Omicron肆虐英國，強森宣布防疫「B計畫」要求民眾在家工作，但可以繼續辦耶誕派對

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）Omicron變異株感染病例近期在英國以倍數成長，英國首相強森（Boris Johnson）昨（8）天宣布英格蘭地區將加強室內公共場所戴口罩、民眾盡可能在家工作，夜店等大型群聚場所需檢查客人是否持有疫苗護照。

然而，上述這些新規定有可能因為強森顧問史卓頓（Allegra Stratton）以開玩笑方式，討論去（2020）年封鎖期間在唐寧街舉辦一場耶誕派對的影片曝光，使得重新祭出防疫限制變得困難重重。

強森強調還沒走到「封城」這一步，呼籲民眾繼續辦耶誕派對

（中央社）英國首相強森昨天宣布英格蘭地區自今夏解封以來最嚴格防疫規定，包括加強室內戴口罩、在家工作。不過，他強調政府還沒走到「封城」這一步，呼籲民眾繼續舉辦耶誕派對、建議參加前先檢測或快篩。

英國政府今年稍早曾宣布相對嚴格的秋冬防疫備案「B計畫」，以因應趨於嚴峻的疫情。強森昨天晚間召開記者會，啟動「B計畫」，以因應每2至3天呈倍數成長的COVID-19 Omicron變異株感染病例。他提到，政府將持續監測數據，一旦發現施打疫苗增強劑（第三劑）可有效控制疫情，就會相應調整規範。

新規定包括夜店及其他大型群聚場所需檢查客人是否持有證明完整接種的國民保健署（NHS）疫苗護照或快篩陰性結果；盡可能在家工作；在多數室內公共場所，包括電影院和宗教禮拜場合，必須戴口罩，但可排除餐廳和酒吧；有感染者接觸史的民眾不需隔離，改以每天實施檢測。

在家工作及口罩相關規定分別自13日及10日起實施；大型群聚場所的疫苗護照檢查措施預計一週內施行，以利業者準備。

強森提到，目前接種2劑疫苗即視為「完整接種」，可取得國民保健署（NHS）疫苗護照，但隨著增強劑施打人數增加，政府將持續檢討相關政策。這意味民眾未來可能必須接種3劑，才能取得疫苗護照。

強森呼籲民眾儘快施打疫苗，包括增強劑，「這是我們每個人所能做唯一最重要的事」。不過，他不考慮強制要求民眾接種，「我不認為在這個國家可以這樣辦事」，而應透過廣泛的社會溝通提高施打率。

根據英國政府提供的記者會資料，至8日為止，英國最近7天的COVID-19每日平均感染病例數為4萬8552例、最近7天的每日平均死亡人數為121人，7日當天的COVID-19病例住院人數為7317人，絕大多數為未完整接種者。

疫苗施打數據方面，至7日止，英國第一劑施打率為89％，兩劑施打率約81％，增強劑施打率則是37％。

保守黨國會議員憂「耶誕派對」醜聞，將使防疫限制令困難重重

（中央社）英國首相強森的顧問史卓頓以開玩笑方式，討論去年封鎖期間在唐寧街舉辦的一場耶誕派對，影片曝光後，引發外界關注他們是否違反防疫規定，史卓頓昨天遞出辭呈。

《法新社》和《路透社》報導，強森為此道歉並宣布就影片內容進行內部調查後，史卓頓聲淚俱下地說，她的「餘生將為這些言論而後悔」。史卓頓曾任強森的新聞秘書和聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）發言人。

媒體先前報導，有40至50人在2020年12月18日晚間出席一場持續至隔日凌晨的聚會。強森和多名內閣閣員一週多來矢口否認唐寧街（Downing Street）曾於防疫封鎖期間舉辦派對，然而近日曝光的影片卻與他們的說法相矛盾。

影片畫面顯示，史卓頓正在為12月22日的記者會答辯進行彩排，當時沒有媒體在場。這群人拿4天前舉行的一場「虛構派對」來說笑，據報出席的賓客不僅能在派對上享用美食並開懷暢飲，還能參與各種遊戲，甚至還有「神秘的耶誕老人」偷偷為眾人準備驚喜。

強森的另一名顧問問史卓頓：「我在推特看到報導說，唐寧街18日晚間舉行了耶誕派對。妳承認這些報導嗎？」

史卓頓站在英國國旗前的唐寧街講台說：「我那時回家了。等等…嗯…呃…。」

史卓頓稍後又笑著回應有關「起司與品酒」以及首相能否「縱容」這類聚會的玩笑話，還說「那是一場沒有社交距離的商務會議」。

當時，倫敦正在施行嚴格的防疫限制，禁止兩人以上室內群聚，而辦公室聚會更是明令禁止。

強森昨天告訴國會，這段影片讓他很不高興，還說官員一再向他保證，唐寧街、首相辦公室和官邸沒舉行過派對。

數小時後，史卓頓便遞出辭呈，承認自己那番言論「似乎顯示對防疫規定的不在乎」，並表示「餘生將為這些言論而後悔」。

她說，「我理解人們感到憤怒和沮喪」，但未多談這場派對是否真的舉行過。

若干反對派政治人物呼籲強森下台，矢言調查若發現有違規行為，將採取「紀律處分」。

隨著COVID-19變異株Omicron正在英國迅速蔓延，若干保守派國會議員說，最近這樁醜聞將使重新祭出防疫限制變得「更加困難」。

曾任威廉王子私人秘書的內閣秘書凱斯（Simon Case）將率領相關人員展開調查。

強森的發言人告訴記者，已要求凱斯「釐清（12月）18日發生所有事件的實際情況，這是他即將展開的任務。」調查團隊將設下「恰當」的時間表，「但顯然我們希望它（報告）儘快出爐」。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航