【關鍵眼中盯】政黨公投意向民調有貓膩？開罵前請先研究一下抽樣方法

12月18日四大公投將至，許多媒體和機構也都發出了民調，其中不少以政黨分類的民調充滿娛樂性，觀眾一邊看一邊留言罵，說哪個黨變了，哪個黨又成為中共同路人。但這些美麗圖表和數字的背後，真的代表那些支持者真正的意向嗎？

以《民視新聞》12月7日公布的民調為例，若單看圖上百分比，你會驚訝的認為時代力量支持者有超過60%支持重啟核四，甚至高過支持三接遷離的比例。

雖然時力黨中央和支持者不完全同調已非一兩天的事，但考量黨內明星角色黃國昌曾做過核四場址當地的立委，現任黨主席陳椒華又是台灣環境保護聯盟會長，這兩個數字，怎麼想都覺得奇怪。

但若再仔細一瞧，你可能會發現4113個有效樣本裡面，時力樣本數只有87個（不知道有沒有諧音詪的成分在，畢竟基進也那麼巧，有三個題目的反對比例皆落在8964），不管時力再如何勢弱，這樣的樣本數也非常沒有鑑別度。

此外，圖片上雖未標明抽樣方式，但在貼文上有寫出「根據《民視新聞網》線上民調，截至12月7日中午為止」，可見這應該是類似線上投票的形式進行。

然而大部分的網路民調其實都存在準確性的問題。

首先，這類線上投票因為只有那個網站的使用者會看到，機構效應會放得很大，加上只要有網址就可以參與，也很容易發動灌票。想想看，你或是你的長輩家人，是不是也接過「快到這裡投票」的群組訊息，這些特性都讓會民調結果失準。

不僅如此，一般線上投票通常只會提供簡單的選項勾選，難以驗證回答是不是反串，甚至還可以用虛擬IP重複投票。只要想想Yahoo!民調看起來好像有八成台灣人都是深藍一樣，就能夠了解網路民調的盲點。

相較於網路民調，另一種主要方式就是電話民調。

同樣廣受討論的沃草民調，執行者山水民調公司就是使用這種抽樣方式。電話民調的好處，是（如果調查者不使壞的話）可以達到隨機取樣的效果，因為發問卷（撥電話）的是調查方，而非要受訪者自己來領問卷。

此外，題目設計妥善的電話民調，也可以使用不同題目交叉比對，盡可能挑出反串者（例如發現某個題目的答案和之前的政黨表態有衝突，就可以視為無效問卷），所以調查的結果，理論上會比較接近真實。

但電話民調也存在問題，因為現在身在市話旁邊的人愈來越少，許多年輕人甚至只有手機門號，這同樣也會導致樣本數產生偏差。所以現在許多電話民調為了追求準確性，都會以「市話加上手機」來彌補，當然，這也會讓調查的成本變得更高，所以不是每間公司都願意做。

幾間主要民調公司裡面，TVBS大多是以市話手機雙軌模式進行，調查結果一般也都被認為很具有鑑別度，只可惜他們最近一次公布的民調報告裡面，政黨意向只有列出反萊豬的部分，讓人難以一窺乾坤；前述的山水公司民調，則就只有使用市話進行調查。

當然，即使以市話加手機來進行抽樣，結果也不一定完美，也解決不了那些接起來不想回答就掛電話的人的問題，但電話民調之於其他抽樣方式，仍類似邱吉爾對民主的看法——這不是一套好制度，但卻是現存裡面最可行的制度。

退87步來說，許多民調目的，本來也不是為了呈現最真實的資訊，身為閱聽者的我們，在看到數字發表意見之前，或許可以再多研究一下這個數字是如何產生的，才不會落入有心者的圈套而不自知。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航