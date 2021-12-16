湄公河生態深受氣候變遷、流域國家的開發行為威脅，第三部門又能扮演何種角色？

文：大Chung

為了瞭解越南下六省的貧窮狀況，六年前我們一行人前往當地進行田野調查，坐在跨越湄公河的船上，夕陽波光粼粼地映照在湄公河上。我望得出神，同行的夥伴則和我分享起湄公河對他們的意義。湄公河被稱為「母親之河」，因為這條河所帶來的能量，滋養流域內的生態系統，並哺育著河岸兩旁的住民。

但近年湄公河三角洲的灌溉水量持續減少，土壤鹽化及病蟲害日益嚴重，當地農民亦叫苦連天；湄公河漁業資源減少，更打擊了漁民的生計。農漁業的損失，造成當地家戶貧窮、學童就學不穩定、女性早婚及糧食不足。

湄公河是東南亞第一長河，總長約4200-4889公里，湄公河上游發源於喜瑪拉雅山脈東南部，在中國境內被稱為瀾滄江，出中國後流經東南亞緬甸、泰國、寮國、柬埔寨及越南等五國，最後從越南南部流入南海。流域內水文地貌特殊，生態環境也十分豐富。

根據世界野生動物基金會（World Wildlife Fund, WWF）的調查，大湄公河流域內有超過2萬種植物、1200種鳥類、800種爬行和兩棲動物，以及430種哺乳動物；魚類的多樣性僅次於亞馬遜河，包含少有的短吻海豚（伊河豚）、重達1300磅的巨型淡水黃鯛和瀕臨絕種的湄公河巨鯰，多達1100種；資源豐富的森林更是亞洲虎的主要棲息地。

湄公河流域被譽為「亞洲穀倉」，流域內盛產稻米，養活了超過7300萬人，泰國和越南更是世界排名第二和第三的稻米出口國，是世界糧食的主要出口地之一。除了稻米，湄公河流域同時是世界上最大的淡水魚場，全球25％的淡水魚在此捕獲，是流域居民獲得蛋白質的主要來源。流域內有85％的居民都依靠河流維生，從事補魚、水產養殖、稻米和農作物種植。

湄公河的資源豐富，對流域國家的影響涵蓋航運、林業、漁業、養殖、灌溉、飲水、發電等層面。但湄公河這種橫跨數國的國際河流，不論是開發或資源取得，流域各個國家皆享有一定權利，也必須共同承擔風險。若管理得當，湄公河將有望持盈保泰，持續滋養廣土眾民；若管理失當，將會落入「公地悲劇」。湄公河的地緣政治複雜，各國發展和需求程度也不一致，皆影響合作開發的意願與成效。

柬埔寨學者Vannarith Chheang曾指出，湄公河的水質問題日益嚴重，主要歸咎於區域內的人口快速成長，以及環境過度開發。環境開發的部分又與沿岸國家的工業化息息相關。現階段有一些例證可以說明人口增長和經濟開發對湄公河流域環境造成破壞。

首先是漁獲量減少，湄公河的漁獲量是區域人民攝取蛋白質和維持生計的重要來源，但區域人口增加使得漁獲的需求量迅速攀升，再加上捕撈技術的進步，皆導致漁獲量急遽減少。除此之外，流域國家為開發湄公河的航運價值，炸除河底礁岩；或是為了水力發電而興建大壩等等。這些原因影響了湄公河的流速、流量和水質，也改變了流域內的漁業生態，讓漁業資源逐漸枯竭。

土地過度開發也對流域環境造成可觀影響。根據WWF的調查，1970年代大湄公河區域的森林覆蓋率為55％，如今已下降到34％。箇中原因是隨著人口快速成長，政府也將土地開發視為經濟發展的途徑。過度砍伐森林造成森林線退化，水土保持能力也隨之下滑，削弱了該區域應對氣候變遷的能力，使當地社區的生命和財產蒙受危害。

此外，在經濟發展的大纛下，興建道路或水壩等大型基礎建設被政府視為必然的選擇。然而在興建過程中，許多民眾卻因而失去了土地和家園，無奈地接受重新安置，或成為無立錐之地的環境難民。

近年來湄公河的水流量議題備受關注，除了乾旱，還包括三角洲海水倒灌和土壤鹽化等議題。曾有學者從全球暖化的角度加以析論，認為人類活動導致溫室氣體排放增加，以至於流域內的年均溫呈顯著增加的趨勢，北部高海拔地區溫度增加幅度明顯大於南部平原區，而氣溫的劇烈變化導致湄公河水的來源——高山融雪增加；另外海洋升溫和這區域多重季風環流所帶來的降雨問題，使得流域全年降雨量差異極大，雨季降雨量占全年的85％、旱季則剩下15％，因此湄公河在雨季容易氾濫、乾季則會出現嚴重乾涸問題。

除此之外，盤據上游位置的中國也持續加築水壩，控制水流量並藉此以發電，舒緩中國西南地區發展能源缺乏的困境。種種原因，導致流域的環境問題更加嚴重。然而，由於流域國家缺乏合作治理的共識，使得環境破壞的問題每況愈下，不僅森林、水源和許多珍稀物種消失不復返，對於住在流域的民眾而言，生活也更為艱辛了。

從國家與區域發展的面向來看，流域國家無法有效整合的主因有三項：

一、跨域河流治理碎片化：領土主權論者認為國境內流域的使用屬於主權範疇，不應受任何限制，通常這也是上游國家的主張；河流完整論者則主張每個沿岸國家都有權獲得跨境水系的天然流量，這通常是下游國家的主張。然而正是因為觀念歧異難以調和，導致跨境河流治理碎片化。

二、發展水準與需求不一：各流域國之間的經濟水準落差不小，經濟發展程度較高的中國和泰國，在經濟轉型及增進生活品質方面已有相對完善的政策規劃；而發展程度較低的柬埔寨和緬甸，還著重在強化基礎建設和法令制度。流域國家為了追求經濟成長，衍生各種榨取式開發行為，亦常常犧牲當地住民的福祉和需求，居民被迫遷徙或改變其生活方式，大大衝擊了原有的的文化與宗教信仰。正因為各國發展水準不一，因此關注的發展議題也不盡相同，導致在河流開發的議題上時常產生摩擦。

三、湄公河委員會（The Mekong River Commission, MRC）治理效能不彰：儘管MRC身為湄公河的代表性組織，但中國和緬甸兩個上游國家卻僅以觀察員身分列席討論。在解決跨界水資源爭端方面，MRC又存在成員國利益不一致、資金來源單一和容易受外國勢力影響等三大問題。利己主義主要受到上述各國發展水平的影響，各會員國在MRC發揮監督功能，以保障本國在各自流域的戰略利益和開發項目可以順利實施。

另一方面，資金來源單一和外國勢力影響可以合併討論，MRC有80％的經費來自歐洲發達國家，因此運作也必須考慮資金來源方的利益和價值觀，以至於決策和執行難以維持客觀與中立。澳洲學者Ian Campbell也認為MRC開發和管理湄公河的貢獻有限。MRC擁有大量湄公河的數據資料，並得以根據這些數據向流域國家提出政策建言，然而MRC的技術水準並沒有因為數據資料的積累而有所提升，在各項議題上也難以維持中立。

上述提到流域國家無法整合的部分原因。然而流域國家是目前全球經濟成長最快速的區域，經濟繁盛有助於改善當地的人民生活條件。

湄公河的開發勢在必行，但如何在開發同時，又能兼顧流域各國利益並保護環境，將是開發的一大焦點。現階段湄公河流域合作的行為者眾多，不僅包括流域內國家，還包含外國政府和國際組織，如日本、印度、美國、聯合國（United Nations, UN）、亞洲開發銀行（Asian Development Bank, ADB）、東南亞國家聯盟（Association of Southeast Asian Nation, ASEAN）等，當然行為者眾多有利有弊，好處是資金來源和技術取得較為容易，各國也可以共享不同的研究成果。

缺點則是行為者的目的不一，投資或融資的動機相異，有時反而會落入非必要的利益競逐。因此一套具體的合作框架實有必要，不僅有助於促進各方資訊的流通，也能適度規範行為者，進一步促進區域穩定及和平。

目前參與湄公河治理的組織，除湄公河委員會，另有ADB協助成立的大湄公河次區域合作機制（簡稱GMS）、由ASEAN提議的東協-湄公盆地開發合作計畫（ASEAN-MBDC）等。GMS算是現階段最完整、建制程度最高、成效也最顯著的次區域合作組織。 GMS涵括六個流域國家，除了資金來源穩定（ADB）、運作經驗豐富，也與非政府組織合作執行環評項目。

另外，中國的崛起也時常被視作次區域整合的契機，流域國家的積極整合有助於提升論述能力，增加應對區域大國的彈性與能耐。但換個角度來說，中國也可能直接進入流域國家的整合過程中，借力使力擴張其影響力。2016年起，中國主導推出的瀾滄湄公合作組織（Lancang-Mekong Cooperation, LMC）就可見其插手區域開發的野心。

近年網路和電子設備愈趨普及，人們可以便捷地取得各類資訊。人權、環保和開發等即時議題廣為全球各地所知悉，因此流域各國在執行相關計畫時更應通盤考量，積極與民眾溝通，在開發項目上尋求妥協和共識。透過國際建制的約束力，可以有效打破國境限制，根據不同發展程度、地域的資源、可開發強度和潛力等條件，區分共同開發、有限開發和禁止開發三種類型，並在各區域制定「差別考核」，依循區域組織─國家─地方政府的分析層次，讓地方官員也能對流域開發有參與感及責任感。

時至今日，氣候變遷和流域國家的開發行為依舊威脅著湄公河的生態，沿岸住民也還生活在水深火熱之中，第三部門又能在這複雜的國際情勢中扮演何種角色呢？

泰國學者Thitinan Pongsudhirak 在2014年曾投書《外交事務》雜誌（Foreign Affairs），指出未來十年，水資源爭端將會是湄公河區域穩定的潛在威脅。外國援助或許能減少流域國家政府的壓力，不過貪腐問題使然，援助成效勢必會下滑。儘管如此，他仍樂觀認為貪腐只是一時的，民眾、企業和社群組織對貪腐的反感會推動改革，假如能透過倡議或教育提高人民意識，將有助於「由下而上」的改變。

另一方面，NGO可以依循各自的理念和專長，在開發計劃中扮演重要角色。例如印度納瑪達水壩計劃的例子，倡議型NGO遊說美國國會，促使世界銀行組織首次組成獨立調查團，並終止對該項目的貸款。該事件是NGO影響大型國際開發計劃之濫觴，也讓更多方案型和研究型NGO積極參與開發計劃。

總歸來說，湄公河區域整合開發還是存在著許多困境，但若能建立「外部組織參與機制」以及「開發重點規劃」，或許能緩解流域國家的開發衝突，不過最終仍須回歸到「運作主體」的困境。Ian Campbell建議，MRC或其他管理湄公河開發計劃的「運作主體」必須扮演兩個角色：技術經理人與政治性論壇。技術經理人可以為政治談判提供訊息，政治性論壇則可以為技術經理人聚焦蒐集的資訊，進行分析和研究。

關於發展的概念，聯合國開發計劃署曾定義為「發展的基本目的，就是創建一種能夠使人長期地享受健康和有創造性的生活。」湄公河的開發實不應侷限在經濟發展和自然資源的利用，也應該積極改善政府效能，並關注環境保護、貧窮與人口遷徙等議題才有望推動全面性的永續發展，提升該地區人民的生活品質。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航