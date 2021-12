《愛為何使生物滅絕？》：顯而易見的是，生命多樣性需要寵物飼主的支持

文:彼得.克里斯蒂(Peter Christie)

貓與鳥的戰爭無濟於事,挑戰養寵物的親生命性合理與否的保育訊息,也是沒有用的,我們的共同目標更為重要。提高對大自然困境的意識並促成寵物市場的補救性改造,都是所有動物愛好者可以認同的目標。了解問題並分享訊息非常重要:在瑞典的醫生暨生物學家卡爾.林奈(Carl Linnaeus)發明了他的地球生命命名系統將近三百年後,只有一百七十萬種動物、植物、真菌與微小的原生生物被賦予學名。地球上的實際物種數至少是這個數字的四到五倍——包括估計約八百一十萬種大多尚未被發現的動物與植物,其中只有非常小的部分是我們熟悉的寵物。

同時,在已命名的物種中,只有十萬五千種得到了充分的研究,以評估它們在這個擁擠且不斷變化的世界中有著什麼樣的應對能力,而在這些物種中,約有百分之二十七已知有滅絕的危險。二○一九年,生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台利用這些估計得出結論,目前面臨消失風險的已知和未知物種可能超過一百萬種——其中大多數物種我們根本不知道它們的存在,破壞規模之大令人警醒,但我們無知的程度可能更讓人擔憂。

了解是非常重要的,寵物飼主與保育人士藉由了解情況來加強他們的集體影響力,有些需要我們關注的目標是明確的,例如結合消費者力量讓寵物產業加進來,寵物飼主與其他人就能推動政府對野生動物進行比目前往往不充分的國際寵物貿易規範如《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(Convention on International Trade in Endangered Speciesof Wild Fauna and Flora,簡稱CITES)更多的保護。尤其重要的一點,是要努力彌補動物從原產國非法出口到美國或歐洲市場之間存在的監管缺口。

研究人員表示,幾乎沒有法規能用於保護這些無國籍的動物;同樣地,一些國家寬鬆的審查與監督也導致野生動物被「洗白」,成了人工飼養的動物,對許多外來珍奇動物來說,圈養繁殖的成本與難度都比單純從野外捕捉高了許多。對一些外來寵物物種的研究,例如印尼的綠樹蟒,將合法繁殖設施的能力與市場上的動物數量進行比較,結果顯示,在世界各地出售的所謂人工飼養的寵物數量是不可信的。

另一個焦點則是寵物與寵物貿易作為外來物種入侵主要原因的作用,在此,寵物飼主的故意釋放與動物的意外逃逸都要承擔責任,但是缺乏意識可能才是真正的罪魁禍首。在許多情況下,寵物飼主相信自己的所作所為是為了這隻他們不再願意或無法照顧的動物好;外來的野生生物似乎應該屬於野外,任何野外都行。寵物愛好者可能不了解這個動作的危害,或是在某些情況下,可能被某些組織誤導,認為這些野生寵物是自然景觀的一部分。

以提高意識為目的的宣傳活動,特別是在寵物與寵物食品公司的參與下,可以抵消這些令人不安的運動,並力勸以避免這類情況發生。外來寵物賣家可以要求買家完成小型培訓,讓他們具備照護與處理的技能,並接受保育教育;寵物食品銷售商可以在包裝上貼上標籤,提醒人們逃逸、被釋放與無人監管的寵物可能造成的保育危險;寵物產業也可以鼓勵更好的衛生措施(檢疫協定或入境控制)以阻止陌生的、由寵物傳播的疾病從遙遠的地方來到這裡,傷害當地的野生動物。

提高寵物飼主與其他人的意識也有其他好處:當更多飼主了解到寵物相關保育問題的規模與嚴重性時,更多熱愛動物的寵物愛好者盡力提供幫助改善現況的機會就會增加。例如,他們可能會更堅持要知道寵物動物的來源。他們在把活寵物放生到不屬於牠的棲息地之前,可能會猶豫,或是可能對在戶外傾倒水族箱的水、可能汙染當地環境造成疾病感染之前三思。他們甚至可能對放養的貓狗與其他寵物對鄉間野生動物造成的影響更加警醒。

然而,保育人士需要考慮到,挑戰寵物飼主的特定做法,可能不如鼓勵人們關心家裡以外的動物來得重要。許多人已經把他們的寵物養在室內或是嚴格控制之,也就是用牽繩,或是在戶外活動時小心看顧。促使人們更加意識到寵物對其他動物的影響,可能會讓更多飼主相信這種看法,同時,鼓勵飼主對不牽繩的動物可能對野生動物造成的後果多加注意,也是很重要的。

激勵飼主以自己的方式盡可能減少傷害,是一個重要的步驟,例如,寵物即使是在不捕食野生動物的情況下也會對野生動物造成傷害,這一點並不廣為人知,被視為掠食者的寵物可以讓野生動物因為恐懼而癱瘓,擾亂野生動物繁殖與養育幼崽的努力;例如,後院的貓會引起鳥兒驚叫,進而吸引其他巢捕食者,像是烏鴉。

英國的研究模式顯示,即使因為更多貓的存在而使鳥兒的「恐懼」略微增加,也會造成鳥類數量急劇下降。眾所周知,狗叫會影響美洲白冠雞這種溼地鳥類的築巢行為,以及一種受威脅鹿種的行蹤。有些時候,寵物的糞便就足夠了:貓糞與貓尿甚至與山河狸及美洲家朱雀進食減少以及嚙齒動物的焦慮跡象有關,有了這些資訊,寵物飼主可以做很多事來約束這些意想不到的影響。

提升意識還有其他好處,例如,異國寵物收藏家可能忍住,不去收藏愈來愈難取得的物種。在鳥類與外來寵物交易中,當有些動物被認定為不常見或面臨滅絕威脅時,就會被更廣泛地追捧與交易,稀有就是吸引力所在。有些物種是如此鮮為人知,以至於有關其自然族群數量的可靠資訊或估計根本不存在。有些物種甚至在進行科學描述之前就已經出現在寵物市場上(例如各種巨蜥)。

更詳盡的資訊也能促成寵物飼養習慣的其他小變化,例如讓任何戶外時間成為飯後儀式,研究顯示,如果貓狗在被允許外出前先吃飽了,殺戮也會減少(然而有些貓即使吃飽了也會繼續捕獵);研究也顯示,晚上把寵物關在室內,至少可以減少他們捕捉老鼠、田鼠與其他小型哺乳動物的數量(但似乎會增加牠們殺死爬蟲類與兩棲類的數量);包括修剪爪子在內的動物美容,可以幫助削弱寵物的狩獵能力,減少牠們對野生動物的捕獲;確保寵物接種疫苗,並在牠們排泄後即時清理,也可以減少疾病爆發的機會。

掌握更多資訊的寵物飼主可能會考慮在被允許自由外出活動的寵物的項圈上使用鈴鐺、圍兜或聲納裝置。在紐西蘭,研究人員追蹤了帶鈴鐺與不帶鈴鐺的貓,發現這種會發出叮噹聲響的簡單裝置能使成功殺死鳥類的次數減少一半,殺死嚙齒動物的次數減少將近三分之二,在英國也有類似減少野生動物死亡的報告(鈴鐺在拯救爬蟲類、兩棲類與昆蟲方面的效果可能比較差)。

另一個裝置是為貓的項圈套上一塊顏色鮮豔的布套,造成突出的視覺效果,這在澳洲也被證明能讓那些彩色視覺靈敏的動物如鳥類與爬蟲類,被貓殺死的數量減少大約一半(老鼠與嚙齒動物的彩色視覺差,效果就沒那麼好)。一種名為「CatBib」(貓圍兜)的新產品可能更有效,這種布圍兜鬆鬆地掛在貓的胸部,其設計的目的在於干擾動物撲向獵物的能力(但不會影響攀爬、跳躍或奔跑的技能),研究人員發現,使用貓圍兜的寵物飼主將貓兒捕鳥的成功率降低了八成以上。

顯而易見的是,生命多樣性需要寵物飼主的支持——無論代價是什麼,如果有那些相信地球上其他生物對我們的生活非常重要的人的祝福,我們的野生動物就更可能存活下去。這些受親生命性啟發的保育人士有數十億人,而且重要的是,他們能對一個龐大的產業施加影響力,能改變世界各地野生動物的命運。

超過三十五年前,當威爾森在撰寫《親生命性》一書,並將他認為其他生物對人類成就至關重要的觀點具體化時,這位生物學家可能對寵物與寵物產業對野生動物造成的損害只有模糊的概念。當時,與寵物有關的物種滅絕和野生動物數量下降的統計數字還沒有出現,這個問題的規模還沒有那麼大,例如美國貓狗的數量約為現在的一半。當然,有些生物學家在那時已經意識到了這個問題,不過它的規模與嚴重性在多年後才在科學家與一般民眾之間引起廣泛關注。

當威爾森提出親生命性的論點時,他相信保育真正的敵人潛伏在其他地方,在他眼中,棲息地流失是罪魁禍首(例如,他在書中指責古巴政府清除了他在一九五三年初次熱帶之旅中造訪過的不可替代的荒野。他寫道:「歸結起來,在這段微不足道的演化時間間隔之中,在斐代爾.卡斯楚﹝Fidel Castro﹞在世與一位年齡相仿、不怎麼英勇的昆蟲學家訪問該島一個非戰略地區時,大部分林地與古巴歷史很大的一部分已經消失了。」)。

寵物是站在好人那一邊的,威爾森深情地將動物伴侶描述為人類與其他生物的親緣關係的重要反映——是我們更深層親生命性的一種特別充滿情感的化身。「狗特別受歡迎,因為牠們有類似人類的問候與從屬儀式,」他寫道。「牠們所屬的家庭是牠們群體的一部分,牠們把我們當大型狗來看待,在等級上自動視人類為領袖,吵著要靠近我們。我們反過來回應牠們歡快的問候、搖尾巴、淌著口水的笑、耷拉著耳朵、匍匐姿態、炸毛、與在領域受到侵犯時的憤怒吠叫。」

威爾森對寵物的反應(反映出他早期對自己的動物伴侶瑪土撒拉的感覺)就如他對動物生命更普遍的好奇,他描述了與喬治亞州立大學語言研究中心(Language Research Center of Georgia State University)研究人員所飼養的一隻「寵物」倭黑猩猩的相遇。倭黑猩猩是黑猩猩的表親,體型較小,在剛果民主共和國境內有限的野生分布範圍中,被列為瀕危物種。

這隻倭黑猩猩名叫坎茲,因為出色的語言能力而小有名氣,牠進入房間時,向威爾森走了過去,稍作沉默之後,爬到了威爾森的腿上,當這位生物學家拿葡萄汁給坎茲時,坎茲心滿意足地喝了下去,然後抱了抱他。「這一幕讓人緊張不安。……我意識到,我對他的反應幾乎與我對一個兩歲幼兒的反應一模一樣,同樣在最初有些焦慮,同樣想溝通與取悅的衝動,同樣的手勢與食物分享儀式。」

威爾森意識到,一隻在人類身邊長大的高級靈長動物可能誇大了寵物飼養對人類與動物之間情感連結的承諾,不過一般來說,威爾森在描述同伴動物時,仍然會採用正面且感人的詞語。寵物與我們對牠們的親密反應揭示了一種生物聯繫,對威爾森來說,這只會加強他對親生命性的論證。反過來,這種情況也讓保育其他關係更遙遠的野生動物變得顯而易見,「我們與其他生物體基本上就是親戚,」他解釋道。「生命與人類在親緣關係上的連續性,本身似乎是容忍猿類與其他生物的繼續存在的充分理由。」

作為動物愛好者,大多數寵物飼主都很樂意登上這輛邏輯列車,大多數保育人士也會很樂意加入他們的行列。生物,無論是在我們的家中或是在我們的森林裡,都不僅僅是同樣生活在這個疾速旋轉的星球上的同胞,牠們/它們還是我們同一個古老家族的親屬後代,從某種意義上來說,我們有血緣關係。長久以來,寵物飼主是最可能憑直覺感受到這種關係的人,與寵物打交道的經驗,為保育的種子打下了基礎。

飼養寵物對野生動物造成的威脅不可否認,但人與寵物的關聯促使人們有意願糾正這些錯誤,也非常重要。將動物當成我們的親戚(如果不是室友的話)去愛,可能是牠們的救贖。「因此,」威爾森在談到寵物時寫到,「我們喜歡某些動物,因為牠們扮演著代理親屬的表面角色。在養育其他生命形式的時候,這是最令人放鬆警戒的理由,只有不明事理的野蠻人才會找碴。」

