拜登警告俄羅斯，若入侵烏克蘭將面臨「前所未見」的經濟制裁，但坦言不會派美軍嚇阻

（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（美國時間8日）表示，俄羅斯若發動攻擊、入侵烏克蘭，將面臨「前所未見」的經濟制裁；但拜登也表示，華府「不會考慮」在烏克蘭地面部署美軍作為嚇阻俄羅斯入侵的方式。

烏克蘭過去是蘇聯的加盟共和國之一，2014年以來開始向西方靠攏。近來，美國對於俄羅斯在烏克蘭邊界增兵一事日益不安；莫斯科否認有意入侵烏克蘭，還反過來對北大西洋公約組織（NATO）向東擴張提出告誡。

路透社和法新社報導，拜登今天在白宮表示，北約盟邦遭到攻擊，美國有防衛的道德和法律義務，但這個義務並不延伸至烏克蘭。

當被問及是否會運用美軍來阻止俄羅斯入侵烏克蘭時，拜登說：「這不在考慮範圍內。」

拜登說：「這也要取決於其他北約國家願意怎麼做。但美國單方面運用武力來對抗俄羅斯入侵烏克蘭的想法⋯⋯目前不致發生。」

前一天，拜登和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行了2小時的視訊會議。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登表示，他已直截了當地告訴普亭，入侵烏克蘭的經濟後果會是毀滅性的。

拜登說：「我非常直白，一點也不拐彎抹角。我禮貌而清楚地表明：如果他真的入侵烏克蘭，會有嚴重的後果。他從未見過的經濟後果。」

美國官員已擬出一長串對俄羅斯的可能制裁選項，包括對普亭親信及俄國能源部門開刀。而拜登也持續與歐洲盟邦進行協調，看經濟上與俄國更密不可分的歐洲各國，能如何與美聯合對俄發動制裁。

但俄羅斯若真入侵烏克蘭，後果將不僅限於制裁。拜登表示，他告訴普亭，如果俄羅斯發動入侵行動，美國可能會增加在歐洲的駐軍，以向北約盟國再度保證美方會力挺到底。

美國安顧問：若俄入侵烏克蘭，北溪2號深受威脅

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）7日表示，美國官員已得到德國當局承諾，一旦俄國入侵烏克蘭，德方就會關閉北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）。

白宮表示，萬一俄國進行侵略行為，德國已承諾關閉穿越波羅的海、從俄國輸送天然氣到德國的北溪2號管線。

據白宮說法，美國總統拜登7日告訴俄國總統普亭，西方國家擔心俄國將入侵烏克蘭，並警告莫斯科一旦挑起軍事衝突，將以「強烈經濟反制和其他措施」作為懲罰。

美國國安顧問蘇利文指出，北溪2號還沒有正式營運，這讓西方國家取得比普亭更大的優勢。北溪2號是由俄國能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）旗下子公司負責營運。

蘇利文在白宮告訴記者：「如果普亭希望那條管線正常輸送天然氣，他應該不會想要冒險入侵烏克蘭。」

蘇利文說，美國一直與即將卸任和新組成的德國政府接觸，討論一旦俄國入侵烏克蘭，北溪2號的狀況將如何，但他拒絕進一步透露雙方對話內容。

他稱：「俄國如果在未來幾週內入侵烏克蘭，北溪2號的未來將如何，是最優先討論的事項。我們已針對相關議題進行徹底討論。」

蘇利文說，美國官員稱他們已得到德方保證，會將北溪2號關閉，但目前尚不清楚雙方是否已就入侵的定義取得共識。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航