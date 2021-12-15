【查證】羽絨衣不能用洗衣機洗否則會爆炸的網傳影片？專家解釋物理爆炸因子

文：MyGoPen

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你可以先知道： 對於網傳影片，專家解釋應保持存疑態度，雖無法排除洗衣機內部物理性爆炸意外的可能性，但清洗前務必先確認「可機洗」標示，另外除非置身的環境充滿著對靜電非常敏感的可燃性氣體，否則穿羽絨衣並不會引發爆炸，勿過度解讀影片內容。

近期流傳一則中國的影片，講述羽絨衣不可丟入洗衣機或接觸一氧化碳，否則會因摩擦產生的靜電，發生爆炸甚至起火。對此，MyGoPen透過新興科技媒體中心的協助，解析該影片內容，判斷是否有錯誤解讀或易誤導大眾，並提供正確的清洗方式說明與注意事項。

Photo Credit: MyGoPen

羽絨衣用洗衣機洗爆炸的影片？



原始謠傳版本：

人民日報提醒：穿羽絨服會爆炸！中老年朋友千萬要注意

或這個版本：

羽絨衣不能用洗衣機洗會爆炸

主要流傳這段影片

專家解釋：

國立雲林科技大學工程科技研究所博士生鄭喻齊，以及國立雲林科技大學環境與安全衛生工程學系特約講座教授／製程安全與產業防災中心主任徐啟銘對此提供解釋：

洗衣機清洗羽絨衣於脫水過程中發生的爆炸事故，現場無明顯燃燒痕跡，雖然新聞內之羽絨衣與洗衣機爆炸後已破損不可使用，仍可見其型態完整；且羽絨衣材料、洗衣機材料皆非易爆炸的物質，不會引發化學性爆炸，應歸類為物理性爆炸意外[1]。

所謂物理性爆炸即：「由於容器內部的壓力過高，不勝負荷而破裂，產生迅速釋壓的現象」。以下說明羽絨衣脫水過程發生爆炸的情況：

脫水時高速旋轉的情況下，水氣快速被帶離，使洗衣機內部累積大量的乾空氣進入羽絨衣內部，羽絨衣內部濕扁的羽絨迅速膨脹，使羽絨衣內部填充更大量的空氣與水氣；且羽絨衣表面大多使用不透水的尼龍，空氣進入後更難排出，壓力持續累積直到尼龍表面無法承受，氣體一次性地衝出而發生爆炸。

由於羽絨衣表面材質為不透水的尼龍，洗衣後大量水累積於羽絨衣內，在高速旋轉脫水時，水分無法順利排出，使羽絨衣形成一顆水球，高速旋轉時產生的離心力，使洗衣機的重心偏移而劇烈晃動，最終洗衣機無法承受並毀壞。

新聞媒體提到：「高速旋轉，水氣、空氣、羽絨、尼龍表面和洗衣機內桶等快速碰撞，其可能因摩擦產生靜電，且羽絨衣本身因尼龍表面的關係，靜電易累積於羽絨衣內部，進而產生爆炸意外事故」。對此應保持存疑的態度，雖無法排除其發生的可能性，但洗衣機內部的濕度較高，即便有靜電，也不易具有易燃揮發物，因此發生爆炸的可能性低。

總結上述，羽絨衣在脫水時確實具有潛在的物理爆炸可能性，主要的因子: 1. 高速旋轉的脫水過程，2. 脫水的羽絨內部填料迅速膨脹而累積空氣和壓力，3.羽絨衣防水表層的特性與 4. 洗衣機的侷限空間。以上因子使羽絨衣內累積大量壓力，於釋放壓力時產生物理性爆炸，並導致洗衣機被破壞。

對於影片第二段提到的老翁羽絨衣引爆事件，首先必須瞭解氣體爆炸的四要素：可燃性氣體、點火源、空氣、侷限空間。而本次事件中，老翁身著羽絨服，表面尼龍材質易因摩擦而產生靜電（為點火源），引發爆炸反應；再加上煤氣主要的組成為氫氣、甲烷和少量的一氧化碳等易燃的氣體，其中，氫氣和甲烷都對靜電非常敏感；所以，在煤氣洩漏的環境內，無論穿著任何衣物，都有機會引發爆炸。

倘若煤氣洩漏且蓄積於環境中達一定濃度，羽絨衣表面尼龍材質與人體或空氣摩擦，有可能產生靜電，則有可能引燃煤氣。必須強調的是，影片內老翁被引燃的新聞，主要原因是洩漏氣體為煤氣，而非穿著羽絨衣，羽絨衣只是比其他衣物更容易產生靜電。倘若換成其他對靜電較不敏感的氣體洩漏，例如一氧化碳，則羽絨衣摩擦產生的微量靜電不會引起爆炸。

因此，一般人穿著羽絨衣時，除非置身的環境充滿著對靜電非常敏感的可燃性氣體，否則不會引發爆炸，故在穿著羽絨衣時無須過度擔心。

要如何避免羽絨衣脫水時發生爆炸？給予以下建議：

清洗任何衣物前請先確認標示是否有標示「可機洗」。

羽絨衣切勿乾洗，只能以水柔洗（轉速<每分鐘800轉），洗淨後使用慢速風乾（< 50 °C）或低速脫水（轉速每分鐘500–600 轉）較為安全。

具有防水表層材質的衣物，勿直接使用洗衣機清洗。

另外，長榮大學消防安全系助理教授張慧蓓解釋，使物體爆炸或起火的必要條件有三要素：火源、氧氣、可燃物，若是粉塵爆炸，則多加局限空間與粉塵揚起這兩個條件，才會引起燃燒或是爆炸。

依據勞動部職業衛生署的一氧化碳之物質安全資料表（SDS）內說明[2]，一氧化碳易與空氣混合形成易燃或爆炸性混合物，在燃燒範圍內可被靜電或足夠的能量引燃。所以靜電是可以引燃的，但物體摩擦產生的靜電是否可以點燃，則必須視能量是否夠大。而一氧化碳發生燃爆的濃度範圍為12.5%~74.2%，也就是一氧化碳在空氣中的濃度必須達到最低下限12.5%，此條件並不容易。

羽絨衣外層大多為尼龍、塑膠類，是絕緣體，雖然羽絨可以使絕緣體產生靜電，但衣服本身要爆炸需要足夠的能量，必須要很大量的靜電，所以一般民眾是無法引爆羽絨衣的。再者，靜電在濕度高的地方會很快逸散甚至無法產生，所以在工業上控制靜電的產生就是增加濕度。網路上傳言在脫水時因羽絨衣產生靜電而爆炸，是非常難發生的。

專家諮詢：SMC 新興科技媒體中心 - 「羽絨衣丟入洗衣機因靜電發生爆炸」之專家意見

SMC 註釋及參考資料：

[1] 陳弘毅，邱晨瑋，2019，火災學 (10版)，鼎茂圖書，ISBN：9789863457121。

[2] 勞動部職業衛生署。〈危害物質危害數據資料〉。2021/02/17檢索。

本文經MyGoPen授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範