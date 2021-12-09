身負帶領軍隊現代化重任，印度首任國防參謀長拉瓦特等13人墜機罹難
我們想讓你知道的是
一架軍用直升機12月8日在印度南部坦米爾那都省墜毀，造成印度國防參謀長拉瓦特在內，共13人罹難。作為「首任」國防參謀長，拉瓦特的任務是徹底改革和精簡印度軍隊。
（中央社）印度空軍表示，一架軍用直升機12月8日在南部坦米爾那都省墜毀，造成印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）與夫人和其他11人，共13人罹難。
法新社報導，印度空軍在推特發文致哀：「現在已經確認拉瓦特將軍、拉瓦特夫人和機上其他11人都在這場不幸事故中罹難，令人深感遺憾。」
根據《印度時報》（The Times of India），印度空軍發稍早前發推文表示：「國防參謀長拉瓦特搭乘的印度空軍Mi-17V5直升機，今天在坦米爾那都省（Tamil Nadu）喬奧諾奧爾市（Coonoor）附近發生事故。已下令展開調查，以確認肇事原因。」
那架直升機在當地時間上午11時50分從蘇魯爾空軍基地（Sulur Air Force Station）起飛，拉瓦特正準備前往位於坦米爾那都省的防務人員學院（Defence Services Staff College）授課。
起飛30分鐘後發生憾事，直升機墜入森林中峽谷，附近有一個小型部落聚居地，距離位於韋林格通鎮（Wellington）的防務人員學院約10公里。
初步報導稱，喬奧諾奧爾天候不佳，可能是造成墜機的原因。
現年63歲的拉瓦特是印度第一任國防參謀長，該職位於2019年創設，拉瓦特也被認為與印度總理莫迪（Narendra Modi）關係密切。
曾任印度陸軍參謀長的辛赫（J.J.Singh）說：「這架直升機安全有保障，我曾在困難情況下搭乘過它。」
《路透社》合作夥伴《國際亞洲新聞社》（ANI）和當地媒體的影片顯示，直升機殘骸在茂密森林起火燃燒，搜救人員到達現場撲滅火勢。
拉瓦特的生平
《紐約時報》報導，拉瓦特出生於印度北部，北阿坎德邦的一個軍人家庭。他的軍人生涯包括在動蕩的印度東北部擔任領導職務，該地區有著悠久的毛派游擊隊叛亂史，以及參與聯合國在海外的維和行動。拉瓦特2016年升任陸軍參謀長，2019年升任新設的「國防參謀長」一職。他被視為反叛亂專家，與莫迪關係密切。
作為印度軍隊各軍種的協調者，和政府的主要軍備顧問，拉瓦特的任務是徹底改革和精簡印度軍隊。近年印度與巴基斯坦、中國的衝突，再次引發了人們對印度軍備狀況的擔憂，因為印度的邊境面臨著中、巴雙重威脅。
拉瓦特身亡對印太戰略的影響
《中央社》報導，今年11月11日才在印度主要媒體集團「時報集團」（Times Network）舉辦的「2021年時報當下峰會」（Times Now Summit）中，表示中國已成為印度頭號安全威脅。拉瓦特說，印度軍方已為「意外衝突」做好準備「如果2020加萬谷（Galwan Valley）事件重演，我們會以其人之道還治其身」。
《華爾街日報》報導，總部位於新德里的智庫政策研究中心（Centre for Policy Research）戰略研究教授Brahma Chellaney表示，拉瓦特身亡使印度對抗中國的軍事計劃喪失了一個核心人物，目前兩國在邊境地區的緊張局勢正在升溫。他說：「在沿著喜馬拉雅山脈的中印邊境瀰漫著戰爭氣息的時候，總理莫迪想要填補這個空缺並不容易。」
美國駐印度大使館曾宣稱拉瓦特是美國有力的合作夥伴，他負責印、美擴大防務合作的相關事務。拉瓦特今年9月曾赴美會見了美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
新聞來源
- 印度軍用直升機墜毀釀13死 國防參謀長罹難（中央社）
- India’s Top Military General Dies in Helicopter Crash（紐約時報）
- 印度國防參謀長：中國已成頭號安全威脅（中央社）
- 印度最高軍事長官比平・拉瓦特在直升機墜機事件中喪生（華爾街日報）
延伸閱讀
- 印俄新德里高峰會：雙方重申「戰略夥伴關係」簽署28項合作協議，普亭讚印度是「經過時間考驗的朋友」
- 俄羅斯開始交付S-400防空導彈系統，印度可能面臨來自美國的制裁
- 印度轉守為攻，中印邊境駐軍總數達20萬，戰略重心從巴基斯坦轉向對抗中國
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航