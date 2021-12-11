拆解「人口炸彈」：印度出生率下降、結婚年齡上升，但各邦之間生育率差異巨大也帶來危險

文：Yi-ching Kuai

印度生育率降低，早於聯合國和印度政府預期

今（2021）年11月24日，印度衛生部透露，印度政府最古老和重要的人口問題確定會提早解決。印度的總生育率，即印度婦女一生中預期生育的平均子女數量，已降至2.1以下，低於出生數與死亡數平衡的「人口替代水準」（replacement level，人口長期維持不增不減的替換水準），比聯合國的預測和印度政府的目標還要提前幾年實現。

事實上，根據2019到2021年的第五次印度全國家庭健康調查（NFHS-5），總體上生育率下降到只有2.0，在印度的城市下降到1.6，比五年前的上一次調查下降了10％。

總人口仍會增加，長遠看才零成長

印度有14億人口，是世界第二大人口，幾乎佔人類總數的五分之一，因此這不僅對印度來說是個大新聞，對於地球而言也是大新聞。根據2019年聯合國世界人口展望，到2027年，印度有望超過中國，成為人口最多的國家。

然而，按照當前總生育率的趨勢，尤其是隨著城市生育率大幅降低，印度將需要更長的時間才能成為世界上人口最多的國家。

因為人口轉變帶來的人口長勢，印度的總體人口規模不會立即縮小。印度10到24歲處於生育年齡或即將進入生育年齡的年輕人比例很高（約30.9％），即使這個群體每對夫婦生一、兩個孩子，由於他們的人數眾多，總人口仍然會大量增加。

因此，「達到替代水準的生育率讓人口零成長」得從長遠來看才會如此。印度年輕人比例很大，需要一段時間才能穩定人口。

但低生育率意味著人口會更快達到頂峰，頂峰的數字也會比較低，不像眾人普遍預測會在40年內超過17億，而是可能提早10年達到16億。

結婚年齡穩步上升，提升教育程度有成

幾十年來，印度政府一直在想辦法降低生育率。

1947年印度獨立時，生育率接近6。彼時新成立的共和國才在孟加拉遭受了可怕的戰時飢荒，造成200萬至300萬人死亡。

19世紀英國經濟學家馬爾薩斯（Thomas Malthus）曾經悲觀警告，人口成長最終勢必會超過糧食生產，讓政策制定者的心頭蒙上陰影，隨之而來對「人口炸彈」的恐懼，促使1952年印度制定世界上第一個國家計劃生育計劃。

印度花了25年才讓生育率降到5。時任總理的英迪拉・甘地（Indira Gandhi）對進展緩慢感到不耐煩，採取了大刀闊斧的行動。

在1975到77年緊急狀態期間，她不需徵得人民同意地以法令治國，其子桑賈伊（Sanjay）領導了一場臭名昭著的強制絕育運動，阻礙了許多合理政策的推行，例如促進自願使用避孕藥具。

1990年代，南部喀拉拉邦（Kerala）是第一個生育率低於替代水準的邦。其他邦也一一跟上。在印度的36個邦和「聯邦屬地」（印度中央政府直轄的行政區劃）中，29個現在的生育率為1.9或更低。

在貧窮且主要是農村的北方邦和比哈爾邦，生育率分別為2.4和3，但下降速度比整個國家的速度都快。

使用避孕措施的父母比例持續增長，現在超過三分之二的夫婦這樣做，對比5年前只有54％。另一個顯著變化，是結婚年齡穩步上升。在2005到2006年的調查中，20到24歲的女性在18歲就結婚的比例為47％，比例15年內下降了一半至23％，意味女性與伴侶共處的育兒年數減少了。

改善教育也產生影響，數據顯示，受教育年限與出生人數之間存在絕對的相關性。

人口紅利期縮短，議員席位重劃將掀風波

成長減緩會減輕印度一些相對稀缺資源的長期壓力，例如土地和水，此外也可能有其他好處。政客們經常利用對人口成長的恐懼來拉票，通常是指責「特定社區」——印度15％的穆斯林少數民族——生了太多孩子。

總理莫迪（Narendra Modi）警告說，即將出現人口爆炸。他所屬的印度人民黨成員甚至呼籲限制家庭人數。7月，人民黨控制的北方邦立法者提出了一項法律，拒絕向有兩個以上孩子的家庭提供政府服務。

印度政府的新數字可能會減少這些糟糕的建議。印度穆斯林的生育率普遍高於印度教徒，部分是因為很多人都很窮。但差異已經在穩步縮小：2005年至2015年間，印度穆斯林的生育率從3.4降至2.6。

最新調查尚未解析宗教數據，但其顯示印度僅有的兩個穆斯林占多數的聯邦屬地，拉克沙群島（Lakshadweep Islands）和查謨和克什米爾（Jammu & Kashmir）的生育率，遠低於替代水準且是全印度最低，為1.4。

雖然生育率下降表明印度普遍比以前更富裕、受教育程度更高，但也帶來擔憂。

長期以來，經濟學家一直預示「人口紅利」將到來，因為人口金字塔中更大的一部分是工作年齡人口，生產力會提高。這個人口紅利期現在會更短，印度將不得不更快地應對快速增長的老年人比例。

各邦之間生育率差異巨大也帶來了危險。未來，更多來自擁擠北方的印度人，將在更富裕但不那麼肥沃的南方尋找工作。

政界人士也將面臨如何分配議會選區的熱門問題。早在1971年，英迪拉就凍結了各邦的席位分配，結果造成喀拉拉邦的一名議員現在代表了大約180萬選民，北方邦的一名議員卻代表了近300萬選民。在未來10年，當重新劃分地區的凍結解除時，這些差異勢必會引發一場大戰。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航