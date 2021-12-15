《獅頭人身、毒蘋果與變化球：因果大革命》：實事求「虛」在科學中竟然扮演了核心位置？

文：王一奇

序曲二：實事如何求「虛」

人們常常認為，科學是一門實事求是的學問，然而，推動因果大革命的科學家們，卻認可了反事實考量在科學中的重要性，並投入為反事實考量尋求證據的工作中，實事求「虛」在科學中竟然扮演了核心位置。但「實」事如何求「虛」呢？我們如何能知道「早上公雞叫不是太陽升起的原因」呢？我們是否只是一廂情願的認為「早上公雞叫不是太陽升起的原因」呢？什麼樣的事實，可以成為「早上公雞叫不是太陽升起的原因」的證據呢？ 這些問題顯然極難回答，甚至有些人認為，在科學中根本就不該問這些問題，但推動因果大革命的科學家們，竟為我們找到了回答這些問題的方向。

在上一章中提到，路易士的反事實因果理論，解決了從相關性到因果性的重要議題，然而無法解決反事實判斷的正確性來源問題。缺乏反事實判斷的正確性來源，將使得以反事實為基礎的因果關係，失去任何的客觀經驗基礎。在這個議題上，流行病學學者的方法論構想提供了一個一石二鳥的解決方案，揭開了另一個因果大革命的序曲。

從1970年代開始（約略與路易士關於因果關係的著作同時期），就實驗設計作為一個科學方法，心理學家及流行病學學者提出了「大解放宣言」：「對照組就是對實驗組的反事實估算」（據信最早的相關文獻為 Rubin 1974），這個大膽宣言在流行病學界引發很大的回響。

這個大膽的解放有了兩個立即的回報，一方面是實驗設計終於有了因果內涵，因而由實驗設計所得出的觀察結果可被用來進行因果推論；另一方面，這也是流行病學學者所沒料想到的，他們的大膽宣稱，竟提供了一個解決反事實考量正確性來源的絕妙手段。

對照組是最佳伙伴

流行病學的「大解放宣言」，具有多方面的不同意涵，不管是哪一個面向，都徹底改變了科學方法的內涵。讓我們回到本書一開始的例子，我們考慮經由對實驗組與對照組的觀察紀錄，進行因果關係的推論，從結果一及結果二推論出結果三。

結果一：在經由服用藥物X後，實驗組E三個月內的存活率為a。

結果二：對沒有服用藥物X的對照組C來說，三個月內的存活率為b。

結果三：藥物X對實驗組三個月內存活率的因果影響為（a–b）/b。

在討論這個因果推論的當時，我們關心實驗設計的意義，從詢問「為何需要對照組？」、「為何需要兩個組？」這兩個問題開始，而現在，我們很快速的試著用「大解放宣言」來回答這兩個問題（同時也就把「大解放宣言」擺在恰當的位置上）， 做法是藉由回應第1章中所提出的第一個疑惑。

在第一章中，我們提到結果三之中包含了一個未被定義的因果概念「因果影響」，使得這個推論究竟在推論什麼，變得難以理解。針對這個議題，我們回想第二章中的休姆反事實因果理論，因果關係內含一組觀察事實與反事實關係，因此，根據這個理論，以下的推論是有效成立的。

結果一：在經由服用藥物X後，實驗組E三個月內的存活率為a。

結果二*：對沒有服用藥物X的實驗組E來說，三個月內的存活率為b*。

結果三*：藥物X對實驗組三個月內存活率的因果影響為（a–b*）/b。

結果一是對實驗組的可觀察事實，而結果二* 是對實驗組的反事實關係（請注意結果二* 裡面談的是實驗組而不是對照組），結果二* 成立代表「如果實驗組E 沒有服用藥物X，則三個月的存活率為b*」成立，所以根據休姆反事實因果理論，我們可以推論出結果三*。

我們目前手上所掌握的可觀察現象是結果二，而不是結果二*，然而，根據「大解放宣言」，結果二就是被用來估算(estimate） 結果二*，也就是說b就是被用來估算b*，因此，從結果一及結果二兩組觀察數據推論到結果三這個因果結論，目標就是在模擬從觀察數據結果一，以及反事實考量結果二*，到結果三* 這個因果結論。

為何要有對照組？因為要模擬實驗組的反事實狀態。為何實驗設計要有兩組？因為有了兩組，我們有一個組可得到可觀察狀態，並由另一組得到反事實狀態的模擬，才可得到因果關係所需要的兩項資料。

在此或許值得再一次強調，「大解放宣言」的重要性，有賴於因果關係的反事實理論上（因而所有反事實因果理論的苦果，也都得一併承擔）。「大解放宣言」不過是宣稱某個觀察事實可以用來模擬某個反事實關係，而這個宣稱之所以會有任何的用途，依賴在對於反事實關係的運用上，其中之一是反事實因果考量。

在科學家的自我認同中，常聽到一個所謂「實事求是」的說法。實事求是這樣的說法，或許是要表達科學家對於可觀察現象的重視，以及任何理論都需要有可觀察的經驗基礎。然而，這部分的說法其實只是強調「實事」的部分，而並沒有明確的指向「求是」這個部分。

根據「大解放宣言」，在科學中最重要的方法，也就是由實驗組與對照組所構成的實驗設計，其實根本就不是實事求是，而是實事求「虛」，我們是在利用可觀察資料，來捕捉不存在的反事實關係，以用來捕捉觀察不到的因果關連的樣貌。

再論從相關性到因果性

從以上的因果推估觀點，比較三段論背後隱藏的是對反事實理論的運用，但是就第2章所強調的，休姆反事實因果理論並不直接因為利用反事實概念就可以區隔相關性與因果性，路易士為了做出這個區隔，而特地排拒了反事實的回溯式思考。在流行病學（及統計學）的文獻中，學者們並沒有直接回應（甚至關心）這個問題，所以我們在這個時間點先做點釐清的工作。

我們第一個應關心的問題，放在流行病學中的因果推估是否符合非回溯式的考量，因而符合路易士的因果影響力架構，可區隔相關性與因果性？答案是否定的，就對照組作為對反事實的因果推估，不關心回溯式與非回溯式的差別。

試想，當張三觀察的氣壓計讀數變化伴隨著天氣的變化（相對於實驗組），在因果推估的概念下，對於利用對照組來進行反事實狀態的推估（採用先前沒有讀數變化的觀測作為對照組），所推估出來的是氣壓計在讀數變化的情況下，造成天氣變化。所以，單純的利用反事實推估，比較三段論輕易的會得到錯誤的因果推論，因為在這裡比較三段論無法區隔相關性及因果性。

很顯然的，比較三段論無法利用非回溯式的反事實關係來得到因果性（因為比較三段論中利用對照組所進行的反事實考量，是一個源自對於對照組進行觀察而做出的考量，而不是針對特定事實進行反事實思考），我們得另覓它法。面對這樣的情況，我們得回到因果性的基本考量上，重新再出發。

讓我們重新思考，路易士為何要用非回溯式思考達到因果性的要求？當觀察到P及Q，非回溯式思考下「若P不發生，則Q不發生」為真，代表「使P不發生的方式，只會透過使P不發生來使得Q不發生，而不會經由其它方式來使得 Q 不發生」，也就是說，反事實「若P不發生，則Q不發生」之所以可以用來代表P對Q的因果影響力，理由是因為「Q 發生」及「Q不發生」的差異，純粹是來自於「P發生」及「P不發生」的差異，所以因果性訴求的是唯一差異原則（the principle of unique difference），而非回溯式思考正是要滿足這個唯一差異原則。

唯一差異原則：P的發生造成Q的發生，代表Q發生與Q不發生的差異，純粹來自於P發生與P不發生的差異。

當比較三段論中的反事實推估無法一般性的滿足非回溯式思考，我們得另覓滿足唯一差異原則的方式，所以我們的腦筋要動到實驗組上面。對做實驗的人來說，我們希望當我們造成實驗組在某個性質上的改變（如藥物治療或環境暴露），這個造成改變的方式，不要同時引入額外的影響因子到所要測量的性質上（如存活率或是康復率），這種特別型態的實驗操作，稱為獨立操作介入(independent intervention）。

例如，當我們要探究是否溫度計讀數的變化造成溫度變化，我們希望在實驗組中造成溫度計讀數變化的方法，不要引入溫度計讀數變化以外的因子，來影響溫度變化，以免混淆對於溫度計讀數的變化是否造成溫度變化的因果探究。當我們藉由暖氣機來增加室內溫度以改變溫度計讀數，這並不滿足獨立操作介入；但如果我們是藉由破壞溫度計來改變溫度計讀數，這便符合獨立操作介入的要求。

採取獨立操作介入的目的，就是希望所要測量性質的改變，純粹是因為實驗組在某個性質上的改變而造成，而與其他對所要測量性質有因果影響力的因子無關，因而可以滿足唯一差異原則。

流行病學反事實因果理論：事件c對事件e有因果影響力，代表以下兩個條件成立： 事件c及事件e皆發生（而使得c成立的方式，不會引進c以外但在因果上影響e的因子，因而是個獨立操作介入）。 「如果事件c沒發生，則事件e不會發生」成立。

利用以上的因果影響力概念，將有助於瞭解流行病學中如何捕捉正確的因果影響力。若讀者有機會去看看流行病學文獻，流行病學者們認為他們的因果概念與路易士是一樣的，對實質的重要差別並沒有被明確的意識到，這導因於學者們並未注意到路易士對非回溯性的因果性要求。

針對休姆反事實因果理論，我們目前提供了兩個確認因果性的方式，一個是路易士的非回溯式反事實思考，另一個是流行病學中的獨立操作介入，第4章中我們將說明，在伯爾的因果模型理論中，理想干預的概念能將這兩個因果性概念統一起來。

補充說明

非化約式因果影響力

細心的讀者會發現，在流行病學反事實因果理論中，我們在定義因果影響力的時候，同時在被定義的概念以及用來定義的條件中，都使用了「因果影響力」的概念，從哲學的觀點，一般會 認為這犯了所謂「循環定義」的問題，或稱為「非化約式定義」(non-reductive deﬁnition） 的問題。

所謂的非化約式定義，指的是當我們在定義某個概念C的時候，在所使用的概念中，包含了C概念。就像是我們要定義什麼叫「美好的生活」時，利用「當事人覺得是美好的生活」來定義，在這樣的定義下，我們用「美好的」來定義「美好的」，這是一種典型的非化約式定義。

非化約式定義的問題，來自於這種定義似乎無助於幫助我們理解被定義的概念，因為當被定義的概念是較為不明確的概念時，非化約式定義因為包含被定義的概念，所以無法使得被定義的概 念被更明確的理解。相較之下，這種型態的困難，並不會出現在「化約式定義」(reductive deﬁnition） 中，因為化約式定義不利用被定義的概念來定義被定義的概念。

當路易士利用非回溯性思考下的反事實條件句，來定義因果影響力時，因為非回溯性思考是反事實條件句的一個性質，而且路易士認為反事實思考不需要依賴在因果影響力的概念，所以路易士認為他提供的是一個化約式的定義。然而，在流行病學反事實因果理論中，顯然沒有做到化約式定義的目標，因而提供的是一種非化約式的定義。

許多哲學家對非化約式的定義是有抱怨的，因為在定義中，實際上潛藏著沒有被真正定義的概念。就流行病學因果影響力的雖然在實務上這並不會構成流行病學方法論的困擾，但在伯爾的因果模型理論中，這個問題可以獲得解決，在第4章中可以看到這個方案如何運作。

尼曼―魯賓因果模型

在社會科學領域（如經濟學及社會學），反事實因果理論常被稱為尼曼─魯賓因果模型（Neyman-Rubin causal model），在這個架構下，常把反事實狀況也稱為潛在產出（potential outcome），其他的因果相關概念與流行病學則大同小異。對尼曼─魯賓因果模型來說，某個實驗介入（在個體上）的反事實差異，可被視為因果影響力，有興趣的讀者，可進一步閱讀尼曼─魯賓因果模型的相關文獻。

而對任一個因果理論，都可進一步追問以下兩個問題，讀者不妨也在尼曼─魯賓因果模型上進行測試。第一，此因果理論是否滿足唯一差異原則，因而可解決共同因的問題，因為單單訴求反事實關係並不足以建立因果性；第二，此因果理論是否提供一個對於因果影響力的化約式定義，以使得因果影響力概念有一個良好基礎。

書籍介紹

本文摘錄自《獅頭人身、毒蘋果與變化球：因果大革命》，三民出版

作者：王一奇

因果關係與我們的生活息息相關，小到如何進行飲食控制，又或者思考要做什麼工作才能有穩定而美好的生活，我們總在因果判斷中尋找人生的方向及依靠，甚至大到國家政策的制定，都無法擺脫因果對我們過去、現在及未來的影響性。

所以——我們需要認識「因果」！

但有其「因」必有其「果」嗎？我們的人生經驗告訴我們，即使像賈伯斯一樣選擇大學休學去創業，卻不一定就能保證事業成功。作者在書中靈活運用生活及科學實驗的例子，勾起我們正視思考的陷阱，探討因與果的必然性。您也想參透生活中難以辨明的因果關係嗎？不妨翻開這本書，「思考大革命」就要來了喔！

Photo Credit: 三民出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航