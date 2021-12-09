2021/12/09,
藝文

IMDb公布2021十大電影、影集：《沙丘》、《汪達與幻視》分別奪冠，均分5.8的《活屍大軍》也上榜

IMDb公布2021十大電影、影集：《沙丘》、《汪達與幻視》分別奪冠，均分5.8的《活屍大軍》也上榜
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我們想讓你知道的是

IMDb這項榜單，並非來自於評論者或是小型統計的抽樣評分，而是根據IMDb與IMDb Pro每月全球超過2億個瀏覽者的點擊搜尋而定，換句話說，本榜單可以看做是全球熱門的前十大電影／影集，這和卡司、話題、期待度等等都有關係。

2021年年關將近，各大媒體、平台等，無不推出年度榜單回顧，繼月初音樂串流平台Spotify、前幾日誠品也公布了台灣年度閱讀報告，而今日全球知名電影網站「IMDb」也整理公布了10大電影和10大影集，電影類由丹尼維勒納夫執導的《沙丘》拔得頭籌；影集類則是迪士尼旗下的《汪達與幻視》獲得桂冠。

IMDb這項榜單，並非來自於評論者或是小型統計的抽樣評分，而是根據IMDb與IMDb Pro每月全球超過2億個瀏覽者的點擊搜尋而定，換句話說，本榜單可以看做是全球熱門的前十大電影、影集，這和卡司、話題、期待度等等都有關係，就不單單只是評價高低而已。因此，就能看到IMDb評論均分只有5.8分的《活屍大軍》上榜。

根據外媒《businesswire》指出，IMDb數據負責人Brian Carver表示，影迷依靠IMDb發現和決定觀看影視作品，在這一年當中，這10部電影、影集確實最受我們的用戶關注，事實證明，我們擁有數億個項目的數據庫，能夠讓大家更了解這些作品當中的明星和幕後創作團隊。

縱看前10大電影，仍舊是被好萊塢傳統片廠壟斷，其中有4部來自迪士尼，包含《永恆族》、《黑寡婦》、《時尚惡女：庫伊拉》、《尚氣與十環傳奇》；5部來自華納兄弟，包含冠亞軍《沙丘》、《自殺突擊隊：集結》以及《真人快打》、《查克史奈德之正義聯盟》、《哥吉拉大戰金剛》。至於因疫情爆紅的串流平台，僅有Netflix的《活屍大軍》入榜，位列第8名。特別的是，這前10名電影，有兩部是來自查克史奈德（Zack Snyder）的作品，可見今年查克史奈德的聲量不同凡響。

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Photo Credit: IMDb

而來到前10大影集，就是迪士尼和Netflix的天下。迪士尼叫好叫座的《汪達與幻視》位居第一，此外還有《洛基》、《獵鷹與酷寒戰士》2部片上榜，漫威系列從大銀幕到小螢幕的熱力仍不減，無論是片長2小時的電影，還是數小時的影集，都備受關注。而Netflix打頭陣的，自然是9月中爆紅的韓劇《魷魚遊戲》，排名第三，其餘入榜的作品則有《柏捷頓家族：名門韻事》、《太陽召喚》、《眼鏡蛇道館》、《魔鬼神探》，共5部作品稱霸影集領域。最後則是《陰屍路》和《東城奇案》也雙雙入榜。

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IMDbPro的執行編輯Keith Simanton就說，從電影榜單中看到一個趨勢，就是以倖存者為中心的故事有所突破，包含《沙丘》、《自殺突擊隊：集結》、《查克史奈德之正義聯盟》和《活屍大軍》都有類似的狀況，至於漫威電影也總是受到IMDb用戶歡迎。最後，我們當然也喜歡看到用戶發現《柏捷頓家族：名門韻事》、《太陽召喚》和《魷魚遊戲》這類的新節目，代表粉絲們總是在尋找故事的創造力和獨特性。

2021年IMDb前10大電影

  1. 《沙丘》
  2. 《自殺突擊隊：集結》
  3. 《永恆族》
  4. 《真人快打》
  5. 《查克史奈德之正義聯盟》
  6. 《哥吉拉大戰金剛》
  7. 《黑寡婦》
  8. 《活屍大軍》
  9. 《時尚惡女：庫伊拉》
  10. 《尚氣與十環傳奇》

2021年IMDb前10大影集

  1. 《汪達與幻視》
  2. 《洛基》
  3. 《魷魚遊戲》
  4. 《獵鷹與酷寒戰士》
  5. 《柏捷頓家族：名門韻事》
  6. 《陰屍路》
  7. 《東城奇案》
  8. 《太陽召喚》
  9. 《眼鏡蛇道館》
  10. 《魔鬼神探》

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核稿編輯：翁世航

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