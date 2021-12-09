香港立法會選舉19日舉行，學者料投票率創新低

（中央社）香港立法會將於19日改選，在新的選舉模式及泛民主派缺選之下，預料當選者都將是北京方面所期待的「愛國者」；另有學者估計，本屆投票率可能創歷史新低。

這次換屆選舉是在香港實施國安法及新選舉模式之後進行，而按照相關規定，只有擁護基本法和效忠香港的人才能參選。

由於本屆沒有泛民人士參選，外界預料，泛民支持者會因此放棄投票，加上在「反送中」運動之後，泛民支持者對政府施政大都採取消極抗拒心態，投票意願更低。

香港民意研究所幾天前公布的一項民調顯示，有47%受訪者表示立法會選舉當天會或多數會投票，40%表示不會或多數不會投票。

明報今天引述浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛說，本屆選舉的投票率或許創下新低。

儘管民調顯示市民投票意欲不高，但港府仍然呼籲市民積極投票，強調這是在「反送中」之後可以令香港社會恢復穩定的一次選舉。

與此同時，港府首次安排在中國大陸居住或工作的港人於19日進入香港境內投票；截自昨天，已有1萬8000人登記投票。

這是港府首次安排中國大陸的港人在本地選舉中投票，有泛民人士認為港府此舉是要拉高投票率，港府則強調，此舉是要落實公平原則，投票率不在考慮之列，也沒有期待此舉能夠拉高投票率。

對於這次選舉，北京方面十分重視，中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍6日就公開談及選舉，聲稱香港將會依照基本法修定的新選舉制度舉行第7屆立法會選舉，這對落實「愛國者治港」的原則、發展符合香港實際的民主、塑造香港良政善治新格局具有重要意義。

他說，「愛國者治港」是搞「五光十色」，具多樣性，體現在身分的多樣、價值理念的多元、社會制度的包容等；「愛國者治港」強調的是「港獨」分子、「反中亂港」分子絕對不能進入特別行政區管治架構。

過去香港舉辦各項選舉之前，北京官員一向少有作出評論，但這次夏寶龍卻高調談及立法會選舉，關注的程度，可想而知。

「反送中」的爆發及「港獨」的出現促使北京方面介入香港局勢，一方面主導訂定香港國安法，以打擊「港獨」人士，另一方面主導「完善香港選舉制度」，以落實「愛國者治港」原則。

立法會作為香港的中央級議會，在「反送中」後，其選舉能否順利舉行，以及是否選出「愛國者」，既被視為香港能否「由亂轉治」的指標，也是北京方面刻意建立香港新領導權力中心的部署。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

本屆立法會選舉共有154人報名參選，競逐90個議席。

綜合本地媒體的統計，各報名參選者中，超過100人屬於親政府的建制派，以黨派區分，有民主建港協進聯盟、工會聯合會、經濟民生聯盟、新民黨和自由黨等。

在建制陣營中，有13名港區中國全國人大代表和全國政協委員。

除了建制陣營外，立場或黨派不明確的有30多人，曾與泛民有關連的有12人，包括民主民生協進會前主席馮檢基、民主黨前副主席狄志遠、民主黨前成員黃成智，以及民主思路多名成員。

儘管馮檢基等人過去曾屬泛民陣營，但在新的政治氛圍下，他們的意識形態早已與泛民有所切割，可以說基本上擁護基本法及效忠特區。

馮檢基報名參選時曾對媒體說，他不屬於泛民，只是民主人士。

有人認為，在北京眼裡，馮檢基等人應屬「忠誠的反對派」，這是可以接受的，也是中共建黨以來對「民主派人士」的態度和政策。

在香港國安法實施後，泛民許多核心人物遭到逮捕而未能參選，一些重要團體也自行解散，不能派人參選，剩下黨派包括民主黨和公民黨等，並未派人參選。有人認為，這是對香港當前局勢的「無聲抗議」。

所以，最終能夠順利參選的，無論他們是否建制派、民主人士或其他人士，都將是北京眼中的「愛國者」或「忠誠反對派」。

雖然馮檢基等人過去屬於泛民陣營，但在泛民不派人參選及其支持者「無聲抗議」的情況下，形勢對他們並不樂觀，因為地方直選相信只有建制派支持者投票，而他們支持的對象也只是建制派的候選人。

具體而言，下屆立法會議員由之前的70人增至90人，經選舉委員會選出的議員占40人，功能界別選出的議員占30人，一人一票選出的地方分區直選議員由35人減少至20人。

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責任編輯：Alvin

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