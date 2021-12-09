Instagram執行長首次出席國會聽證，表示「不會放棄開發兒童版IG」

IG先前開發兒童版的計畫受到外界大肆反對，使得IG將這項計畫暫時停擺，不過本週三Instagram執行長莫瑟里（Adam Mosseri）首次出席國會聽證，拒絕承諾永久暫停開發13歲以下兒童版IG平台的計劃。

莫瑟里告訴參議院商務消費者保護小組委員會，在Instagram他是此事的最終決策者，他將努力確保10至12歲的兒童在未經父母明確同意的情況下無法使用一般版平台。他表示，打造以兒童為中心的產品的初衷，是解決13歲以下兒童想要使用Instagram的問題以及整個社群平台難解的年齡驗證問題。

9月份時《華爾街日報》爆料，在過去三年中，Facebook一直在研究旗下Instagram如何影響其數百萬年輕用戶。根據內部研究發現，Instagram特別對十幾歲的女孩影響甚深，雖然官方隨即出面反駁，但這份洩露的文件在周三的聽證會上不斷被提起。

在出席國會前日，Instagram才宣布明年將首次為家長和監護人推出一款全新工具，監督青少年花多少時間在使用IG，且會增加使用時間限制，不過仍在聽證會上被質疑這週Instagram發表兒童新安全工具的公告太少、也太晚了。

參議員瑪莎・布萊克（Marsha Blackburn）表示，即使有這些新功能，公司對隱私和安全的基本也辜負了用戶。事實上，在本週，她的員工為一個虛構的15歲女孩開設實驗帳號，發現帳號個人資料自動設定為公開，但Instagram先前表示青少年帳號會自動預設定會是私人帳號，這顯然就是Instagram的bug，莫瑟里承認這個疏漏，在瀏覽器上建立帳號的確是會公開，和行動裝置上預設為私人帳號不同。

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此外，他們也發現在開設一個虛構13歲女孩帳號上被推薦的內容。原本最初使用帳號是觀看髮型內容，但很快就被Instagram推薦追蹤一位著名女明星。之後，Instagram開始推薦有關減肥和整形手術的貼文。

另外，共和黨參議員約翰・圖恩（John Thune）提出了一項法案，該法案將迫使公司揭露更多有關其算法排名系統的資訊。他詢問Instagram是否也會按時間順序為用戶排列內容，而不是透過不透明的用戶互動。莫瑟里則表示，Instagram正在開發該功能，預計可能會在明年推出，此外，他不會承諾完全放棄打造兒童版IG的計畫。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航