春節返台3步驟：14日起調整PCR陰性報告計算日，搭機前務必確認有效期

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增COVID-19病例，本土持續+0，另有16例境外移入確定病例，另確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增16例境外移入個案，分別來自美國（1例）、越南（7例）、西班牙（1例）、英國（2例）、菲律賓（2例）及印尼（3例）入境。其中有5名國人、7個境外生，4個為東南亞漁工，感染個案中有8人為突破性感染。

另外春節即將到來，我國將於12月14日至2月14日進行春節專案，指揮中心今日公布，為確保航空防疫安全，自2021年12月14日起，調整檢附PCR陰性報告的計算日，需為表定航班時間往前推3個日曆日（不排除當地國定假日、例假日），旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合規範。

指揮中心也提醒，返台旅客必須瞭解及配合以下3步驟，事先做好檢疫：

第一步、事前，應準備資料

旅客請依照選擇的春節檢疫方案備妥相關資料及可上網的個人手機。其中無論選擇哪個方案，全部旅客均需準備「搭機前三日內PCR檢驗報告」和「防疫旅宿訂房證明」。

方案A：入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天；

方案B：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理；

方案C：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理

另外如選擇方案C者，須增加紙本或電子「完整疫苗接種證明」；若為選擇方案B、方案C旅客，且於隔離檢疫最後4天/7天需返家，並符合以一人一室方式進行在家檢疫者（同住家人須已完整COVID-19疫苗接種且滿14天），應事前取得同戶內同住家人之姓名、身分證字號、電話等個人資訊，以利線上申報。

第二步、搭機前，應完成線上申報：

旅客請於航班抵臺前48小時內至「入境檢疫系統」完成線上申報，於國外機場報到（check-in）時，出示已完成線上申報之「啟程地申報證明」手機畫面，並隨身攜帶前述證明文件，以供航空公司進行搭機前檢視作業。

第三步、抵台時，應依現場引導順利通關：

旅客下機後，請打開手機確認收到簡訊，於機場通關時依序出示線上檢疫憑證及前述證明文件；於完成證照查驗及提領行李，再取快篩試劑（選擇方案A、方案C者）、並配合深喉唾液採檢後，儘速搭乘防疫車輛前往檢疫地點，完成14天檢疫。

Photo Credit: 指揮中心 提供

指揮中心另外提醒，居隔者入境第10天在家必須接受篩檢，如果是選擇「一人一室」的民眾，雖然居隔者可以使用公費的家用快篩試劑，但其同住家人卻必須要自費，必須在居隔者返台的第10天和第14天進行自費快篩。

Photo Credit: 指揮中心 提供

北車打氣旺，各地考慮加開接種站

最近指揮中心在各地火車站、賣場設立疫苗接種站，其中台北車站打氣不錯，根據指揮中心最新統計，昨（8）日光是北車就接種3238人次，累計到昨天為止北車接種8888人完成接種。

莊人祥表示，新北、台南、桃園火車站也都陸續開設接種站，高雄車站則在評估中。至於台中雖曾評估但場地較不適合，還在尋找附近地點。國內目前第一劑覆蓋率為78.39%、第二劑覆蓋率為62.85%。

針對訂在明年1月1日針對第1至3類、7類要求接種2劑疫苗，這樣的政策是否上路匆促？莊人祥表示，這些都是早期公費對象，第一劑都已超過95%以上，第二劑也90%，「再加把勁就可以了」。莊人祥仍強調，針對這些對象要求接種兩劑疫苗沒有強制，是鼓勵性質而已。

另外因應Omicron疫情來勢洶洶，第3劑施打間隔是否開放縮短？醫療應變組組長羅一鈞表示，國際上第2、3劑間隔都是5-6個月，日本是8個月，英國因應社區疫情和Omicron縮小間隔為3個月，不過國際資料來看，疫苗對Delta變異株的保護力，都是5-6個月以上才會衰退，提前3-4個月以目前來看是還不需要。

另外台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第14批BNT疫苗192.35萬劑，預計於今日下午運抵桃園國際機場，在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至2022年3月25日。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航