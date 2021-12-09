IMDb公布2021十大電影、影集：《沙丘》、《汪達與幻視》分別奪冠，均分5.8的《活屍大軍》也上榜

2021年年關將近，各大媒體、平台等，無不推出年度榜單回顧，繼月初音樂串流平台Spotify、前幾日誠品也公布了台灣年度閱讀報告，而今日全球知名電影網站「IMDb」也整理公布了10大電影和10大影集，電影類由丹尼維勒納夫執導的《沙丘》拔得頭籌；影集類則是迪士尼旗下的《汪達與幻視》獲得桂冠。

IMDb這項榜單，並非來自於評論者或是小型統計的抽樣評分，而是根據IMDb與IMDb Pro每月全球超過2億個瀏覽者的點擊搜尋而定，換句話說，本榜單可以看做是全球熱門的前十大電影、影集，這和卡司、話題、期待度等等都有關係，就不單單只是評價高低而已。因此，就能看到IMDb評論均分只有5.8分的《活屍大軍》上榜。

根據外媒《businesswire》指出，IMDb數據負責人Brian Carver表示， 影迷依靠IMDb發現和決定觀看影視作品，在這一年當中，這10部電影、影集確實最受我們的用戶關注， 事實證明，我們擁有數億個項目的數據庫，能夠讓大家更了解這些作品當中的明星和幕後創作團隊。

縱看前10大電影，仍舊是被好萊塢傳統片廠壟斷，其中有4部來自迪士尼，包含《永恆族》、《黑寡婦》、《時尚惡女：庫伊拉》、《尚氣與十環傳奇》；5部來自華納兄弟，包含冠亞軍《沙丘》、《自殺突擊隊：集結》以及《真人快打》、《查克史奈德之正義聯盟》、《哥吉拉大戰金剛》。至於因疫情爆紅的串流平台，僅有Netflix的《活屍大軍》入榜，位列第8名。特別的是，這前10名電影，有兩部是來自查克史奈德（Zack Snyder）的作品，可見今年查克史奈德的聲量不同凡響。

Photo Credit: IMDb

而來到前10大影集，就是迪士尼和Netflix的天下。迪士尼叫好叫座的《汪達與幻視》位居第一，此外還有《洛基》、《獵鷹與酷寒戰士》2部片上榜，漫威系列從大銀幕到小螢幕的熱力仍不減，無論是片長2小時的電影，還是數小時的影集，都備受關注。而Netflix打頭陣的，自然是9月中爆紅的韓劇《魷魚遊戲》，排名第三，其餘入榜的作品則有《柏捷頓家族：名門韻事》、《太陽召喚》、《眼鏡蛇道館》、《魔鬼神探》，共5部作品稱霸影集領域。最後則是《陰屍路》和《東城奇案》也雙雙入榜。

Photo Credit: IMDb

IMDbPro的執行編輯Keith Simanton就說，從電影榜單中看到一個趨勢，就是以倖存者為中心的故事有所突破，包含《沙丘》、《自殺突擊隊：集結》、《查克史奈德之正義聯盟》和《活屍大軍》都有類似的狀況，至於漫威電影也總是受到IMDb用戶歡迎。最後，我們當然也喜歡看到用戶發現《柏捷頓家族：名門韻事》、《太陽召喚》和《魷魚遊戲》這類的新節目，代表粉絲們總是在尋找故事的創造力和獨特性。

2021年IMDb前10大電影

《沙丘》 《自殺突擊隊：集結》 《永恆族》 《真人快打》 《查克史奈德之正義聯盟》 《哥吉拉大戰金剛》 《黑寡婦》 《活屍大軍》 《時尚惡女：庫伊拉》 《尚氣與十環傳奇》

2021年IMDb前10大影集

《汪達與幻視》 《洛基》 《魷魚遊戲》 《獵鷹與酷寒戰士》 《柏捷頓家族：名門韻事》 《陰屍路》 《東城奇案》 《太陽召喚》 《眼鏡蛇道館》 《魔鬼神探》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航