《看不見的影響力》：「衣服過時的多穿破的少」，為什麼LV應該鼓勵仿冒？

文：約拿．博格（Jonah Berger）

為什麼LV應該鼓勵仿冒

各位要是沒看過LV垃圾袋，它們長得像下圖：

Photo Credit: 時報出版

不，我不是指LV那款材質酷似垃圾袋、要價一千九百六十美元的防水「雨滴袋」，而是貨真價實的垃圾袋，倒垃圾專用的那種袋子。

這款上頭有LV著名金色四葉花圖案的棕色袋子，很適合送給喜愛精緻生活的朋友，如果有人覺得自己的垃圾比別人高級，這個袋子很適合他們。

不過在各位驚呼「這世界是怎麼了」之前，再仔細看一下，圖中的垃圾袋花紋上少了LV的經典縮寫字樣，睜大眼睛後，你會發現袋子上寫的其實是「VO」。

這不是LV出的袋子，這是假的。

不管是LV還是樂高（Lego），勞力士還是雷朋（Ray-Ban），全球近一○％的貿易賣的是仿冒品。每年大公司或大廠牌原本可以收到的五千億美元，最後通常落入罪犯之手，金額高過挪威、波蘭、比利時的年度生產總額。光在美國一地，仿冒品每年害企業損失超過二千億美元，一九九○年代末Zippo打火機公司三分之一的營收落入仿冒者之手。

問題不只在於營收被偷走，消費者體驗過糟糕的仿冒品品質後，正牌的名聲就會受損；此外仿冒品滿街跑之後，正牌商品就不再獨特，消費者會覺得花小錢就能買到類似的東西，沒必要付全額買正品。

只要造訪全球任一大型港口，就知道問題有多嚴重。標示著「家庭園藝用品」的貨櫃箱塞滿成千上萬的假包包；通報是建材的東西，結果是一盒又一盒的仿冒運動鞋。

網路讓仿冒品更加橫行無阻。今日的仿冒品有門路直接賣給消費者，關稅局努力關閉賣假貨的網站，但新的又如雨後春筍一下子冒出來。此外仿冒者不是賺一筆就跑的小生意人，二○○八年的研究發現，eBay上販售的LV包與Dior香水幾乎全是假的，貌似蒂芙尼正牌商品的東西，十分之八也是假的─違法的仿冒品滿街跑。

時尚產業自然不留餘力地打擊仿冒品，LV等品牌試圖註冊自己的「LV」圖樣，有的企業努力設計難以模仿的產品，Dolce & Gabbana則採取複雜的反仿冒措施，包括附證書、熱敏全息圖、紫外線安全封條。

萬一各種方法都失敗，還可以採取法律途徑，控告販售仿冒品的製造者、零售商與網站，光二○○四年一年，LVMH精品集團就花兩千萬美元打擊黑市，展開六千多次突擊，在全球提起八千多起訴訟。

總而言之，時尚品牌費很大力氣打擊仿冒，覺得仿冒品傷害它們的事業。

然而有沒有可能仿冒是好事？該不會仿冒品反而幫了品牌一把？

兩名法學教授著手研究這個問題，發現答案是違反直覺的「沒錯」，背後的原因與身分訊號有關。

人們在乎自己身上的衣服所傳遞的訊息，尤其是時尚愛好者，他們希望自己看起來很時髦，或至少不要穿著過時的衣服。

然而要是某個設計一直不退流行，人們就不用買新的，年復一年穿同一雙UGG雪靴、戴同一條窄版領帶。如果UGG雪靴與窄版領帶一直是酷炫象徵，人們就沒理由換別的，一直用，一直用，直到用壞為止。

一件衣服可以穿一輩子，多數消費者會很快樂，但零售商與製造商會頭痛，如果營收下降，公司就得裁員。

直到仿冒者出來拯救它們。

由於仿冒者會製造與販售仿冒品，正牌廠商不得不推陳出新，次等的仿冒品會損害正品，然而仿冒品所帶來的普及，也會改變穿戴某風格或某品牌的意涵。如果每個人都買得起神似當季LV包的東西，帶那個包出門就會失去發送訊號的能力。低價讓更多人買得起的時候，LV包就不再是尊榮或時尚的代表，拿它只代表你是大眾市場或時尚的追隨者，也因此真正的時尚人士會追求新品以免撞包。

語言也是一樣。青少年開始把「yolo」（you only live once，人只活一次）或「dip」（閃人）掛在嘴邊之後，父母也會學孩子講這些話，好讓自己顯得很酷、很潮。然而不屬於年輕族群的人也使用這些詞彙後，就會改變詞彙的意義，原本很酷的東西，變成裝年輕的人在講的話，所以年輕人就不用了。等祖母也開始在感恩節晚餐上講自己要閃人，所有人都會停止用那兩個字。

也就是說，身分訊號會帶來流行也會帶來退流行。一開始的時候會有一小群人使用某個詞彙，或是一小群公司採取某個特定管理辦法，一旦率先採用的人被視為很酷、很創新，或是讓人想跟他們一樣，其他人就會模仿以求沾光。當越來越多人開始使用某個詞彙、某個管理辦法或其他文化事物，這些東西就會開始普及，形成一股風潮。

然而晚來的人開始加入後，訊號的意義會改變，原本很酷、很創新的東西開始走調，早期的使用者棄用，以免招惹不想要的形象。訊號的意義因此加速改變，到了最後，就連晚加入的人也不想玩，因為一點都不酷了，原本人人搶著要的東西被棄若敝屣。

時尚潮流原本就一直在變，但仿冒會加速循環過程。仿冒造成普及，而普及會加速時尚死亡，不過過程之中，仿冒品會讓消費者大喊自己想要新東西，莎士比亞有一句妙語：「衣服過時的多穿破的少。」

運用社會影響

不論是少數族群學生怕被貼標籤放棄學業，或是人們顧忌形象不肯接受治療皆令人感到惋惜，不過訊號一體兩面，若能正確運用，其實可以鼓勵人們做出好的選擇。

公共服務的宣傳通常著重資訊層面，尤其是衛教，例如勸人們別抽菸的廣告，大談來一根菸對健康有多少負面影響；反毒運動請家長「和孩子談談吸毒的危險」。這類宣傳背後的邏輯是資訊會改變人們的心意，告訴大家抽菸、吸毒、飲食不健康的負面影響，大家就會回心轉意，改做正確的事。

只可惜知道一件事不代表就會做出更好的選擇，青少年知道抽菸的風險，但還是抽了；孩子知道糖果和洋芋片對身體不好但照吃不誤。

把希望出現的行為「攀親帶故」到某群人或某個理想形象，通常是較為有效的做法，例如大力水手卜派（Popeye）每集吃下菠菜就變壯，據說這個聯想讓美國菠菜食用量增加三分之一。打廣告的人很早就發現關聯的力量，像是請麥可・喬丹（Michael Jordan）代言五花八門的產品，鞋子、食品、軟性飲料……無所不包。想跟喬丹一樣嗎？那就用我們家的產品，人們看到自己的偶像做某件事，也會想跟著做。

而如果是人們不想成為的人，也有同樣的效果。酗酒是大學校園的大問題，學生經常飲酒過量，導致各種意外與健康損害。

我和行為科學家琳賽・蘭德（Lindsay Rand）藉由改變部分學生心中的喝酒形象，來打擊酗酒問題。我們到大學宿舍掛海報，海報上是一個怪咖（嘻哈裝酷男，但長得像電視喜劇《蓋里甘的島》〔Gilligan’s Island〕中的船長）拿著一杯酒，提醒學生：「喝酒前要三思，沒人想被當成這傢伙」。我們把飲酒狂歡和學生不想要的形象連結起來，希望改變他們的行為。

這個策略的確奏效！相較於看到傳統資訊型海報的學生（例如：每年有一千七百名大學生死於酒精傷害，因此「喝酒前要三思，健康很重要」），看見酗酒會變成「那種人」的學生，少喝五○％的酒。

書籍介紹

本文摘錄自《看不見的影響力：華頓商學院教你看清自己如何受影響，做最好的決定【暢銷慶祝版】》，時報出版

作者：約拿．博格（Jonah Berger）

譯者：許恬寧

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你比自己想的更容易被左右！

為何我們有時顯得盲從，有時又刻意不做別人已經在做的事？

我們以為做決定的是自己，卻忽略了背後的「社會影響力」。

冠軍暢銷書《瘋潮行銷》作者又一剖析人類行為的代表作

《何時要從眾？何時又該特立獨行？》暢銷慶祝版

——不論你想成功銷售產品或聰明過生活，

都必須洞悉無所不在的「社會影響力」。

為什麼熟悉市場的專業人士也無法預測哪些商品會暢銷？

為什麼有些品牌要付錢請某些名人別穿自家衣服？

為什麼LV等精品業者應該鼓勵仿冒？

為什麼外觀越普通的國民車賣得越好？

為什麼家中排行才是選拔頂尖運動員的關鍵？

為什麼政府的節能宣導一點效果也沒有？

不知道今天天氣該穿什麼衣服，看看窗外的人怎麼穿，從眾可以幫助我們快速做決定；你在聚餐最後想來一客甜點，其他人卻興趣缺缺，那就算了吧，從眾可以減少社會壓力；人類天生具有模仿的傾向，跟其他人做相同的事容易贏得好感，例如在談判時模仿對方的舉動，成交機率可以高五成。

然而，人類行為遠比上述還複雜，我們在某些時候又會想要特立獨行。當某件商品透露出跟身分地位有關的訊息，我們就會想要與眾不同。而中產階級比起勞動階級，又更在乎自己的獨特性。我們所處的文化也會造成差異，像是美國追捧獨特性，日本則是推崇要合群。這些因素交錯影響著我們每日做的決定。

華頓商學院行銷學教授約拿．博格，透過數百次實驗、分析數千場競賽、檢視數百次購物行為來研究「社會影響力」科學，探討他人如何用難以察覺且意想不到的方式左右我們的行為。書中詳盡介紹了社會影響作用的主要面向，並提供許多活用在各種實務上的靈感。不論是提升工作表現、讓商品暢銷，或是讓數百萬人主動省電節能……只要能掌握這股隱形的力量，就有機會更有效率且更成功地達成目標，在工作與生活上獲取更大成就。

Photo Credit: 時報出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬