在港慈善機構：無國界醫生公眾捐款額跌17%、保護兒童會未上傳最新年報

作者導言：並非想狙擊慈善機構，月初我已經有計劃，想看看在社會運動、疫情及移民潮下，慈善機構的公眾捐款有沒有下跌。只是剛好發生宣明會助養爭議，所以才先處理了有時效性的議題。

回歸我原本研究的項目，經過抽查發現，過去捲入爭議事件的慈善機構，公眾捐款有比較明顯的跌幅，例如2019年捲入理大救援爭議的「無國界醫生（香港）」，去年公眾捐款額下跌17%，由5.01億港元跌至4.14億港元，影響算嚴重。

香港救助兒童會曾被傳媒批評，每100元捐款就有30元用於行政費和籌款開支。機構去年「一般捐款」由1.277億港元下跌至1.139億港元，跌幅達10.8%，未知是受負面報道影響，還是疫情或社會運動影響。但持平一點看，機構近年行政費及籌款開支佔總支出比例有下跌趨勢：

2016年度：25%

2017年度：20.7%

2018年度：21.7%

2019年度：22.2%

2020年度：18.1%

最新數據就是，你每捐100元給這間機構，就有18元用於行政費和籌款開支，是否合理大家可以自行判斷。但不少機構都可以將行政費及籌款開支控制在10%以下。

抽查過程中，部份慈善機構的官網沒有上載最新年報，公眾就沒法監察，例如香港保護兒童會的官網，最新公開的年報，已經是2017至2018年度。

不過，不是每間慈善機構捐款收入都下跌，例如公益金2020／21年度，透過籌款活動收到3.25億港元，按年增加9.4%。樂施會2020/21年度公眾捐款有1.98億港元，按年增加8.2%。

老實說，香港人算是頗願意捐錢幫忙，大機構不難都有過億港元捐款。所以好多國際慈善機構都在香港設分部，將籌募款項用於世界各地有需要的人身上。但近年慈善機構屢有醜聞發生，令市民用嚴厲眼光審視他們的表現。在Google輸入慈善機構名稱，跳出來的關鍵字不乏「爭議」、「詐騙」、「呃人」（騙人），不少人對捐款猶豫多了。

版主覺得，沒必要一竹竿打沉一船人。好多機構正在做好重要的工作，例如「風雨蘭」幫助遭受性暴力的女性。希望大家決定捐錢前，多搜集資料判斷，到他們的官網看看年報，那機構是否缺錢？還是已相當「富有」？他們的工作成效好不好？籌款開支、行政費有沒有不合理地高？

《香港01》昨天就有報道，講不少NGO高層人工豐厚，例如聖公會福利協會總幹事年薪高達312萬港元。另一間規模較小的「懷愛會」，服務總監年薪123萬港元，佔整間機構薪酬總開支的14.2%。到底捐款是否養肥了高層，瘦了前線服務？這些都是捐款者要考慮的因素。

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（標題為編輯所擬，原標題：「無國界醫生公眾捐款額跌17% 保護兒童會無上載年報」。原文中部分廣東話用語亦曾被修改為書面語。）

文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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