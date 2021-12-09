2021/12/09,
國際

美國對柬埔寨祭武器禁運令，懲罰海軍基地工程貪腐與抗衡中國軍事影響力

美國對柬埔寨祭武器禁運令，懲罰海軍基地工程貪腐與抗衡中國軍事影響力
10月12日，中國外長王毅訪問柬埔寨，並與總理洪森簽署自貿協定。Photo Credit：AP/達志影像

我們想讓你知道的是

美國財政部12月8日宣布對柬埔寨祭出武器禁運令，此前11月10日宣布對兩名柬埔寨高級軍事官員進行製裁，以懲罰柬埔寨當局在雲壤海軍基地工程發生貪腐情形，以及允許中國參與建設基地的基礎設施。

（中央社）美國今天對柬埔寨實施武器禁運與新的出口限制，理由是華府稱中國軍方對柬埔寨的影響力日增，以及柬埔寨有侵害人權和貪腐問題。

路透社報導，美國國務院和商務部此舉反映華府致力抗衡中國在東南亞日益擴增的影響力。柬埔寨已成為中國在東南亞最重要的盟友之一。

根據聯邦公報（Federal Register）文件，美國國務院將柬埔寨列入禁運所有武器的國家清單中。

聯邦公報文件指出，儘管美國官員提出呼籲，「柬埔寨仍持續准許中華人民共和國擴展其軍事力量，並在泰國灣（Gulf of Thailand）建造專用設施」。

美國對柬埔寨實施武器禁運將產生什麼影響，目前還不明朗。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute）報告，美國不是柬埔寨的武器供應者。

華府上月以涉及雲壤海軍基地（Ream Naval Base）貪腐案為由，制裁2名柬埔寨官員。美國官員已對中國在雲壤基地的建設活動缺乏透明度表達關切。這份文件也援引貪腐和侵害人權為美國對柬埔寨武器禁運的理由。

美國國務院指出，做出這項聲明之際，國務院顧問查列特（Derek Chollet）準備今天啟程前往東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國柬埔寨和印尼。

柬埔寨政府發言人未立即回應記者的置評要求。

美國商務部也對柬埔寨發布新的出口規定，限制柬埔寨取得軍民兩用貨品，以及低敏感度軍事用品和國防物品及服務。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）聲明指出：「我們敦促柬埔寨政府在解決貪腐和侵害人權方面取得有意義的進展，並致力降低中國軍方在柬埔寨的影響力，這對區域和全球安全已造成威脅。」

Flickr_-_Official_U_S__Navy_Imagery_-_Re
Photo Credit： Official Navy Page Public Domain
圖為美國海軍少將 Tom Carney與柬埔寨皇家海軍軍官在2012年檢視雲壤海軍基地

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。