「台版柬埔寨」虐死3人案開庭，藍道等4位被告主張「案情複雜」不適合國民法官審

去年震驚社會的「台版柬埔寨」事件，詐騙集團誘騙61人，強迫他們提供人頭帳戶並予以囚禁虐待，造成3人死亡。士林地檢署以「拘禁致死罪」起訴主謀杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑4人（這裡要斷句）

由於拘禁致死罪適用《國民法官法》，士林地方法院今（14）日首次開庭，4位被告的辯護律師皆主張，案情非常複雜，證據調查就需8500多個小時，且有許多專業法律概念，聲請不行國民法官參審。檢察官也表示，為讓國民法官完整理解案情，難以分割證據僅審理「拘禁致死」部分。

被告共29人，其中4人因涉犯拘禁致死適用國民法官參審

去年11月，檢警破獲一起震驚社會的詐騙事件，有246人誤信匯款，詐騙金額高達3億9667萬多元。詐騙集團另以高薪徵才的名義誘騙61人當人頭帳戶，並將這61人囚禁凌虐，造成3人死亡。

根據起訴書，詐騙集團將提供人頭帳戶的被害人關在在淡水、桃園民宅內，以蒙眼、嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶等方式拘禁，並奪走被害人的財物。被害人稍有不從，就以鎮暴槍、電擊棒、棍棒或以拳腳暴力對待， 並不時以摻入毒品的食物餵食被害人。

一名黃姓男子攀爬浴室窗戶逃走，從11樓摔至2樓平台身亡，被棄屍在南投縣山區。另一名患有肝硬化的黃姓女子，因壓力導致急性消化道出血，囚禁32天後吐血身亡。有心臟病的林姓男子小腿皮膚發炎壞死，要求就醫不成，反遭強餵毒品FM2，囚禁16天後死亡，林男與黃女都被棄屍於桃園龜山。

檢方去年12月27日偵結，依《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》、私行拘禁致死、加重強盜罪、非法使人施用毒品、私行拘禁、遺棄屍體、加重詐欺及洗錢罪等，起訴29名犯嫌。士林地院今年2月起密集開庭審理，被告幾乎全數認罪。

由於主嫌「藍道」杜承哲、特助「泰勒」薛隆廷、幹部「西利亞」洪俊杰和「強尼」王昱傑等4人被起訴罪名包含適用《國民法官法》的「私行拘禁致死罪」，預計將由國民法官審理4人的罪行。

案件過於龐雜，檢辯雙方都稱：無法簡化證據調查

今天士林地方法院開庭進行準備程序，4名被告的辯護律師都說，此案案情龐雜，涉及「加重結果犯」、「虛擬貨幣交易」等專業概念，證據量也大，恐難在短時間內完成審判，希望由職業法官來審，不要給國民法官審。一名律師甚至當庭表示，如果讓國民法官參審，工作會大到讓他難以負擔，他將與被告解除委任。

一名死者家屬的辯護人向法官請求採取「分離審理」，涉及私刑拘禁致死罪的部分仍由國民法官審理，其餘如洗錢等罪可由職業法官審理。

法官詢問檢辯雙方，假如將洗錢罪、強盜罪、詐欺罪、強迫施用毒品罪等分開，國民法官僅審理「拘禁致死」的部分，是否可行、證據量能否減少？檢察官回應，因先有詐騙，才有一連串拘禁、搶走財物、餵毒、虐待致死，恐難以簡化證據、分離審理。

法官聽取各方意見後，將與合議庭討論，並擇日宣布結果。

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核稿編輯：邱宜君