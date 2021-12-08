興櫃潛力股泓德能源公布全新綠能布局，打造全台首間智慧綠電公司

一年一度的台灣國際智慧能源週正式起跑，即將於本月底登錄興櫃的智慧能源品牌泓德能源（6873）第三度參展，並於今（8）日首度揭曉最新綠能事業布局，將聚焦電力開發及工程、資產管理與智慧電力服務三大事業體，提供從綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，搶先插旗 2025 年能源轉型政策大餅。本次能源週現場，泓德能源也宣布與電動充電樁業者起而行綠能合作，正式進軍電動車市場，希冀全面布局以實踐全民使用綠電生活、加速淨零碳排的未來。

Photo Credit : 泓德能源

泓德能源自 2016 年成立之初，便以「用綠電生活，加速淨零碳的未來」為願景，提供太陽光電整合服務，透過人工智慧綠電系統，最大化綠能的使用效率，讓綠電普及於每個人的生活中。今日在能源週現場正式公布最新事業布局，透過「電力開發及工程」、「資產管理」以及「智慧電力服務」三大事業體，提供綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，也首度跨足風力發電，超前部署綠能轉型領域。不僅如此，更宣布攜手由工研院培育、全台市占超過六成的起而行綠能科技合作，正式插旗電動車商機。

泓德能源自 2016 年成立之初，便以「用綠電生活，加速淨零碳的未來」為願景，提供太陽光電整合服務，透過人工智慧綠電系統，最大化綠能的使用效率，讓綠電普及於每個人的生活中。今日在能源週現場正式公布最新事業布局，透過「電力開發及工程」、「資產管理」以及「智慧電力服務」三大事業體，提供綠能案場開發、維運到售電的一站式服務，也首度跨足風力發電，超前部署綠能轉型領域。不僅如此，更宣布攜手由工研院培育、全台市占超過六成的起而行綠能科技合作，正式插旗電動車商機。

泓德能源董事長謝源一表示，「在創立短短五年內，泓德能源營運穩健並連年成長，今年對於我們來說是相當重要的一年，不僅從太陽光電業者邁向『淨零碳排方案供應商』的轉型之路，也正式走上 IPO 的進程。因為看好綠能產業的發展，我們期望成為『智慧綠能電力公司』，共同達成 2025 年再生能源發電佔比達 20% 的目標，為全民打造一個智慧綠能、隨手可得（Smarter Energy, Accessible Green）的環境。」

電力開發及工程、資產管理、智慧電力服務三大事業體 打下綠能轉型重要基礎

泓德能源於能源週上實際演示其三大事業體，也率先獨家公開主導研發的 AI 智慧綠電系統 TITAN，以即時且有效的方式提供企業端多元化綠電選擇，並加速其實踐 RE100 協議的目標。

電力開發及工程 ：同時跨足太陽光電與風力發電，透過太陽光電廠建設、漁電共生、風力發電等案場，今年太陽能電力系統工程承攬（EPC）案量超過 50MW，公司工程併網容量至今已超過 150MW。

：同時跨足太陽光電與風力發電，透過太陽光電廠建設、漁電共生、風力發電等案場，今年太陽能電力系統工程承攬（EPC）案量超過 50MW，公司工程併網容量至今已超過 150MW。 資產管理 ：以每年超過 100MW 建置量躋身大型一條龍開發商之列，擁有完整開發及工程團隊，能夠有效的控制案場成本，提供客製化案場並協助其管理，以開發 1GW 為長期目標，目前吸引全球電源供應器製造大廠康舒科技，國內大型壽險業者台灣人壽與全球人壽加入投資行列。

：以每年超過 100MW 建置量躋身大型一條龍開發商之列，擁有完整開發及工程團隊，能夠有效的控制案場成本，提供客製化案場並協助其管理，以開發 1GW 為長期目標，目前吸引全球電源供應器製造大廠康舒科技，國內大型壽險業者台灣人壽與全球人壽加入投資行列。 智慧電力服務：為縮小再生能源間歇性限制，泓德提供智慧綠電管理服務，研發 AI 智慧綠電系統 TITAN ，將維運、綠電銷售、電動車快充、儲能服務及漁業養殖等納入管理及調度，利用「綠電可視化」提升綠電匹配度。此外，泓德能源旗下公司星星電力綠電共享平台，更是全台第一間民間轉供量體超過 1MW 的綠電交易商，提供用電戶太陽光電、風電多樣化的綠電選擇，並協助客戶取得綠電憑證，成立至今短短一年，已協助台哥大集團、玉山銀行等指標廠商綠電媒合轉供。泓德能源總經理周仕昌表示，「星星電力自 8 月取得售電業執照後，現已掌握 100MW 客戶需求量，目標在 2025 年提供 500M 綠電給綠電用戶，有望加速客戶通往淨零碳之路。」

Photo Credit : 泓德能源

瞄準電動車產業趨勢與市場規模 泓德能源攜手起而行衝刺充電樁商機

泓德能源也於今日宣布，子公司星舟快充與起而行綠能科技公司簽署電動車充電樁合作合約，共同搶攻電動車充電樁大餅。其中，起而行綠能將負責樁體製造、設備／配線設置等硬體相關內容，星舟電力則規劃站點、開發 App、雲端租賃及建立會員制度等軟體內容，搭配系統及數據運用，提供用戶便利的能源解決方案，並優化每度綠電效益，達成有效率的能源利用。

起而行綠能總經理簡金品表示，「起而行深耕充電技術已有 15 年的時間，已協助海內外車廠進行客製化的車充服務，在台灣市佔率已達六成，很開心本次能與泓德能源攜手合作，希望未來能藉由穩定的綠電服務，持續為減碳永續盡一份心力。」

隨著越來越多國家與企業展現減碳決心與策略，台灣政府也喊出 2050 年淨零碳排的目標並持續推動重大建設，泓德能源也將透過一站式的綠電服務，降低使用綠電的難度，推動綠電普及化，未來將拓展各種電力應用的可能性，一舉從能源開發及維運公司的角色，蛻變為智慧綠電公司。

官方網站連結：https://www.hdrenewables.com/