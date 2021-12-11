【散文】阿布《萬物皆有裂縫》：三十而立，立在傾盆大雨裡，你只能撐起手中的傘陪他們走這一段

文：阿布

而立

不知不覺就過了三十歲。二十歲的時候曾經以為好遠好遠的年齡忽然來到了眼前，三十歲生日那天沒有蛋糕沒有蠟燭就這樣過了，跟任何一個平凡的二十幾歲夜晚一樣，時間只是又安靜地翻了一頁。三十歲的第一天沒有變成大人的特權，早晨的空氣也沒有充滿花香，仍舊得上班、繳稅、完成各式為了生存在世界上而必須完成的文書作業。

他們說三十歲是而立之年。三十歲，應該要有一份穩當的職業，第一桶金，剛開始繳貸款的房子；最好身旁有伴，出門有車，或許準備孕育一或兩個孩子。二十五到三十歲之間參加了無數場婚禮，彷彿所有人都約好了一起在那時候結婚。婚禮時照例排隊簽到，在招待處交出寫了吉祥話的紅包，餐桌上遇見那些曾經熟與不熟的人，探問對方最近好嗎在哪裡工作有沒有結婚打算啊哪時候吃你的喜酒？帶著三十歲該有的微笑，像是穿戴在身上，如同那些屬於三十歲的手錶、西裝、光燦燦的前途。

三十歲以後，時間的尺度好像變得不太一樣。以前念書的時候，時間的單位是以一次考試、一週課程，甚至一節課來計算的。每天上課八堂一週五天然後迎來週末，十八週過去了就能獲得長長的假期。那時候剛考完試會覺得下次期中考是好遠的以後了，未來遙遠得不需要去擔心，而三五年已是下一輩子。暑假彷彿永遠用不完似的，可以任性地躺在床上發白日夢哪裡也不去，過了好久抬頭看時鐘原來才過了十五分鐘；時間像是燠熱的房間裡擰出了水，滴滴答答，用一種極勉強的速度，擠過青春狹小的縫隙。

而不像現在，假日即使沒事也自動八點就醒了；想繼續賴床，臉書上卻傳來各類的訊息：有人申請上美國名校的博士班了，有人風光創業，有人論文發表在頂尖的期刊上。你覺得慚愧，在你休息的時候世界上那麼多人正拚了命地往前跑，覺得每一秒鐘的浪費好像都是滔天大罪。

三十歲的可怕之處在於，世界總會從各種管道提醒你，這三十年對天才來說已經夠久了，久到足以讓他們改變歷史。例如菲爾普斯開始在奧運的游泳池裡奪牌的時候才十九歲，接下來二○○四到二○一六年間的四次奧運裡面，拿下了人類史上最多的二十三面金牌，那時他三十一歲。愛因斯坦提出相對論的時候，二十六歲。創立特斯拉的伊隆．馬斯克賣掉PayPal賺了幾億美金時，也才不過三十歲上下。三十歲是一個門檻，天才們紛紛用優美的姿勢跨欄往更遠的地方衝刺了，你卻被絆倒跌了個狗吃屎。

你一方面懊悔自己花了太多時間在念書跟臨床訓練上，一方面捨不得放棄目前所擁有的一切。三十歲，你終於從童年時的夢想當中畢業，準備安分守己，做個好人。

然而這時你發現，父母已經不是當初三十幾歲的父母。有次工作太忙長時間沒回家，忽然發現他們衰老很多，老到已經像你在公車上看到會起身讓座的那種六十歲老人了。家裡出現一些莫名的藥袋，冰箱上黏著回診單，旁邊的抽血報告出現扎眼的紅字；你回頭才看到他們不知何時已遠遠脫隊，發現你還沒準備好面對以前永遠在你身後、幫你收爛攤子的父母，竟然老到可能需要你照顧，而尷尬的是你還沒有把握是不是能把自己的人生照顧好。

在你心目中，屬於三十歲的姿勢應該是站立著的，已經過了放肆跑跳的年紀，正是該站穩腳步，抬頭挺胸往前走的時候。而再下一個三十年，就要從站著變成坐著，接下來很快要躺著。三十年很久嗎？一晃眼人生第一個三十年已經過去了，接下來只剩一個、最多兩個三十年。三十年好像沒那麼久，人生也沒想像中的長，盡頭來得猝不及防。

三十而立，生命中粗略標示著三等分所立下的第一個標記。愉快的緩上坡在此告一段落。三十歲以前是遠足般的青青草地，三十歲以後的攀岩則處處潛伏著凶險。此時裝備齊了，經驗有了，但負重更重了，踏出的每一步更加謹慎，跌倒時也沒辦法那麼快就爬起來。

更可怕的是，而立之年以後你發現，無論是精神還是肉體，等待著你的不只是眼前的風景，而風景背後極目所見之處，隱隱然就是鋪天蓋地的衰老，就是荒原。

你開始注意從前那些一起玩樂的哥們，幾乎無一例外，髮線開始後退，身材往橫向發展；久久一次聚餐，你不小心從鈕釦間撐開的縫隙瞥見他們襯衫下的腹肚，不知何時已經淤積了一圈肥肉。你回想你們共同擁有過的那些二十出頭歲的日子，在泳池前跳水，在衝浪板上奮力振臂追逐一道經過的浪，比賽接力時左右兩道水花四濺，唯有從上方伸過來一隻強壯的臂膀接住累癱的你，而你幾乎以為那是神，是充滿力量而不會老的。那時的你們正值年少，人生是不斷的獲取，生命好像每天都在進步，時間永遠站在你們這邊。

你一下子不太能適應這樣的變化，「不，我夢想中的三十歲不應該是這樣的。」大家酒足飯飽之後的話題變成房貸，變成車，變成長輩會顧小孩還是要請保母幫忙帶。也有些人決定向時間奮力一搏，討論起減脂、重訓、生酮飲食，雄性禿的藥是吃的還是抹的比較有效。

即使這群人外表看起來都和二十幾歲時沒兩樣，但你心裡悲哀地知道，你們都已經開始老了。年輕人是不需要談論這種話題的。

跟你同輩的人用四年五年的高壓生活和垃圾食物換得一張專科證書，然後再到健身房用汗水與痠痛去消耗那幾年堆積的肥油腹肚。偶爾在重訓器材前見到和你年紀相仿的人，漲紅著臉咬牙切齒地推起那支槓鈴，薛西佛斯似的，卡路里的永劫回歸；他們專注的表情彷彿減肥是一種宗教，罪與贖罪的拉鋸之中，身體是唯一的神。

也有另一群人沒有練身體的壓力，早早進入家庭的他們，安然接受自己逐漸變成一個敦厚的中年男子，全家福相片裡面父親的那個角色。他變得愈來愈像自己的父親，接收了父親的命運與父親的幽靈，他成為名為「父親」的歷史長河裡，一個安靜的剪影。

但才三十歲，並不是每個人都能如此安於這樣固定的角色，多少還有點抗拒。曾經聽身旁決定不婚不生的朋友說過，生了小孩，就代表自己老了，對時間俯首認輸。彷彿那是自我毀滅的按鈕，一按，飄浮在美好青春中的太空站逐一引爆、碎裂，只剩那載著遺傳密碼的飛船在一團絢麗的煙火中逃生彈射出去，從此孤獨地飄浮在時間的漫長旅途中，慢慢變老。不生，不結婚，不用變成誰的妻子誰的丈夫或是誰的父或母，好像就永遠不會老去，青春只是蒙上灰塵而已不至於變成廢墟，一直都還是那個不用對誰負責任、對世界充滿好奇的少年。

然而在定期的前中年男子聚會裡，有人出現的頻率少了，於是猜測他可能有了新的交往對象或是最近準備結婚；有人忽然好久沒見到了，才想到他baby前幾個月剛出生現在應該很忙。成為父母，代表從此不再是五陵年少，車馬衣裘。凡事變得皆以小孩為重，從折疊式嬰兒車到安全座椅，從母奶親餵多久到副食品的選擇，新手父母們的話題自成一座圍城，別人進不去，他們出不來。

啊父母，陌生得彷彿是另一種生物。他們是面目模糊的父親和慌亂狼狽的母親，而不再是聚會中翩翩體態談笑風生的Kevin、Annie、Edward或Katherine。他們用十個月懷孕，卻用接下來的一生來學習成為（或「被成為」）父親或母親。

因為各種原因進到你診間的父母，年紀常也是三十幾歲，很多都是你的同輩。你們可能看過同樣的卡通，追過同樣的影星，參加同一場演唱會。但你和他之間現在隔著一張桌子，聽著他們說著自己的小孩如何頑劣彆扭或是過動，太安靜或太愛說話。你心裡明白，你們之間其實很近，已經成為誰的父母或單純還只是誰的子女，只是人生中幾個關鍵選擇的距離。

但你知道他們是深深愛著自己的孩子的，他們只是太累了，或是不知道該怎麼做，需要有個地方暫時安頓好自己的人生。你知道三十幾歲該有的壓力他們一樣都有，但負擔著另一個生命所帶來的責任與煩惱，必定遠超過你所能想像。三十而立，立在傾盆大雨裡，你只能撐起手中的傘（不管那把傘名為藥物，名為諮商、社會福利或教育資源），盡可能陪他們走這一段。

書籍介紹

本文摘錄自《萬物皆有裂縫》，寶瓶文化出版

作者：阿布

［這世界像極了一艘巨大的「瘋人船」，在正常與瘋狂之間，飄蕩。］

有時我會錯亂，

究竟病房裡面是精神疾患的世界，

還是現實社會反而是妄想與幻覺的樂園？

精神科病房永遠大門深鎖。似乎在這裡時間有不同的流向。或許鐵門的存在不是防止他們外出擾亂這個世界，而是讓這個粗暴的世界不至於輕易地傷害到他們。

你有一指幅的自由，但當你抵抗，拘束只會愈來愈緊。面對約束帶最好的方式是全身放鬆。

用肉體的傷驅除心裡的痛，好像生活到了最低最底，只剩下自己的痛自己的血，是整個失控的生命裡，唯一能掌握的東西。

精神科醫師似路又似橋，承接著眾多「卡住」的微渺心靈，無法代其受苦，但願盡己所有地貼近。

傾力收小自己，將他人的地獄融成了自己，清晰聽見病徵在泣訴，這是身為醫者對患者的虔誠敬意，也是一名寫作者之於苦痛經驗的溫柔自省。

還是住院醫師時，曾聽學姊說：「精神科的訓練能給你一次機會，讓自己成為更好的人。」成為主治大夫的自己，如今有變得更好嗎？

光探入了裂隙，答案就在那裡。

本書特色

吳明益推薦：「萬物都有裂縫，那是光照進來的契機。（There is a crack in everything.That's how the light gets in.）這是加拿大歌手柯恩（Leonard Cohen）的歌詞，當然，對我來說也是詩。阿布以此為標題，寫了從受苦者、醫學知識、醫師不同角度所觀看的精神問題。阿布的文字不再像過去一樣單純地熱情，而多了節制以及博雜的援引。那些援引讓身為讀者的我，有時迷惘，有時若有啟發，有時則純然地沉浸在他的敘事和那些病徵發生的可能原因裡。」（——節錄自推薦序〈作為凡人，聆聽凡人〉）

「有時候覺得好像有兩個我，鏡像似的。一個是醫學中心裡的醫師，一個是穴居的寫作者。」——寫詩、也寫散文的作家阿布；在精神科診療病人，並返看自我的醫者阿布……萬物皆有裂縫，他細細探入，那光照進的地方。

我們永遠無法親身經歷另一個人的苦痛，只能試著接近。

學習將自己的腳縮小、變形，塞進那雙自己不曾穿過、但另一個人必須天天面對的破鞋，學習同理他鞋子裡的小石頭與腳臭。

這裡不是最後一站，多數人只是在此換車，休息，備妥份量足夠的糧食與水，準備轉運往下一個（希望是）更好的地方。而身為一個精神科醫師，遇到因為種種原因卡住而走不下去的人們，或許是能夠提醒自己慢一點，在困頓的時光裡，陪他們走一小段。

或許生活在社會中，我們一直都在某些極端之間游移著：貧與富之間，保守與開放之間，光與暗之間，出生與死亡之間。

在這之間的某處，一定有我們安放自己生命的位置。

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航