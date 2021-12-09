林秉樞網軍疑雲延燒：朱立倫、柯文哲呼籲徹查，民進黨、行政院皆否認「養網軍」

高嘉瑜遭林秉樞施暴事件後續延燒，引發後續一連串「網軍」風波；多位綠營政治人物和林秉樞的對話截圖、合照都被翻出，但多數人都表示和林秉樞僅有「一面之緣」並不熟，不過這也讓民進黨陷入「網軍」爭議；國民黨主席朱立倫在臉書上發起#ACAMeToo串連，呼籲綠營停止網軍操弄；台北市長柯文哲在臉書呼籲民眾一人一信寄到行政院，徹查是誰養網軍。

不過民進黨昨天反駁國民黨和柯文哲的說法，表示「民進黨的預算都很清楚」並強調林秉樞與黨中央無關，是對手惡意連結，且也不該把網路上民進黨的支持者都歸類為網軍。行政院發言人羅秉成今天則表示，有收到柯文哲的信，但是政府並沒有「養網軍」，政策宣導、預算投注皆依法定程序編列、核銷。

林秉樞「網軍」疑雲延燒

《鏡週刊》11月30日刊出一系列高嘉瑜身陷家暴恐怖威脅的文章，高嘉瑜後續親自出面說明，並出示受傷照片、驗傷單等；由於傳出林秉樞握有高嘉瑜的私密影像，還以此威脅高的行動自由、人身安全等，高嘉瑜在30日前往警局提告，並由板橋分局接手偵辦。檢警在介入調查後，於1日便迅速在將林秉樞拘提到案。

就在林秉樞陷入危機時，國內最大網路社群PTT上突然刊出一則〈「[爆卦] 高嘉瑜家暴事件沒說到的幕後花絮」文章〉，內容幫林平反不少外界的傳聞，更反咬高嘉瑜疑似有助理費不當使用，以及高的前男友馬文鈺到林母告別式上發傳單詆毀林等。

該帳號「CrazyWinnie (沒品維尼)」在PTT上發2篇文企圖帶風向，隨即被爆料是多次被抓包擁有網軍部隊的「台獨機關槍」李柏璋在使用，李柏璋隨後在臉書上自清，強調該帳號並非他所有，事前完全不認識林秉樞，沒有臉書好友、更沒有私下聯絡；新聞刊出後，自己才驚覺受騙。

從李伯璋開始，林秉樞在綠營政治圈遊走並且與多不少政治人物都很熟識的消息也傳出，其中也包括民進黨前立委段宜康。段宜康也隨即在臉書上發文曝光兩人對話的截圖，表示自己其實跟林不熟。另外曾經面試過林秉樞的民進黨前秘書長羅文嘉，也發文坦言林秉樞曾和他談過工作，但後來林並未真的到中央黨部工作。

高嘉瑜前男友馬文鈺則召開記者會反駁段宜康的說法，並稱林幾次打給段宜康時高嘉瑜都在旁邊，而且林都有錄音。馬文鈺也指林動用政商人脈，向爆出高嘉瑜家暴事件的《鏡週刊》施壓更改內容，除了段宜康之外，馬文鈺更直接點名聯電榮譽副董事長宣明智及PChome集團董事長詹宏志向《鏡週刊》施壓，要求不要報導，但遭兩者否認。詹宏志隨後並辭去總統府國策顧問一職。

Photo Credit: 中央社 民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴，高嘉瑜前男友馬文鈺4日出面怒批林秉樞是 「惡魔」，秀出多張圖片、對話紀錄，針對前立委段宜康近日說法提出質疑。

後續又陸續有媒體露出，林秉樞除了政治人物外，還有和台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬對話炒股票的截圖。張淑芬則透過幕僚表示，和林秉樞只有在一個公益的場合有一面之緣，對方提案談公益，交由基金會評估，事後並沒有進一步合作。

《鏡週刊》則持續報導林秉樞曾和多位立委餐敘、存款造假、攀附各種權貴人士的消息；除此之外，資深媒體人黃揚明也連續數日在臉書和政論節目上爆料，指出林秉樞曾操作側翼粉專名為「母湯害台灣」，並列出4個該粉專與林的連結；黃揚明並稱，林秉樞涉嫌透過購買藝術品進行不法勾當。

國民黨、民眾黨呼籲徹查網軍

朱立倫接受媒體聯訪時表示，民進黨不斷地用政府、民間和各種資源養一些網軍，用暗黑的部隊來攻擊對手。民進黨各派系之間的神鬼交鋒已經令人非常驚訝，再用網軍奪權、網軍治國，網軍一定會毀掉台灣。他也呼籲蔡總統趕快脫下網軍的魔戒，雖然很好用，幫助蔡總統打擊對手，尤其不斷地攻擊在野黨，但是網軍一定會毀掉台灣。

對於媒體詢問那國民黨是否有經營網軍？朱立倫說，國民黨有新媒體部沒有網軍，國民黨只是透過網路傳達訊息，發LINE或臉書，這才是正常的。

朱立倫也說，近來大家見識到受政治力操控的網軍，以顛倒黑白的手段蓄意攻擊，不但造成許多受害者，更嚴重擾亂社會，他要呼籲社會各界：凡是遭受過網軍的網路暴力，請務必站出來，反對網軍（Cyber Army）傷害台灣的民主與社會安寧；並邀請網友一起串連參與「反網軍MeToo！（AntiCyberArmyMeToo！簡寫為：#ACAMeToo！）

柯文哲日前也在臉書上表示，「新聞自由」本應是民主基石，但如今政治人物、名嘴、網軍跟特定媒體卻結合成一條龍產業鏈，成為假訊息的幕後黑手。「他們斷章取義、作哏圖，丟到特定粉專廣傳，再由名嘴、民代接手，抹黑、抹黃、抹紅無所不抹。塑造假民意、造謠帶風向樣樣來，玩到走火入魔處，人民早已分不清什麼是事實，也沒有道德底線。」

柯文哲表示，自己有3個疑問想請教蘇貞昌院長：是誰讓網軍呼風喚雨，黨同伐異？是誰一邊說要處理政黨及其附隨組織不當財產，一邊拿著國家資源來剷除異己？蔡英文總統在「鄭南榕殉道29週年追思紀念會」高喊轉型正義、邁向和解，是誰在同胞裡製造敵人？

柯文哲呼籲蘇貞昌應該遵守承諾，徹底嚴查網軍，別再讓有權力者運用國家資源對他人侵害。「政府高層不能變成加害者、也不該是旁觀者，因為藉由互信基礎薄弱的社會牟利，本身就是一種罪惡。」

民進黨、政院皆否認養網軍：政策宣導預算都是依法編列核銷

行政院發言人羅秉成今天表示，政府有義務與責任向民眾報告施政具體內容與立場，但政府不會養網軍，也不容許這種事情，政策宣導、預算投注皆依法定程序編列、核銷，請外界不要誤會或是多所連結，無謂質疑政府養網軍。

羅秉成今天主持行政院會後記者會時指出，政院已經收到柯文哲的信，但政院收到的各類意見表達非常多，沒有特別統計數量。

至於網路上的危害行為，羅秉成說，相關法律已有所規範，特別像是假訊息，政府提出識假、破假、抑假、懲假等因應策略，由各部會區域聯防防制假訊息，相關做法也受到國際社會肯定。網路危害問題不能只單靠政府，政府要尋求多方合作包括平台、國際與社會，目前台灣第三方適時查核機制已慢慢建立，對於抑制假訊息也有很大的助益；民眾也能透過媒體識讀，提升對假訊息的免疫力。

立院三讀通過「1450條款」，政府網路宣傳政策應標示為「廣告」

民進黨秘書長林錫耀昨天則表示，黨內的預算大家都可以看到的，「哪有錢可以養網軍？」大家心裡可以很篤定，「這是沒有的事情」，並強調林秉樞和民進黨沒有關聯，黨中央預算也都看得到，民進黨並未養網軍，扯林秉樞是民進黨網軍，這是惡意連結。

民進黨發言人謝佩芬則在民進黨中常會後記者會受訪指出，台灣是言論自由的社會，民眾在網路上、在平常生活都會發表言論，不能把支持民進黨的歸類為網軍。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航