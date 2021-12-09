躍上世界十大餐廳的唯一中菜廳——大班樓

文：莫小巧（專題記者，副業是吃。人生路漫漫，吃過菜單轉眼即忘，但永遠記得人間有味）

位於上環九如坊堀頭巷的大班樓，路卻是愈走愈寬廣。

今年三月，大班樓擲下了亞洲50大最佳餐廳的第一位，是香港史上第一家餐廳奪得冠軍。大班樓於2009年開業，十二年足以讓它由藉藉無名的粵菜餐廳，躍上世界舞台，是甚麼讓它將中菜如斯發揚光大？

有求知慾如我，六月時訂位試試。晚市已經滿座至三個月後，我就訂了在十一月，摘個吉日，選在一些特別的紀念日。引頸以待、朝思暮想的期間，大班樓更奪得世界50大最佳餐廳的第十位，是唯一上榜的中菜廳，可以肯定，訂座的隊排得更長了。

老實說，想吃大班樓其實有兩個私心。

一，拍過一齣短片，在大班樓門前樓梯取景，它招牌前的射燈夠亮，便膽粗粗冒昧問侍應：「留盞燈過夜可以嗎？」他們聽得出我們預算緊絀，便豪爽地答應了。那齣短片最終未能面世，但是他們幫過我的，沒齒難忘，銘記於心。

二，經常在《飲食男女》拜讀老闆之一葉一南前輩的專欄，他貪饞，愛美食，走遍大江南北，為如何煮怎樣吃，都鑽研問到底。踏破鐵鞋，找不到心目中的粵菜，甚至賣掉本來的公司，索性開家餐廳來，專心致志做一件事。開業到奪冠，十二年不短，但足夠讓他慢工出細貨，摸出自己的節奏，終於讓他抵達想去的彼岸。

說回菜式，秋風起，是為吃蟹的季節。一道雞油花雕蒸花蟹配陳村粉，驚為天人。先別說，花蟹肉質柔軟滑溜，新鮮欲滴，全賴全職買手阿十天天凌晨到香港仔魚市場買貨的專業眼光。其次是，葉一南在以往的訪問說過，粵菜會用千篇一律的上湯做菜，但大班樓摒棄這種傳統，而調味的關鍵，往往在於花時間煉油及熬製各種不同類型的肉類或海鮮汁，確保做出每道菜的獨特口味。

雞油花雕蒸花蟹這道菜就將之發揮得淋漓盡致，蒸花蟹時，會加入以昆布和大蜆所熬煮的汁，引出花蟹的鮮味。而花雕汁中，也有自家煉製的雞油點綴，層次十足。而那陳村粉也絕不失色，細嫩手工陳村粉沾滿鮮味，叫人欲罷不能，念念不忘。

雞油花雕蒸花蟹。

席上第二令我深刻的，是一道魚米湯煮大花蝦球。因為早前看了一篇文章，講大班樓的隱藏菜單，是一碗加了象拔蚌的白粥，讓人垂延三尺。甫坐下，立即問有否此餸，侍應說最相近的，只有魚米湯煮大花蝦，即管一試，只感大喜。上菜時，奉上全蝦，蝦頭酥炸得鹹香，再配幾滴蝦油、幾顆圓潤的蝦籽，極鮮美，而米湯的綿綿質感，是那些功架紮實的粵菜廳才有的舊味道。

魚米湯煮大花蝦球。

望穿秋水來大班樓，還吃了龍井菊花煙燻乳鴿、皮蛋子薑、蜂巢芋泥煙鴨盒、上湯薑葱白灼特級肥牛頸脊和桂花杞子雪糕。略嫌乳鴿肉稍為太柴外，總括來說，是非常美滿的一頓飯。

蜂巢芋泥煙鴨盒。

蜂巢芋泥煙鴨盒。

上湯薑葱白灼特級肥牛頸脊。

桂花杞子雪糕。

近日再現移民潮，很多朋友揮別說再見，我心中暗付，如果此生與香港別過，有甚麼想做？還有甚麼遺憾未了願？試過大班樓那首屈一指的粵菜，與朋友把酒歡聚，念香港的美好，他日坐上一班永沒回程的飛機，只望此生再無憾事。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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