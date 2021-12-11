Instagarm的新影像體系：只要套上濾鏡，人人都能快速生產符合自身與大眾的審美影像

文：吳軍

我們攤開視覺影像的發展軌跡，能發現近年的變革異常劇烈，各種技術傾巢而出。傳統相機大廠從無所不用其極，想去拉攏使用手機的客群，但卻徒勞無功，漸漸由單純拍照轉變成為影片錄製市場。我想應該毫無異議，手機無疑就是現今最為普及的攝影工具。

雖說有人認為是手機攝影功能的提升，顛覆了整個影像產業的舊有思維。而我覺得幕後更重要的推手，是社群平台崛起。其中以Instagarm建構出的不同以往的攝影體系，能被作為年輕世代影像傳達語彙的範本。

Instargarm社群發展的十年道路，基本上就是伴隨這股日新月異科技洪流，被衝上岸頭。發展至今，坐擁五億日活躍用戶，10億月活躍用戶。每日的相片與影片都超過上億次上傳，若跳脫社交功能的話，Instagarm絕對能說是當今規模最大的影像平台之一。

自己作為早期加入的Instagarmer，也見證了它對於當代視覺影像驚人的影響力，一步步改變新世代對於影像的觀點。然而我們在討論Instagarm為何至此前，應該先梳理它起步的時空背景。

回望2010年， Apple iPhone 4在六月發表，而Instagarm在十月於iOS平台推出。iPhone 4搭載五百萬像素的相機與 Retina顯示器。[1]隔年已然在受專業攝影師喜愛的Flickr[2]社群中，輕而易舉地超越所有拍攝裝置，成為最多人使用的攝影工具。

雖說iPhone 4五百萬像素的相機規格，以今日來說並不稀奇。但當時搭載的Retina顯示器所呈現的品質，已媲美許多數位相機照片，成像終於擺脫數位噪點的干擾，讓手機首次迎來內外兼修的高品質成像。

其中值得一提的是，2010年也是全球數位相機出貨的頂峰，之後的銷售量幾乎每年下降，能視為一個數位影像工具轉變的分水嶺。[3]手機相機的出現，無疑衝擊了低階數位相機市場，近一步瓦解複雜的攝影工具所築起的科技壁壘。換句話說，當手機兼具了攝影與展示功能，便創造出更多可能性。

傳統影像時常被切分為攝影與展示兩端，前者強調創作，後者強調影像被放置的脈絡。手機成為一種去中心化的載體，個人能自由地選擇展示的影像，或者說自己想要觀看什麼樣的影像。我想這可能是手機拍攝成為當今主流影像的創作方式的原因之一，但它同時深刻地影響了當代影像的發展。

如果說手機的相機改變影像拍攝，那應用程式（APP）則讓影像的編輯變得極為簡單。從暗房到Photoshop，再到美圖秀秀，現在不用底片只要套上濾鏡，人人都可以輕易地、快速地生產符合自身審美的影像。

猶如Instagram這個單詞由Instant與Telegram兩個詞組成，所代表的意義就是「即時電報」，能將圖片即時的發送。創辦人聲稱發明靈感來自即時成像相機（Instant Camera）。呼應它最初類似於寶麗萊相機（Polaroid）的LOGO設計【圖1】，還有參考Polaroid SX-70／600 的3.1×3.1英寸的一體式底片規格，所以最初Instagram上的照片只能以1：1規格發布。

Photo Credit: 截圖自作者 【圖1】Instagram的LOGO變化

我們回看寶麗萊從發明至今，都是藝術家們鍾愛的攝影工具，立即成像有如一股魔力般，吸引著創作者。如同攝影集《The Polaroid Book》[4]搜羅大量藝術家使用寶麗萊即時成像底片，包括大衛．霍克尼（David Hockney）、漢姆特．紐頓（Helmut Newton）、讓盧普．西夫（Jeanloup Sieff）等。

又或是集結出整本寶麗萊攝影集普普藝術家安迪．沃荷（Andy Warhol）【圖2】、風光攝影師安塞爾．亞當斯（Ansel Adams）[5]、照相寫實主義藝術家查克．克洛斯（Chuck Close），都用寶麗萊作為創作工具。

Photo Credit: AP / 達志影像 【圖2】安迪．沃荷拿著寶麗萊的相機。

而去年台灣亞紀畫廊與今年香港SHOP Taka Ishii Gallery ，還分別舉辦荒木經惟與森山大道的寶麗萊展覽。寶麗萊填補起影像需要時間沖洗的鴻溝，原本的等待被消除掉，成為立即可見的影像。

我發現到這種具有即時性的影像特質，至今帶給人們的影響從未弱化，近一步被Instagram繼承與擴大。拍照轉變成現代人生活記錄的即時性儀式，我們在吃東西之前要先給相機享用，就連人最原始的生理需求，現在也得放在影像之後。

2016年模仿自Snapchat的限時動態（Stories）正式上線，使得即時性影像在Instagram被推向高峰。每則貼文24小時內自動消失，如同銜尾蛇般，一段接著一段，將到期的影像給吞沒掉。彷彿是屬於影像的異質空間，帶有開放與封閉的雙重特質。限時動態產生出更多無序的影像，說明了新世代對於影像的觀點，所追求的不再是單一幾個影像，而是全面融入生活的影像體系。

Instagram建構出新型態影像體系，能從其展示方式開始看起。它提供了不同於實體展覽的影像展示模式。傳統展示模式是由藝術家精心篩選出的影像去做編排，無論是在實體展覽中，或是報章雜誌上，觀者都能仔細瀏覽，感受影像提供的內容。

而Instagram似乎改變了我們影像展示的邏輯，過去以來視覺經驗都已派不上用場。我們看到Instagram參考Pinterest發明的瀑布流（Masonry Layout）[6]，介面設計讓影像從需要移動鼠標、點擊、等待，變成輕輕一滑，影像就接續不斷，無止盡的展示在觀者眼前。它所提供的影像卻如同宇宙繁星般，且一閃即逝，有時我們要回看同張影像也很困難，直接消失在海量貼文中。

另外，個人主頁以方形為基準的九宮格排版，也成為特殊的展示方式。例如，臺南美術館所做的橫向【圖3】，影像所攜帶的資訊，幾乎被拆解到十分破碎，我們很難透過單張照片去理解其內容。點回主頁後，本以為這樣才能重塑整個帳號的內容脈絡，但往往遍尋不著。其實也不必意外，攝影常被當作蒐集與整理素材的工具，只是現在這些素材因拍攝門檻降低，變成人們瑣碎的大量日常影像。

以我自己的觀點來看Instagram的主流影像，它所蘊含的力量絕非是紀實攝影以影像為主的真實敘述眼光。也非薇薇安．邁爾（Vivian Maier）那種人為主的素人紀錄視角。而是被科技給校正出來的全新影像語彙，既私密又公開。裡面揭露了個人的私生活，同時也投射出大眾的幻想。

Instagram上的影像讓人很容易就抓住它所要營造的氛圍，譬如相似性高的色調與構圖。使用者開始力求整齊，且風格一致的版面，例如：攝影師小菅亮輔黑色調攝影風格，被許多人仿效【圖4】。

而許多研究也表明，統一色調版面能提高關注度。當然，這種相似性成為一種當代類型學影像，只是現在取景者不再是攝影師，而是演算法。受歡迎的場景在頁面上顯示，逐漸成為打卡熱點。我們點進某個景點，先觀看別人如何拍攝，再做類似的複製，在景點標籤下完成類型學牆面。如同「＠insta_repeat」整理出Instagram上相似性極高的風景攝影。【圖5】

有人說Instagram的出現，將當代視覺影像都打造成類似的模板，有一套受歡迎的公式可循。[7]然而其原因可能不是表面上那麼簡單，我們所看到的是，基於演算法慢慢建立的個人化版型。如果自己越常看到某類型影像，通常意味著你對這類型影像有偏愛。

我們不能否認，人類的行為已告訴我們，或許真的有種接近理型的影像，至少普遍能被認同風格存在。我們也必須承認，現今要對抗由演算法整理而成的人類的視覺偏好，有太多困難。已經分不清人類天生如此，還是被科技所引導。這就是當代影像有趣之處，我們更容易陷入某種影像類型迴圈中，但卻忘了在迴圈外的廣袤沃土。

我們討論Instagram上的影像，會發現它像是超載的記憶體，並伴隨著斷片、海量的破碎資訊將會接踵而至。因此，我偏好用生態體系的角度來討論。它似乎難以用幾個影像給概括。恐怖之處在於，我們在批判Instagram影像的同時，得先想想，因為當影像基數夠大，總能有一張符合你的需求，只是你尚未看到而已。

時至今日，新世代已然處於影像爆炸的階段，年輕世代難以在影像上共感，誠如蘇珊桑塔格（Susan Sontag）在《旁觀他人痛苦》所言：「對不少身處現代文化的市民來說，亂砍亂殺的娛樂性實多於其嚇唬力。」[8]

人們想擺脫平庸的影像，作為視覺動物，仍盼望著刺點（Punctum）出現。而大量影像的出現，伴隨著影像創作靈感窮盡，我們只能轉往科技創新帶來的突破的死循環中。興許這也是為何關於技巧又被拉回檯面的原因。

幾家非光學起家的新創公司，像是GoPro、DJI（大疆創新）、Insta360（影石科系）等，都為社群平台上的影像提供了新的視覺感受。而這些公司的共通之處，都是將平常人難以企及的技術下放，降低成本與使用門檻。現在潛入深海攝影不用笨重的防水裝置，空拍不需要租昂貴的直升機，合成360度環景也不需要軟體知識了。攝影技巧在此呈現出弔詭狀態，變得既重要卻又不重要，一邊期盼著它帶來新刺激，另一邊卻能被人輕易使用。

回到影像本身，如同汪正翔所談論Instagram的「均質」概念。[9]Instagram扮演的角色，無疑是把影像均質化的工廠，我們試圖在上面尋找深度，但卻不自覺的被壓縮成平面。

從哲面向來說，大多數人對Instagram的看法，用擬像、超真實等角度來做出提醒與警告。而我自己認為，其實並不用太悲觀看待Instagram建立的影像體系，這一切只是在完全融入元宇宙（metaverse）前的影像中繼站而已。

其實影像本質不曾改變，真正在不停改變的是裝載它的媒介，隨著科技進步，影像永遠會陷入觀念與技術普世化的脈絡裡。尤其在人類真出現腦機接口後，未來的影像體系會在真實與虛擬的層面上，真正的無孔不入。

備註

[1]Retina顯示器（Retina Display）是由蘋果公司設計和委託製造的顯示器，本身具備高像素密度，使得肉眼無法分辨出單獨像素點的液晶螢幕。

[2]Flickr是一間提供網路相簿服務的公司，特色為私人圖片授權與標籤（tag）分類，讓使用者能作為部落格，建立交流社群。早期作為Web 2.0成功案例，深受專業攝影師喜愛。

[3]Felix Richter。Digital Camera Sales Dropped 87% Since 2010［statista］。

[4]Barbara Hitchcock（2019）。The Polaroid Book。Taschen America Llc：USA。

[5]寶麗萊的沒落與攝影大師的情懷。

[6]翔說什麼（2020）。〈數位媒體用「瀑布流」追求流量成長時，是在吃毒藥還是解藥？〉

[7]Field Mag（2017）。〈How Social Media Perpetuates Cliché Photography〉

[8]賴怡禎（2021）。〈IG照騙：擬真的不假？——從布希亞談社群媒體〉

[9]汪正翔（2020）。〈這大概就是代溝：為什麼我一直不想談IG攝影〉

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航