代學習趨勢

在台灣，為協助下一代的縮短學用落差，勞工局規劃出六大職前訓練課程，以「智慧服務」、「大數據分析」及「跨領域人才」三大領域最受學生歡迎。

參與工作坊「大數據分析的運用」的同學表示，學校教授的相關理論與知識，透過業界的解說印證大數據分析在行銷上的運用，幫助提早認識會展產業未來可預期的新工作型態。

美國西密西根大學全球創新管理碩士課程多位教授，曾經擔任富比世百大企業之管理者，將更能使在職進修者準確掌握全球商業脈動，課程教授以結合實際案例分析，提升教學內容結合就業市場，拉近差異，確保教學內容符合市場所需。

Photo Credit：techsauce.co

元宇宙發展 將湧入各式Small Business及StartUp等

未來將有更多從事數位化相關的公司與大企業的合作機會，如：空間音效、電腦視覺、語音辨識、擴增實境、電子商務、安全服務技術等，各式團隊及管理者們將更加著重在當代商業環境下的全球發展，WMU Global Innovation MBA管理課程裡，讓學生了解模擬公司的實際營運與財務報表。

課程中提供各類公司財報初始數值，包括公司收入、毛利率、淨利、股價等等，讓學生可以實際模擬各階段公司經營的方向，並透過調整公司的財務結構給予不同的管理策略：包含人資、行銷、財務、通路等等，最終擬股東會報告，於課堂中分享所採用的經營策略及財務分配等。

此模擬經營可準確協助在職管理者，參與公司的整體營運，並學以致用，達到即學即用的學習成效！

Photo Credit：中碩國際教育中心

新冠疫情將加速產業自動化及數位AI的使用

美國芝加哥管理諮詢公司－麥肯錫( McKinsey & Company)於去年7月針對全球800位高階管理人員進行調查，三分之二表示其任職公司正在增加自動化和人工智慧的投資。許多企業已在倉庫、雜貨店、呼叫中心和製造工廠部署了機器人，以降低工作場所的工人密度，並應對大量生產需求。

當科技技術不斷地提升，美國西密西根大學也將可視化分析、數據分析及全球創新管理技巧納入課程中。疫情後的數位趨勢，舉行銷為例，因新冠疫情的爆發，加速行銷5.0的誕生。行銷學之父Philip Kotler直言， 行銷人已從「適應」數位行銷，進展為不得不「使用」數位行銷。行銷 5.0 聚焦科技及數據的運用，也就是下一代技術（Next tech），這些技術都和模擬人類的行為（human-mimicking）息息相關，最明顯的例子為Netflix使用大數據分析與AI，推薦使用者感興趣的影片，量身打造行銷策略！

趨勢所即，科技虛擬新世代包有人工智慧（AI）、自然語言處理（NLP，natural learning process）、感應科技（sensor tech）、機器人（robotics）、混合實境（mixed reality）、物聯網（IoT，Internet of Things）和區塊鏈（blockchain）等。 全球管理者皆面臨各種挑戰，如何透過最新工具及程式做出數據的蒐集與分析，在最短的時間取得最大化的成果？

Photo Credit：中碩國際教育中心

體驗來自美國的全球創新管理碩士公開課

跟隨著美國校本部重磅師資，具豐富職場任職經驗及專業的知識背景，讓管理者走在新世代的道路！參加公開說明會可索取一小時旁聽課程體驗，您將獲得最新科技的管理知識，準確掌握全球競爭實力！

美國西密西根大學2022春季班將於明年一月截止報名。

立即填表報名線上課程說明會

實體說明會: 12/11(六)10:00

線上說明會: 預約個別諮詢

報名說明會 | http://www.wmumba.com.tw/wmu_contact_me_tw/

Global Innovation MBA 官網 | https://www.wmumba.com.tw/

WMU GIMBA 台灣招生辦事處(02)-6605-0679

本文章內容由「中碩國際教育中心」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。