【紀錄片】《大權在后：前第一夫人伊美黛》：家族政治私產化所造成的民主危機

文：黃宗玄

因為參加了不當黨產處理委員會的電影放映活動，而觀賞了一部讓人感觸良多的紀錄片《大權在后：前第一夫人伊美黛》。這部片，帶著觀者從對菲律賓感到陌生的狀態，一點一滴地更加了解到菲律賓人所面臨的苦楚與難受之處。在看似一個旁觀者的角色之下，順著影片的推移，我們能夠感受到上層階級與下層民眾間的巨大鴻溝和人性下的權力慾望及種種不滿足。

伊美黛，是菲律賓前總統馬可仕的妻子，曾經的第一夫人。片頭從伊美黛回國，看到貧民窟的孩子與種種飢餓的慘狀，進而以大撒幣的方式，來表現其愛心與溫暖。看到這裡，其實會讓人眉頭深鎖，深覺這裡頭到底出現了什麼問題呢？

緊接著，伊美黛回到了她的家中，映入眼簾的是諸多的稀世珍寶，奢華而貴氣，甚至還有莫內、畢卡索等名畫家的大作。這一切，都讓這兒跟外頭的世界形成極大的反差。然而，伊美黛似乎並未察覺這層詭譎。

在電影中，伊美黛揭示自己非常懷念當第一夫人的風光。那時，她是國母，可以做出眾多慈善，她可以跟各國元首們平起平坐，具有強大的影響力。任何華美的衣物、鞋子、宮殿、非洲的野生動物，都成為其獵取與打包回「家」的私產。

而當菲律賓民眾對馬可仕感到不滿，並且攻入官邸後，才突然驚覺，如此奢華的陳設，經然都是攫取自人民的血汗錢。但，伊美黛從不這樣認為，她自認為是這個「家」的母親，流亡在外的母親，要回來重新擁抱這個「家」。

然而，現實可不像伊美黛形容地如此美好。馬可仕執政時期，實施戒嚴，奪去了眾多爭取自由人們的性命。在暗殺和槍斃猖獗的年代裡頭，極權與貪腐是造成菲律賓至今依然貧困的主因。但，即使有這麼多的證據與追查財產的文件，伊美黛仍舊獲判無罪，而回國繼續為自己洗白。這是多麼讓人氣結的事情呀。

伊美黛透過爭取議員選舉，來取得話語權，並且對所有曾經的貪污惡行和資金流向，一概表示不清楚。更恐怖的是，其急於將她的兒子邦邦馬可仕，推上副總統的寶座，正是想要將這個「家天下」的政權，捲土重來。

為何，在已經堪稱民主國家的菲律賓，卻會是面臨著如此「無力」和「絕望」的宿命考驗呢？當馬可仕家族成為杜特蒂總統背後的大金主，並且更加明目張膽地處決和濫殺民眾時，菲律賓的悲慘世界，可以帶給台灣與所有的民主國家什麼省思呢？

底下，將從幾個面向來探討：

《大權在后》，清楚地用旁觀者的視角，從伊美黛口中，闡述了上層階級對掌控菲律賓的思維。 不當的貪汙財產，成為伊美黛再次衝擊菲律賓政壇的資本。 貧困的菲律賓社會，造成無力反制和永遠被伊美黛家族所控制的惡性循環，也毀壞了民主制度的價值。

首先，《大權在后》清楚地用旁觀者的視角，從伊美黛口中，闡述了上層階級對掌控菲律賓的思維。這部紀錄片的主角正是伊美黛，但其並未先預做批判或是把曾經的恐怖統治托盤而出。相反地，其用伊美黛在座車上，面露一張酷似悲憫與泛淚的雙眼，來控訴現任政府的無作為。接著，又以伊美黛穿著光鮮亮麗，走入貧民窟與醫院中，丟撒金錢，來顯示她的德高望重和善心。

不過，只要從伊美黛的住所中，那差距甚大的擺設與生活來看，她事實上是可以直接透過政治影響力，來進行快速改善國人的生活與各種基礎建設的。顯見，撒幣這個行為，看起來只是荒謬不堪，但背後蘊含著強大的政治動機。

然而，從貧民窟民眾的視角和學校學童的眼中，馬可仕時代是最好的時代，伊美黛也是最像上帝的存在。她給了民眾金錢和希望……顯見，被愚弄之下的人們，等待的是下一次的慘劇再現。這是菲律賓的悲哀。

再者，不當的貪汙財產，成為伊美黛再次衝擊菲律賓政壇的資本。在伊美黛流亡海外後，這些被扣押的貪汙財產，並無法在獲判非法下，還諸於民。而是透過藏匿與海外轉手之後，成為更加增值的巨獸，進而成為伊美黛誓言奪回菲律賓的恐怖武器。

這些財富，扭曲了事情的真相，讓感官與營造親民的假象，成為了菲律賓的宿命。也在杜特蒂總統上任後，大家才勃然發現：「馬可仕家族是真正的深層政府，杜特蒂只是一個魁儡，以排除和剷除異己之用……」這些非法資產，至今依舊無法收回與爭討，變得邪惡與張牙舞爪。可見，民主之所以脆弱，正是因為人性的私心和金錢的作祟，讓公平、正義蒙塵，遁入了永恆的難以輪迴之境。

最後，貧困的菲律賓社會，造成無力反制和永遠被伊美黛家族所控制的惡性循環，也毀壞了民主制度的價值。當貧富差距越小，越能體現公民社會的智慧與議題探討的公平性和重要性。可是，當三餐都難以溫飽之下，菲律賓社會形成極端的兩極，也讓奮力追求民主和自決的聲音，屢屢被壓抑和迫害。

Photo Credit: AP /達志影像 馬可仕與其妻伊美黛，照片攝於1965年11月。

這種用權力與金錢，迫使選民噤聲的案例，大家一定不陌生。上個月剛被罷免的3Q，台中第二選區，正是典型的家族政治的私產化實例。也因此，伊美黛家族的所作所為，不會只是來自一個遠方的故事，而是人人必須小心警惕的重要警示。如果，人們想要拒絕這種被脅迫和陷入恐懼的處境中，唯有起身當家作主，才能度過黑暗的長河，迎向永恆的光明。

從《大權在后：前第一夫人伊美黛》看家族政治的私產化與民主危機，可以發現：民主的可貴，在於人人都可以當家做主。然而，這份民主的資產，是容易被人心的慾望和金錢的操控，走向了變質與威權的道路。事實上，公民社會的意義，正是要讓人們更清楚知道自己為何選擇？以及，如何選擇？來確保內心和經濟的安全與豐盛。謹記，好好珍惜手中的民主吧。

本文經報臺授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航