「元宇宙」相關英文詞彙一次掌握：Metaverse、VR、AR、Catfish

究竟什麼是「元宇宙」?

元宇宙(metaverse),又稱為後設宇宙,被用來描述一個未來持久化和去中心化的線上三維虛擬環境。此虛擬環境將能透過虛擬實境眼鏡、擴增實境眼鏡、手機、個人電腦和電子遊戲機進入人造結合現實的虛擬世界。

相關的技術已被逐漸運用在電腦遊戲、藝術、商業、教育、零售和房地產領域中,但過去礙於所需裝置技術與成本效益限制,無法更廣泛地使用。然而,隨著技術成熟與2020年疫情爆發,虛擬互動平台的需求增加,元宇宙的無限可能將成為科技業下個紀元的焦點。

元宇宙於流行文化的根源

「Metaverse」一詞最早見於尼爾・史蒂芬森在1992年的科幻小說《潰雪》,該小說中建構出一個虛擬的城市,而人則可以透過自己創造出的化身在虛擬世界中互動。許多科幻元素的電影小說與遊戲也以這樣的虛擬世界為藍圖,如《駭客任務》、《一級玩家》等。

隨著科技發展,這樣科幻的故事情節逐漸能夠實現,物質與虛擬世界在許多層面上都已經結合。而網路社群遊戲《第二人生》自2003年發展至今,居民可以在其中購買土地、發展教育、職業、家庭和自有貨幣系統等,儼然成為現實世界的平行社會。

元宇宙帶來的社會影響

元宇宙透過虛擬空間與服務,能夠跨越時空限制跟增加生活的便利,甚至可以創造全新的金融活動與工作型態等。然而,如果元宇宙的本質,是我們目前網路世界的延伸,那麼我們無疑需要思考目前網路中尚未解決的無數問題:駭客、網路釣魚、騷擾、資訊隱私、仇恨言論、使用者成癮等問題,可見元宇宙中也會危機四伏。

Simulation (n.) 模擬;類比;模仿

動詞stimulate具有「模仿;模擬;仿真;偽裝」的意涵,即是企圖去複製真品或透過電腦演算來類比真實情況。名詞stimulation在元宇宙的概念中,即指透過各種虛擬實境設備與電腦的精密演算來創造近乎真實的模擬情境,將現實與虛擬世界的體驗結合為一。

然而,以目前的科技而言,電腦的演算終究有其限制。理論上嗅覺、觸覺、聽覺與視覺都能透過類比演算複製,但社會中對於虛擬體驗是否能夠取代真實經驗也有許多議論。

Even though you can simulate the experience, like smelling a flower, the simulation will not be the same.

即使您可以模擬聞到花的香氣,模擬效果也不會和原本的相同。

The computer simulates different road conditions for new drivers to practice on.

電腦模擬不同的路況供學員練習。

Virtual reality (VR) (n.) 虛擬實境

Virtual作為形容詞表示「透過電腦所構的虛擬」系統、環境與架構,reality即為「事實;現實;實際情況」。兩者結合則為透過科技運算創造出的模擬體驗,它可以與現實世界相似或完全不同。目前已經被廣泛運用在許多領域,如遊戲、教育、軍事演練、商務會議等。

Millions of people are spending hours a day in virtual social spaces like Roblox and Fortnite, and virtual reality allows the experience to be even more authentic.

數百萬人每天花好幾個小時在Roblox和Fortnite等虛擬社交空間中,而虛擬實境則讓這份體驗更加真實。

Augmented reality (AR) (n.) 擴增實境

動詞augment為「增大;加強;擴張」,在此轉為形容詞修飾reality,組合為複合名詞。結合上述虛擬實境的概念,擴增實境著重於提供現實世界的虛擬延伸與互動。透過攝影機影像的位置及角度精算並加上圖像分析技術,讓螢幕上的虛擬世界能夠與現實世界場景結合與互動。常見的運用如《寶可夢GO》手機遊戲結合虛擬與現實地標、GPS地圖導航與線上地標資訊的即時顯示等。

Whether in virtual reality (VR), augmented reality (AR), or simply on a screen, the metaverse allows a greater overlap of our digital and physical lives in wealth, socialization, productivity, shopping, and entertainment.

無論是在虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)或只是在電腦螢幕上,元宇宙讓我們的數位和物質生活在財富、社交、生產力、購物和娛樂方面有更多相同之處。

Generation Z / Gen Z (n.) Z 世代

Z世代為歐美用語,泛指在1990年代末葉至2010年代前期出生的人,相較於X世代(1965-1980年出生)與 Y 世代(1981-1996年出生),他們是第一個從小就生活在電子虛擬與現實世界結合的原生世代。由科技發展形塑的社群關係與價值觀,也深深地影響了此世代的自我認同。

在進入職場後,與現有網路世界興起前的社會組織架構產生許多矛盾。在2012年後出生的世代,則有Generation Alpha的稱呼。

For Generation Z, they’re growing up with the expectation that a large part of their future will exist in the metaverse.

對於 Z 世代而言,他們未來的發展被期待會有很大一部分都是在元宇宙中。

5th generation mobile network / 5th generation wireless system (n.) 第五代行動通訊技術

在台灣又簡稱5G網路,最主要的效能目標是高資料處理率、減少延遲、節省能源、降低成本、提高系統容量和大規模裝置連接。5G網路的資料傳輸率約為前代4G網路的100倍,反應時間更快,並且具有更廣泛的硬體連接能力。Mobile(行動)與 wireless(無線)都是在強調該網路不受時空的延展性。

A defining capability of 5G is that it is designed for forwarding compatibility—the ability to flexibly support future services that are unknown today.

5G的一個關鍵能力是它專為潛在兼容性而設計——靈活地支援當今未知的未來服務的能力。

Cybersecurity (n.) 網路安全

Cyber-這個字首即泛指所有「與電腦計算、網路有關的」特性,如網路犯罪(cybercrime)與網路霸凌(cyberbully)等。在後面放security「安全性;保護措施」,是指從實體到數位與網路相關的安全性問題,如個資保障、資訊查證、資料竊盜等。

If the metaverse is essentially an extension of the internet we currently have, cybersecurity concerns such as the rise of AI-enabled misinformation will need to be discussed.

如果元宇宙本質上是我們目前擁有的網路世界延伸,則需要討論網絡安全問題,如人工智能散佈錯誤資訊。

Catfish (n.) 鯰魚;網路身份詐欺;假身份

名詞源自於2010年一部追蹤身份詐欺的紀錄片,現在則延伸泛指所有「網路上以假身份進行的詐騙行為」。

這個說法來自電影中的一個故事比喻:相傳過去當漁夫將鱈魚從阿拉斯加運到中國時,因為運程遙遠,鱈魚常因此失去活力和肉質鮮度。所以漁夫便在魚缸中加入其天敵-鯰魚,讓鱈魚為了自保而保持敏捷。而生活中的網路詐欺,便是讓你保持警覺、不停猜測、驚慌思考,也讓你保持新鮮活力般的存在。

Catfish也可以直接作為動詞,或使用動名詞型態catfishing。隨著社會對網路互動的依賴,這樣的假身份犯罪影響的層面也越加廣泛,但許多國家卻也缺乏相對的防範懲罰機制,導致網路詐欺氾濫。

It turned out that the perfect girl I met online was just a catfish of a fat old man.

事實證明,那位我在網上認識的完美女孩只是一個胖老頭的假身份。

