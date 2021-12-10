【影評】《法蘭西特派週報》：威斯安德森從不吝惜對於愛與自由的深度探討，就像任何經典印刷品一樣

《堪薩斯自由晚報》的巴黎分社《法蘭西特派週報》——由比爾墨瑞（Bill Murray）飾演的創辦人兼主編小亞瑟，因心臟病突發而辭世。根據其遺囑，紙本週報暫停發行。然而，熄燈號增刊發表了三篇獨立報導與訃聞，僅此紀念。

短篇由歐文威爾森（Owen Wilson）飾演的自行車旅遊記者提交遊記；長篇由蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）飾演的藝評作者主持藝術座談會〈具體的傑作〉；再來由法蘭西斯麥朵曼（Frances McDormand）飾演的新聞記者，撰寫巴黎學運調查〈宣言修訂版〉，最後則是由傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright）飾演的美食評論家，以脫口秀訪談爆料老饕警務處處長之子的離奇贖金綁架案。

Photo Credit: 探照燈影業

延續《歡迎來到布達佩斯大飯店》的眾星雲集，以及《犬之島》的逗趣動畫，導演威斯安德森（Wes Anderson）的第十部虛構敘事劇情《法蘭西特派週報》，故事架構採取框架的敘事技巧，由觀者從影片、報導篇章、作家筆下、老闆口傳直至報社、監獄、校園、餐館，藉由不同階級的角色在故事發展中的不同作為，將焦點集中在敘事者們及敘事體本體的關聯性，來進一步增加巴黎街坊的故事趣味性與諷刺性。

在紙本產業凋零的當今，《法蘭西特派週報》是為吸引同樣欣賞印刷新聞藝術的電影愛好者量身訂制的，鮮豔的漫畫式構圖特別可愛，讓人想起《紐約客》著名的插圖封面，更是「獻給全體新聞工作者的一封情書」。

1925年發行至今的《紐約客》雜誌為《法蘭西特派週報》編劇製作的靈感來源，老班底比爾墨瑞飾演的主編小亞瑟就是以《紐約客》雜誌創辦人兼記者哈洛羅斯（Harold Wallace Ross，1892-1951）為發想；老班底之二歐文威爾森飾演的自行車旅遊記者則來自長年於《紐約客》發表以人物研究為主的創意紀實文類作家約瑟夫米契爾（Joseph Quincy Mitchell，1908-96）。

一如《紐約客》決心賦予文本雜誌那隨意、健談的品質，吸引如《麥田捕手》作者沙林傑（J.D. Salinger，1919-2010）等無數當代名作家供稿，《法蘭西特派週報》亮麗演員名單讓好些不熟悉《紐約客》出版品的觀眾們不至於感到孤立或疏離。

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影帝、影后、老班底、新生代們在濃郁色調的畫面中進進出出，為頭條新聞增添了色彩和活力，儘管許多大牌只得到不下十秒畫面，但是亮相一瞬間讓影迷驚艷的物超所值，好比連一句台詞都無話可說的威尼斯影帝威廉達佛（Willem Dafoe）孤絕滄桑的數秒凝視，都是特別美妙的觀影接觸。

與《紐約客》雜誌禁止將「性」作為探討主題的不同，《法蘭西特派週報》則並不避諱通篇是否涵蓋情色細節或是雙關語。〈具體的傑作〉報導中，班尼西歐岱托羅（Benicio del Toro）飾演因謀殺入獄的素人畫家摩西，就和蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）飾演的裸體模特兒兼獄警不時翻雲覆雨，其創作主題更是「性致勃勃」。

而以巴黎五月風暴[1]為主題的〈宣言修訂版〉則浪漫喜劇化了1968年春夏之交法國巴黎反資本、反美帝、導致法國經濟發展停滯、持續約七周的學生罷課示威運動。

電影版本根據加拿大駐法記者Mavis Gallant（1922-2014）的《五月事件：巴黎筆記本》報導改編。法蘭西斯麥朵曼身為敘事記者，不但鼓勵由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）飾演的學生領袖和女友茱麗葉「做愛不作戰」（Make Love, Not War），更推翻了「新聞中立」職業道德，與學運領袖「甜茶」發展不倫戀情。

編導藉此，不但大大調侃了假公濟私的操守議題，更好似呼應70年代女性主義性解放的實踐，女性記者自身的慾望隨如街壘焚毀的汽車商家，飛蛾撲火，無以收拾。

《法蘭西特派週報》末篇的脫口秀中訪談，爆料〈警務處處長的私人宴席〉離奇贖金綁架案的美食評論家懷特，其形象則是結合美國同性戀黑人民權運動作家詹姆士鮑德溫（James Arthur Baldwin, 1924-87），以及也為同性戀身份奮鬥的普立茲戲劇獎最佳劇作家田納西威廉斯（出生名為Thomas Lanier Williams III，1911-83）。

由馬修亞瑪希（Mathieu Amalric）飾演的警務處處長，難得流露出些許嚴肅，但脆弱哀傷的父親形象，有別於在《007：量子危機》陰險狡詐的大反派。最有趣之處在於，編導演均優的馬修亞瑪希，其父母親分別在《法國世界報》和《法國自由報》任職記者編輯，母親還身兼《法國世界報》的文學評論家，能在「獻給全體新聞工作者的一封情書」的《法蘭西特派週報》占得一席，或許是馬修亞瑪希贈送給父母親和自己最佳的年度大禮。

Photo Credit: 探照燈影業

威斯安德森以快節奏對話的情境喜劇，卻佐以嚴肅或憂鬱的元素，聚焦在青春失格、父母缺席、同業競爭和失落無解等主題，電影情節經常以盜竊或意外失蹤為開端。

由童星溫斯頓艾特海拉爾（Winston Ait Hellal）飾演的警務處處長兒子吉吉，遭到愛德華諾頓（Edward Harrison Norton）以及瑟夏羅南（Saoirse Ronan）飾演的綁匪幫強行擄走與監禁，卻展現超齡的機智與冷靜，吉吉角色發想相近於威斯安德森2001年《天才一族》的神童們。

而這個段落，在巴黎巷弄水道間，警匪追逐、同業競爭破案的卡通動畫橋段，頗似任天堂高位元點陣圖，以及韓裔美籍喜劇演員史蒂芬朴（Stephen Park）飾演的大廚警探，熟稔操刀製作劇毒壽司好比瑞士鐘錶般地精確流暢，在在都飽含了《犬之島》逗趣卻憂傷的影子。

Photo Credit: 探照燈影業

好些影評們嘲弄威斯安德森的作品小題大作、膚淺賣弄，好如《法蘭西特派週報》辦公室位於的地點Ennui-sur-Blasé（英文字面翻譯為Boredom-upon-Apathy）——「無聊至上」，但與《紐約客》雜誌創辦人哈洛羅斯同為避免宿命論的風格，威斯安德森使用平面空間相機移動、對稱構圖、精準置中、快速變焦、慢動作步行鏡頭、平面三分法、粉彩調色的繽紛畫面，以1.37:1的學院比例格式，加強戲劇性陳述，卻在討喜可愛的獨特攝影風格間，悄悄隱藏調侃諷刺。

例如〈具體的傑作〉中，安德林布洛迪（Adrien Brody）飾演的服獄畫商即是以飽受爭議、販售贗品之嫌的英國杜文男爵（Baron Joseph Duveen，1869–1939）為靈感。威斯安德森藉此對於大眾人云亦云、點頭稱是，以及於藝術品的盲從無知加以諷刺。

而〈警務處處長的私人宴席〉經爆料後，總編驚覺發現大廚警探才是破案的關鍵人物，卻因為「警匪對峙」標題較吸引讀者按讚，而遭刪減。威斯安德森以離奇古怪的角色們質疑探討——在以流量讚數為重的媒體自戀時代，新聞工作者的「中立」職業道德的臨界點在哪兒？而言論自由的核心價值又是什麼？

威斯安德森的電影就是他的人生和個性的延伸：從按照字母排列的佈告欄、對稱中分法的監獄柵欄、微縮模型的手工藝術、逗趣如《丁丁歷險記》的鮮豔動畫以及對文藝界人士的最高致敬。

《法蘭西特派週報》利用分段旁白敘述的新聞軼事，好如分張區塊週報專欄，是一份影迷可以觀賞的立體動畫報紙。錯綜複雜、搞怪離奇的「威氏風格」絕對無以拍攝續集，好來搏獎座或賺大錢，但是，威斯安德森從不吝惜對於愛與自由的深度探討，就像任何經典印刷品一樣。

備註

[1]五月風暴，也稱五月運動、五月革命或五月事件（événements de mai-juin 1968）。不滿始於1968年巴黎大學生反資本、反美帝及傳統機構的罷課。巴黎第十大學（Université Paris Nanterre）文學院的學生在3月22日因反僵化公約以及反越戰的抗議活動，校方決定關閉校區，學運領袖Daniel Marc Cohn-Bendit被司法審查，導致風暴延宕。《法蘭西特派週報》中，「甜茶」飾演的學生領袖Zeffirelli則以其為藍本。

五月，法國警方選擇強硬鎮壓學生的示威，進而導致法國工會聯合會集結了一千多萬工人發起同情罷工，占當時法國人口的22%，導致法國經濟發展停滯，政府一度擔憂引起革命甚至內戰。法國戴高樂（Charles de Gaulle）總統在五月中秘逃德國，造成國民政府一度癱瘓。然抗議者在革命之時播放的歌曲、海報、塗鴉和標語也在全世界引起了轟動與迴響。

[2]喜愛《法蘭西特派週報》的影癡們，可以從電影官網訂閱電子報，還有機會獲得限量《法蘭西特派週報》紙本印刷品喔！

參考書目

焦雄屏，《法國電影新浪潮——全新修訂版》：「PART 4：新潮派的美學與政治」〈1968：五月運動〉，台北：麥田出版社，2010-12-05。ISBN 978-986-120-472-7

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航