一圖看懂 以科學化監測追尋健康，強化代謝力

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這幾年，國人的健康意識提高，越來越多人追求更好、更健康的生活形態。若想維持良好體態與健康狀態，最關鍵的是什麼呢？答案是加強「代謝力」。

隨著年齡增長，加上工作繁忙、日常壓力沉重，這些原因都會加速身體老化，不少人可能有感覺到自己的代謝力逐漸變差。管理學中有一句名言「有被測量的事物才會被好好管理」，若想調整自身健康狀況，就先從觀察身體健康數據開始吧。

提升代謝力，增進健康

那麼，什麼是代謝力呢？恆新復健科診所院長史考特醫生說過：「代謝力在醫學上有兩種解釋，其一是代謝率，也就是每天消耗了多少熱量，這個數字與體重息息相關；其二為身體處理營養素的能力，例如：飯後的血糖及血脂肪飆高，這就代表身體的代謝健康出問題了。」

若你長時間處於高壓狀態、睡眠品質不好，或者運動量不足，都可能逐漸影響心肺功能，導致代謝力下降，當身體代謝力出現問題，就要小心三高、慢性病找上門。

科學化改善代謝力，選擇健康從現在開始

掌握代謝力最好的方式是透過科學化監測， Garmin全天候健康監測，可幫助使用者透過「靜止消耗卡路里」推估自己基礎代謝率（BMR）與每日活動消耗卡路里，同時從長期記錄與數值變化中，了解自身代謝力狀況。

Garmin靜止&活動消耗卡路里功能，讓代謝力變化一目了然。／Photo Credit：TNL Brand Studio

世界衛生組織WHO建議成年人每週應該進行150至300分鐘的中等強度活動，不論是盡量快走、短程通勤改騎Youbike，或者到健身房運動，都能藉由Garmin手錶記錄活動消耗卡路里，同時還能精準告訴你週熱血時間了解運動量和強度是否足夠，以及運動心率是否達到燃脂區域，為提升健康生活鋪上一塊磚。

WHO建議成年人每週至少要有150分鐘的中強度運動，Garmin 手錶上我們可以觀察「週熱血時間」來判斷是否達成。／Photo Credit：TNL Brand Studio

Garmin手錶心率功能，可幫助了解運動時心率是否達到燃脂區域。／Photo Credit：TNL Brand Studio

Garmin提供了身體年齡的判斷，它是根據最大攝氧量、 實際年齡、每週高強度活動、靜止心率及身體BMI 等綜合得出數據，若能好好地運動提高活動量，那麼身體年齡也會跟著降低。／Photo Credit：TNL Brand Studio

現代人工作繁忙，面對高壓經常導致晚睡甚至失眠。Garmin不僅可協助壓力偵測，壓力過大時還會適時提醒放鬆、引導呼吸練習，透過睡眠監測可以詳細地紀錄自己淺層睡眠、深層睡眠和REM（快速動眼期）時間，VENU 2提供的睡眠分數及建議，可幫助自己越睡越好。

Garmin手錶的壓力偵測的功能，能讓人瞭解自己一整天壓力的波動，手錶還會有提醒幫助我們去調適。／Photo Credit：TNL Brand Studio

睡眠監測讓我們瞭解自己睡眠的狀態，Garmin Venu 2甚至會顯示分數與建議。／Photo Credit：TNL Brand Studio

想要提升健康，現在就選擇Garmin

追求健康一直是現代人努力的課題，透過Garmin全天候監測與紀錄，能讓我們在各種忙碌之中，更有效率地進行運動與改變生活習慣。只要一邊觀察自己的健康數據，一邊改變自己的生活習慣，就能幫助改善代謝力，邁向更好的狀態。

*週熱血時間：

美國心臟協會及世界衛生組織建議每週進行150分鐘的中強度活動或75分鐘的高強度活動。由於每個人的體能不同，如果對於運動強度與時間的掌握不太清楚，Garmin專屬的週熱血時間功能，會在您活動達成「適度運動」的標準時，自動幫您紀錄。

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