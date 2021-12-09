美機密報告：中國將在西非建立海外軍事基地，赤道幾內亞成美中全球戰略競爭場域

文：吳宗宜

中國再建非洲軍事基地？赤道幾內亞成美中競逐場域

《華爾街日報》表示根據美國一份機密報告，中國打算在非洲西部的赤道幾內亞（Equatorial Guinea），建立該國在大西洋的第一個「永久性軍事基地」，恐威脅到美國東岸的安全。

美國官員拒絕透漏此機密情資的細節，但稱此若成真，將意味著中國軍艦能夠在與美國東岸隔著大西洋的西非，進行戰略整備與補給，為美國帶來更大的威脅。

美國非洲司令部司令唐森德將軍（Stephen Townsend）4月出席參議院聽證會時，就曾稱「來自中國的最重大威脅將是非洲大西洋沿岸的海軍設施，這些設施軍事上的意義不只是一個可以停靠、補充燃油和物資的地方，更是一個可以重新武裝、補充彈藥和修理海軍艦艇的港口。」

由於美國對中國在赤道幾內亞設立軍事基地的擔憂日益加劇，白宮首席國家安全副顧問費納（Jon Finer），曾於10月率團訪問赤道幾內亞，盼說服該國總統姆巴索戈（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo）及擔任副總統的兒子芒格（Teodoro Teodorin Nguema Obiang Mangue）拒絕中國的提議。

拜登（Joe Biden）政府的一名高階官員向《華爾街日報》表示：「我們已向赤道幾內亞明確表示，中國在該處的某些潛在行為，會引發我們的國家安全疑慮。」

美方官員透露，北京可能會在赤道幾內亞最大城市巴塔（Bata）建立基地，中方已在該城建立深水商港，並有完善的高速公路連結到鄰國加彭與中非內陸，中國還幫助赤道幾內亞武裝和訓練警察部隊。

TRT World報導，儘管該報告著重在中國於西非的軍事野心，但美國智庫新美國國際安全的高級研究員科斯基納斯（Ioannis Koskinas）則表示：「我們更應該瞭解的事，中國並不是到2021年才開始在西非投資，早在2006年他們就開始赤道幾內亞投資和擴建巴塔港。」

美國在世界70多個國家和地區擁有近800個軍事基地，非洲大西洋沿岸長期以來都是美軍行動的後院，若是中國在此處獲得戰略基地，將嚴重損害美國的安全利益。

美國陸軍南歐特遣部隊非洲司令部指揮官羅林（Andrew Rohling）少將告訴TRT World，該基地將使中國海軍的力量得以投射到大西洋：「我的感覺是，這不僅是軍事基地的問題，這可能是對中國在西非軍事投射能量增加的擔憂，在大西洋擁有軍艦，代表中美戰略競爭將進入新的階段。對此，中國或許會反駁，如果美國能夠將其航母戰鬥群派往西太平洋，中國就可以將其艦艇派往大西洋。」

數十年來，中國不斷擴張在非洲的投資和建設，影響力也與日俱增，隨著一帶一路政策的推展，中國更不斷以讓中企承包、經營基礎建設、獲取大量天然資源（如銅、鐵、稀土礦）為條件，向非洲、亞洲、拉美等開發中國家貸出高利率的商業貸款，以滿足當地國政要刺激短期經濟發展的期待。

中企承包基礎建設的模式，不僅讓當地國無法分享經濟發展的果實，也讓中國得以經營大量港口、機場等戰略性基礎設施，如2017年，中國便在非洲吉布地（Djibouti）興建了海外第一座軍事基地。更有甚者，如果當地國無法償還貸款本息，中國便得以名正言順的接收各國重要的基礎建設，如斯里蘭卡的漢班托塔港（Hambantota Port）便是一例，西方學術界線多稱中國向非洲發展中國家提供的巨額貸款為債務陷阱。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）抨擊北京試圖在赤道幾內亞興建海軍基地：「中國繼續脅迫許多非洲國家，試圖利用恐嚇和經濟手段並行的方式，增加自己的國家安全利益，我們不相信這些手段最終有助於改善區域的安全和穩定，以及增加這些非洲國家的利益。」

如果中國在赤道幾內亞這個只有140萬人口的國家建立基地的計劃成功，中國將在非洲擁有兩個軍事基地。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

非洲軍事布局，打造新型態的美中戰略競爭

2017年，中國在非洲東部的吉布地設立軍事基地，該地是紅海、亞丁灣到蘇伊士運河的戰略要地。過去四年，中國大力拓展這個基地，現在它的規模足以容納大型海軍艦艇與潛艦。

中國近年來對赤道幾內亞進行了大量投資，與該國在十餘個項目上進行合作，從建設深水港到訓練、武裝該國的安全部隊等皆然，北京最近的一份聲明稱，「赤道幾內亞一直把中國視為最重要的戰略夥伴。」突顯出兩國近年來的緊密關係。

美軍在非洲最大的軍事基地同樣在吉布地，當地的勒蒙尼營（Camp Lemonnier）駐有美軍4500人，而中方的基地僅距勒蒙尼營僅6英里。

美國國防部的最新報告警告，北京正在考慮在肯亞、坦尚尼亞和安哥拉建立軍事基地，並指出中國人民解放軍海軍（PLAN）現在是世界上規模最大的海軍，擁有大約355艘艦艇和潛艇，其中包括大約145艘主要戰鬥艦，而過去20年來，中國國營企業已在非洲興建100座商港，許多都有潛力轉為民軍兩用港口。

《華爾街日報》報導，美國國防部資助的智庫「非洲戰略研究中心」（Africa Center for Strategic Studies）研究人員南圖利亞（Paul Nantulya）也指出：「中國不只像美國般建造軍事基地，中國的模式非常不同，它同時擁有軍民兩用元素。」

前美國軍官、軍事史退休教授埃里克森（Edward Erickson）告訴TRT World：「美國擔心中國在全球的影響力越來越大，新軍事基地本身並不對美國利益或安全構成直接威脅，但它們是中國可以利用軍事援助擴大其政治和經濟影響力的墊腳石。」

赤道幾內亞是非洲最小的國家之一，人口僅140萬，但該國擁有豐富的海上原油資源，它的人均GDP有9141美元，是撒哈拉以南地區最富有的國家。

赤道幾內亞過去是西班牙殖民地，自1968年獨立以來，這個國家一直由同一個家族統治。現任總統姆巴索戈自1979年推翻其叔叔恩圭馬（Francisco Macias Nguema）以來一直掌權，是世界上在位時間最長的總統，目前已在位超過40年，而他的專制風格與恩圭馬沒有太大不同。

其家族、包括擔任副總統的兒子芒格在內的豪奢生活方式和龐大開支，近來引起了海內外極大的反對聲浪。美國政府律師指控姆巴索戈透過貪汙和洗錢，已累積了超過3億美元的財富，姆巴索戈則強烈否認從國庫非法洗錢，堅稱該家族是透過在赤國的合法石油開採權而致富。

2014年美國與姆巴索戈達成和解，姆巴索戈將位在美國加州馬里布的豪宅、法拉利和部分其他資產，交給美國聯邦政府。今（2021）年秋天，美國司法部則宣布將繞過赤國政府，以COVID-19疫苗和其他醫療援助的形式將這筆2660萬美元的和解資產用於赤道幾內亞的人民。

美國情報單位於2019年開始，蒐集中國在赤道幾內亞建設軍事設施意圖的蛛絲馬跡，川普（Donald Trump）政府卸任前夕，美國國防部的一名高階官員訪赤國，但顯然沒能讓姆巴索戈父子理解到美方對本案的重視程度。如今拜登政府試圖傳達更直白的訊號，即赤道幾內亞已將自己置身於美中的全球戰略競爭中。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航