《ISIS伊斯蘭國的新娘》：讓我驚訝的是，針對那些女孩的最惡毒的話語，其實都來自其他女性

文：阿扎德・莫阿維尼（Azadeh Moaveni）

我起初之所以會寫作此書，是因為媒體對於貝斯諾格林女孩失蹤事件的報導，以及強加在她們身上的那種特別的罪、把她們當作惡魔同夥的說法（儘管她們如此年輕），都讓我感到非常的不安。讓我驚訝的是，針對那些女孩的最惡毒的話語，其實都來自其他女性——來自那些其實會被認為是自由派女性主義者的人。

對於大眾而言，她們如果不是天真的聖戰士新娘，就是工於心計的怪物。然而出現在這本書裡的大多數女性，既不是被動的人、也沒有想要掠奪別人；確認她們到底在整個過程中有多主動這件事，似乎成了僅僅一個問句而已，也的確未能給出太多說明。她們有些人是在知情的情況之下與伊斯蘭國合作或行動；有些則還太年輕，根本就還沒成熟到可以像成人那樣做判斷——儘管她們會表現得好像自己是經過深思熟慮之後才做決定的。

大多數處理性別和極端主義議題的政策、公共討論和維安計畫，似乎都和中東女性的生活經驗完全脫節。這主要是因為從聯合國到各國政府的反恐論述，在試圖進行討論、制定政策時，都把來自不同政治和社會背景的各種女性視為一個整體，不論他們是來自和平的東倫敦嬉皮社區，來自敘利亞、伊拉克被戰火蹂躪的城市，還是來自索馬利亞和奈及利亞的戰場，後者不受人民愛戴、孱弱而腐敗的政府，正在和人民支持的武裝反政府團體進行對抗。

二○一七年，歐洲議會的女性權利和性別平等委員會公布了一份報告，內容和女性和暴力極端主義有關。該報告提及了伊斯蘭於七世紀初征服阿拉伯次大陸的第一次聖戰，彷彿那場戰役是在去年才剛剛發生的。報告裡還出現了「意識形態」這個詞四十二次，並主張女性正在因為幾個「推力和拉力」而經歷了「激進化過程」，接著又說「她們融入了聖戰，成為了聖戰的一部分」。

若要真誠處理當代衝突問題，我們總是難以避免要體認到一些尷尬棘手的事實，由此才能知道我們到底是如何走到充滿殺戮的今日的。然而這份寫於二○一七年的報告，卻以一種最奇怪的方式在歷史之中定位自己。它從七世紀開始講起，彷彿如果想要釐清伊斯蘭國，公元六二二年能提供的資訊會比一九九○年代的還要更多；然而事實上，一九九○年代才是伊拉克長年來的極權主義和制度化的殘暴行為攀上高峰的時候，也是伊拉克對什葉派和庫德族的反政府勢力進行打擊的時候。

此外，美國就是在二○○三年於歐洲盟友的支持下入侵、占領伊拉克（儘管世界各地有數百萬人走上街頭反對），進而開啟了一連串戰爭、最後也才會導致伊斯蘭國誕生，但這些事情，在這份報告裡似乎也沒有比七世紀的歷史還來得重要。

這份報告在描述年輕歐洲女性被吸引前往伊斯蘭國的背景脈絡時，對一些事實使用了似乎不那麼肯定的方式在閃爍其詞，比如二○○三年美國入侵伊拉克，以及敘利亞總統阿薩德所犯下的暴行「被外界理解為不符正義的事件」。九一一事件之後的反伊斯蘭情緒，「激起了一些感受，讓他們覺得自己在社會和文化上遭到排除、被邊緣化」。

雖然該報告希望對抗性別的刻板印象，但用詞卻像是某個來自維多利亞時代的人在討論何謂歇斯底里——女人的頭腦裡就是有某種東西，會激發感受和知覺，而那些良善的醫師則會診斷她們到底哪裡出了問題。這篇報告毫不含糊地對這些問題給出了診斷：「一種冒險的感覺」、「想要成為某個更大的、神聖的東西的一部分」，以及「想要建立一個烏托邦式的哈里發政權」。

那份報告的作者群，還用伊斯蘭國的敘事風格寫下了這些字句：「西方的女性主義被描繪成一種帝國主義式的東西，只有白人女性才會覺得充滿冒險精神，卻極少為穆斯林女性和她們的價值觀保留空間。」然而這些話可不是伊斯蘭國狡猾的宣傳語句，而是世界各地、一整個世代的穆斯林女性都能輕易說出的東西，也本就經常出現在各種書籍、文章、論文和社群媒體上。

這種視角，也讓我再次想起了維多利亞時代的醫生，會將歇斯底里診斷為女性特有的狀態。那份報告將穆斯林女性的極端主義，理解為一種和性別有關的病症：某個女人實在是太努力地內化了男性的父權思想，以至於會妄想要在這些限制中尋找替代品。十九世紀的醫生相信，女性的「歇斯底里患者」是因為被惡魔纏著、以及不正常的性慾才會得病；到了二十一世紀，「對抗激進化的專家」則認為，那些女性之所以加入伊斯蘭國，是邪惡的宗教意識形態和性別壓迫造成的結果。

上述的這種比較，基本上只是在讓我們看清問題診斷者和議題之間的關係：歇斯底里是一種捏造出來的疾病，是由從事醫療的人員所建構出來的，而在這個建構過程背後的文化背景，則是一個鼓吹女性順從、維持貞潔的社會。當然，好戰情緒並不是捏造出來的；但就政治上而言，說一個女人著魔了，的確比影響層面更大的戰爭、衝突和極權壓迫還要更加簡單便利一些，儘管後者才是造成不滿情緒、讓極端主義獲得發展空間的主要原因。

在二○一○年以降的十年裡，世人開始大量使用女性主義的視角來解讀這種好戰性，而其背後的原因，則是希望在分析穆斯林女性支持、發展和維持聖戰團體的現象時，能夠不那麼以性別和刻板印象來做定論；這點其實非常值得我們讚賞。然而儘管如此，大家卻不太願意檢視那些和暴力衝突的原因和根源有關的傳統信念，也不太願意檢視開明世俗的自由主義與落後的父權伊斯蘭之間非黑即白的二元對立關係。

進步的分析方式，的確有助於我們看見女性是如何經歷那些壓迫性的政治秩序的；她們在其中因為自己的社會地位、宗教派別、政治立場，或是由所有這些事情所組成的紛雜的認同，而遭到了邊緣化，並且被剝奪了權力。然而這種關注，似乎也過度地強調了她們的經驗方式，而沒有去處理更廣大的結構性成因和事實，然而這些結構性的因素才是為她們帶來那些經驗的根本原因。

如果再說得更簡單一些，我想說的其實是，我希望本書中描述的事件能夠展現出背景脈絡的重要性：理解努兒作為一名女性，是如何體驗賓．阿里執政下的突尼西亞，對於她的人生的確至關重要，但她的故事，終究是鑲嵌在一個特定的世界裡，而瓦利德、卡里姆和其他突尼西亞人，也都生活在這樣的一個世界之中。

在理解任何衝突的時候，社會上和政治上的特殊性都至關重要，而試圖透過一體適用的語言和政策概念，藉以在不同的社會裡處理所有極端主義的這種想法，也是非常有問題的。好一點的話，這種做法可能只是失敗、浪費資源而已；但最壞的情況是這種做法甚至會引起懲罰性或錯誤的解決方案，導致情況更加惡化。我由衷地希望，各位讀者在花時間閱讀這些女性的生命故事之後，能夠直覺地理解到為何會是如此。

我們很少看到有人提及，一般的中東女性是如何把加入戰爭視為一種最終手段；她們在此之前，早已透過和平、公民社會的各種手段，試圖讓自己脫離貧窮、不穩定、無法律狀態、歧視、貪汙，以及國家壓迫的傷害。我承認她們的性別的確形塑了她們的選擇，但我不認為我們可以將她們的處境和她們所處的社會分開來談。此外，她們生活其中的國家的狀況，以及這些國家如何與（依然由美國所主導的）全球秩序與市場進行互動，也都是我們不能忽略的因素。

女性體驗戰爭、動盪局勢和國家壓迫的方式，或許的確和男性存在差異，然而性別終究並不會決定他們的經驗，而只是讓某些經驗變得比較特殊而已；出現在本書裡的女性，和周遭男性的相同之處，遠比她們和一個處境完全不同的國家裡的女性還要多。

某天下午的向晚時分，阿斯瑪、奧絲和杜雅在烏爾法某個窄巷裡的無名公寓二樓裡進行午餐聚會。一股酸酸鹹鹹的氣味，從樓下的羊雜餐廳飄了上來。阿斯瑪和杜雅已經有一陣子沒見到奧絲了；她將剛從市集買來的蝴蝶項鍊展示給她們看。她們沒有人有工作，因為烏爾法根本就沒有什麼工作是一個還算體面的敘利亞女性會想做的。對男人來說，在餐廳裡洗碗、或做些修車的工作還不算太糟；他們還是能夠賺取一些收入，提供家裡所需。

但對於女人來說，這種低下的工作在某個意義上，卻會讓你很難擺脫某些標籤，也會讓你在其他敘利亞人面前抬不起頭。五年過後，沒有人會記得一個男人為了生存做過什麼事情，但如果一個女人在土耳其人的家庭裡當清潔工，卻會被永遠記住。這也是她們三人都一直想要逃離這個充滿敘利亞難民的世界，遁入某個歐洲城市重新開始的一個原因。在歐洲，你可以找到一些不會有損尊嚴的工作；不會有女人用充滿敵意的眼神看著你，把你當作某個正在勾引她們老公的賤貨；你還可以試著避開阿拉伯人和敘利亞人，忘卻你的國家發生過什麼事情。

阿斯瑪覺得有點神奇：敘利亞那種歷史悠久、揮之不去的羞恥文化，居然都能開始慢慢消失——女性開始出現在敘利亞的咖啡館裡、大學裡，也出現在各種公共空間裡，彷彿她們有權利待在那些地方，也一直都待在那些地方；這種現象，在她們的生活裡變得愈來愈稀鬆平常。

然而在土耳其的烏爾法這裡，一整個世代的進步卻彷彿在一夜之間便被沖刷殆盡；大家的處境都太過艱難，以至於那些生命之中活躍、獻身、投入其中的體面生活，都再次變得難以企及；在這些重擔和流離失所之中，一些傳統禁忌或多或少地都再次重現、甚至變得愈來愈顯著，儘管有些女性只是為了生存下去，而變得更加努力工作而已——事實上，不只是女性，每個人都變得更加勤奮了。有人說，跟其他族群比起來，戰爭改變女性社會地位的速度是最快的。然而我們不清楚這種現象，是否會發生在那些流離失所的難民族群身上。

現在隔著一段距離回看，她們看得出來自己也參與了這個讓社會倒退的破壞過程。阿斯瑪說自己無法原諒那些出現在敘利亞的外國人，他們帶著自己的計畫前來擾亂了敘利亞人的革命行動。她把身子挪得更靠近窗戶一些，儘管那裡同樣沒有微風能稍解暑氣。奧絲搖了搖頭，表示她無法苟同，然後回憶起叛軍奪下拉卡沒多久之後，在整座城裡四處飄揚的那些黑旗。

她到現在依然都很驚訝，原來她住的地方有這麼多人——這麼多和她一起長大的男孩，居然都想要那樣閉塞，想要一個忠於宗教傳統的未來，想要一個只以伊斯蘭教法為標準的宗教。「重點在於，在敘利亞打仗的那些人不論效忠哪個陣營，總歸都是敘利亞人。他們是在自相殘殺。沒有人真的是外來的人。」

然而，那幾乎就像是所有錯誤早在很久之前就已經寫下了一般。在阿薩德那種黑暗、邪惡的統治之下，你能期待會出現什麼光明強大、不被那種大規模的殘暴汙染的陣營，準備採取別種途徑來反抗嗎？在敘利亞戰爭中，還沒有哪個派別能夠避免讓自己陷入對權力的痴迷、避免傷害別人的。

至少，那些女孩就是這樣告訴自己的，雖然她們知道自己再也無法正眼面對那些她們在拉卡的鄰居了。誰能忘記發生在她們深愛的人身上的事呢？誰又該為此負起責任呢？那些在戰爭爆發前曾經存在於那裡、日復一日過著生活的社群，現在回看會覺得他們十分無辜，但這個社群已經被破壞殆盡、再也無法回復到過去的狀態了。人會一直帶著戰爭的傷口、直到老去，然後再將那些記憶和敵意，傳給一代又一代的子孫。

他們所承受的苦痛距離現在如此之近，你怎麼能認為他們的小小世界可以就此復原呢？慢慢地，有一些敘利亞人也開始回到了他們原本居住的城鎮或鄉村，然而「正常狀態」這個概念（不論那到底是什麼意思），感覺卻像是一個永遠不會實現的宏願。「就算有天狀況變好了，我也絕對不會回去。」奧絲如此說道。「不管是哪一邊的陣營，他們都已經流了太多的血。我說的不只是伊斯蘭國而已，而是每一個人。」

然而那些在遠方召喚著他們、能為她們提供更好生活的歐洲城市，一直都在擔憂的，也就是像阿斯瑪、奧絲和杜雅這樣的女性，以及曾在敘利亞負槍作戰的男性；那些歐洲人害怕他們會以難民的身分進入那裡、走在街上，等待獲得居留權。有人說，努斯拉陣線（亦即蓋達組織在敘利亞的分支）現在已經在德國成立了一個地區指揮部，在某個德國城鎮裡重新組織了起來。

在那些從來就不想要伊斯蘭國的人的眼裡，這種殘留下來的恐懼，就是伊斯蘭國在他們腦海裡留下的東西，久久揮之不去。對於在倫敦的沙比拉而言，當她在回想自己的哥哥多年前像是命中注定一般地，在那個商業街上的傳教小攤子前停下腳步之後所發生的事情時，她就會覺得身體裡的某個部分像是永遠都在漂泊一般。

那些姊妹或女兒的性命被巴格達迪奪走的人，則會尖銳地訕笑：那是一個「會借別人的車來開的國度，一個魯蛇殉身成為烈士的國度。」有些人會不分青紅皂白地，把她加入戰爭的兄弟稱作殭屍；對這樣的人，她還是會感到非常惱怒，因為有些人（包括她的兄弟）的確是因為勇氣和原則而投入戰場的。雖然她過去很傻、很年輕，也必須永遠活在那些後果之中，但她也永遠會維持那樣的信念。

甚至沒人會再提起某些字眼——哈里發政權、信者之地、阿拉和先知之地、伊斯蘭之地；然而在過去的一段時間裡，這些字眼在他們的對話之中就像珍貴的珠寶一樣。光是因為心懷目標和理想而提到這些字眼，就已經是一件令他們著迷的事情，彷彿在他們身處於二十一世紀的生活裡開啟了某扇窗，給了他們一個找到出路的機會，能帶領他們前往某種適合他們的祖國、未來、國家或領地。那些字眼曾經承載的希望、渴望，現在又該如何安放呢？沙比拉想像，那些希望應該只會逐漸消失，就像過去那樣，回到某個幽暗的深處難以察覺。

那種幽暗，一直都藏著許多剛剛萌生的苦痛和想望，也藏著許多只有在陰影之下、在沒那麼尖銳的情況下，才比較能夠讓人承受的情緒。在這些情緒之中，最強烈的就是失望：這個淒涼的現狀、這個文明、這個狀態，就是他們唯一能繼承的東西嗎？他們永遠以一種他者的身分生活在西方世界裡，卻也永遠無法成為西方世界的一部分；他們愈來愈常成為被辱罵的對象；他們因為宗教信仰，被視為一群不一樣的人，儘管宗教信仰不過就是他們諸多認同的其中一個向度而已；他們無法獲得任何權力；他們被迫看著一個又一個中東國家失敗瓦解。

這跟你有什麼關係呢？她曾經一次又一次地如此問她的哥哥，直到他離開為止。他曾經試著解釋，但最後還是放棄了。就像古蘭經〈黃牛章〉所說的，「或許某個東西讓你無比生厭，但其實對你十分有益；又或許，某個東西讓你十分喜愛，但其實卻對你充滿害處。有益無益，都只有阿拉才能知道，而你是不會知道的。」

書籍介紹

本文摘錄自《ISIS伊斯蘭國的新娘：13名年輕女子與無法離開的寡婦之屋》，貓頭鷹出版

作者：阿扎德・莫阿維尼（Azadeh Moaveni）

譯者：李易安

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在世人的眼裡，

她們難道只是一群天真的新娘，或工於心計的怪物？

遠離家鄉、成為ISIS新娘的她們，

怎麼也料想不到，等待自己的，竟是一次次成為寡婦的人生。

成為ISIS的女人

2014年，以伊斯蘭國為名的激進組織，躍上世界各大媒體。他們殘酷的處決方式與斬首影片，引發各界關注、恐懼與好奇。他們一方面以暴力掠奪中東、中亞地區的婦女，一方面也用傳單、影片、網路文宣，向那些活在西方世界的穆斯林兄弟姊妹呼喊，提醒他們的「悲慘」處境，呼喚他們一起為伊斯蘭國努力。

那些年，有不少女性湧入伊斯蘭國控制下的城市。她們可能是外交官女兒、實習醫師、成績優異的少女，但也有無家可歸的低收入女性和孤獨的家庭主婦，她們在敘利亞和伊拉克難民逃走後留下的房子裡落腳，為這個伊斯蘭教的祖國，這個她們相信自己正在建立的祖國，搭建了許多臨時診所和學校。她們為何願意拋棄看似的安穩生活，去那個戰亂之地？除了伊斯蘭國的宣傳，她們身處的社會又給了她們什麼推力？

絕望的寡婦之屋

這些進入伊斯蘭國的女性，部分成為聖戰士之妻，也就是伊斯蘭國的新娘。身為聖戰士的妻子，很容易在丈夫成為烈士後變成寡婦，然後又被指定嫁給下一任聖戰士為妻。等待期間，她們可能得住進寡婦招待所，等待再次成為新娘，以及不遠的將來再次成為寡婦。

本書收錄13名在伊斯蘭國的女性故事，她們來自英國、德國、突尼西亞、土耳其、敘利亞、伊拉克與利比亞等不同國家。她們或年輕、年長，或受教育或沒受過教育，有些是主動加入伊斯蘭國，有些是被迫，只好逃亡或想辦法在伊斯蘭國謀生。

她們可以回家嗎？

當2019年美國宣布擊敗伊斯蘭國領導者巴格達迪後，又有一批新的寡婦誕生。在伊斯蘭國勢力減弱後，這些女性向自己原本的祖國求助。但對於她們的祖國而言，卻面臨道德與實際面的兩難。她們是否自願加入伊斯蘭國，還是被迫參加？倘若接納她們回國，國民是否可以接受自己的鄰居在伊斯蘭國生活過，甚至當過ISIS新娘。

長期以來，為了符合反恐論述，從聯合國到各國政府都把這些背景各異女性簡化成一種樣貌。彷彿她們的選擇只有一或兩個理由。本書主要以13名女性的故事，以及她們周遭人物的經歷，追溯這些女子做出選擇的理由，同樣也思考她們的未來又在何方？

Photo Credit: 貓頭鷹出版

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰