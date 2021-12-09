身負帶領軍隊現代化重任，印度首任國防參謀長拉瓦特等13人墜機罹難

（中央社）印度空軍表示，一架軍用直升機12月8日在南部坦米爾那都省墜毀，造成印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）與夫人和其他11人，共13人罹難。

法新社報導，印度空軍在推特發文致哀：「現在已經確認拉瓦特將軍、拉瓦特夫人和機上其他11人都在這場不幸事故中罹難，令人深感遺憾。」

根據《印度時報》（The Times of India），印度空軍發稍早前發推文表示：「國防參謀長拉瓦特搭乘的印度空軍Mi-17V5直升機，今天在坦米爾那都省（Tamil Nadu）喬奧諾奧爾市（Coonoor）附近發生事故。已下令展開調查，以確認肇事原因。」

那架直升機在當地時間上午11時50分從蘇魯爾空軍基地（Sulur Air Force Station）起飛，拉瓦特正準備前往位於坦米爾那都省的防務人員學院（Defence Services Staff College）授課。

起飛30分鐘後發生憾事，直升機墜入森林中峽谷，附近有一個小型部落聚居地，距離位於韋林格通鎮（Wellington）的防務人員學院約10公里。

初步報導稱，喬奧諾奧爾天候不佳，可能是造成墜機的原因。

現年63歲的拉瓦特是印度第一任國防參謀長，該職位於2019年創設，拉瓦特也被認為與印度總理莫迪（Narendra Modi）關係密切。

曾任印度陸軍參謀長的辛赫（J.J.Singh）說：「這架直升機安全有保障，我曾在困難情況下搭乘過它。」

《路透社》合作夥伴《國際亞洲新聞社》（ANI）和當地媒體的影片顯示，直升機殘骸在茂密森林起火燃燒，搜救人員到達現場撲滅火勢。

Photo Credit: AP / 達志影像 民眾追思拉瓦特

拉瓦特的生平

《紐約時報》報導， 拉瓦特出生於印度北部，北阿坎德邦的一個軍人家庭。他的軍人生涯包括在動蕩的印度東北部擔任領導職務，該地區有著悠久的毛派游擊隊叛亂史，以及參與聯合國在海外的維和行動。拉瓦特2016年升任陸軍參謀長，2019年升任新設的「國防參謀長」一職。 他被視為反叛亂專家，與莫迪關係密切。

作為印度軍隊各軍種的協調者，和政府的主要軍備顧問，拉瓦特的任務是徹底改革和精簡印度軍隊。近年印度與巴基斯坦、中國的衝突，再次引發了人們對印度軍備狀況的擔憂，因為印度的邊境面臨著中、巴雙重威脅。

拉瓦特身亡對印太戰略的影響

《中央社》報導，今年11月11日才在印度主要媒體集團「時報集團」（Times Network）舉辦的「2021年時報當下峰會」（Times Now Summit）中，表示中國已成為印度頭號安全威脅。拉瓦特說，印度軍方已為「意外衝突」做好準備「如果2020加萬谷（Galwan Valley）事件重演，我們會以其人之道還治其身」。

《華爾街日報》報導，總部位於新德里的智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）戰略研究教授Brahma Chellaney表示，拉瓦特身亡使印度對抗中國的軍事計劃喪失了一個核心人物，目前兩國在邊境地區的緊張局勢正在升溫。他說：「在沿著喜馬拉雅山脈的中印邊境瀰漫著戰爭氣息的時候，總理莫迪想要填補這個空缺並不容易。」

美國駐印度大使館曾宣稱拉瓦特是美國有力的合作夥伴，他負責印、美擴大防務合作的相關事務。拉瓦特今年9月曾赴美會見了美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航