葉倫：依賴外國供應鏈已被證明是「弱點」，美國需要採取「保護主義式」生產政策

隨著疫情造成的供應鏈瓶頸,各國意識到產品中的關鍵零組件(半導體)缺貨,將危及國家安全與經濟。近日美國財政部(United States Department of the Treasury)部長葉倫(Janet Louise Yellen)對外強調,美國對國外供應鏈的依賴,已經成為一個「弱點」,需要採取類似「保護主義式」的政策,讓更多關鍵產品在國內生產保護國家安全。

美中霸權對抗,保護主義再度興起

保護主義(Protectionism)歷史淵遠流長,其最大的特點是由政治因素考量,而凌駕於自由市場的思想。國際經濟專欄作家Bruce Stokes指出,在強大政治壓力下,各國政府均曾保護過國內的紡織、汽車及農業等,使其免受進口產品的競爭,他強調「保護主義是政治問題,因此必須從政治上尋求解決方案。」

Bruce Stokes說明,著名的保護主義案例之一是:1970至1980年代,日本汽車大舉進入美國市場,它憑藉著卓越的性能和便宜的售價,不斷在當時提高市占率。美國車企面對打擊,三大汽車製造商:福特(Ford)、克萊斯勒(Chrysler)與通用(General),說服美國政府採取措施,規定日本汽車運抵美國的最高配額。

他強調,每年的進口限制具有扭曲效果,變相鼓勵日企調整運抵美國的汽車種類,由利潤豐厚的高檔車,逐漸取代小型廉價的轎車。根據估計1980年代初期,該政策導致每年50億美元(新台幣1400億元)的額外利潤轉移至日企之手,而美國車商仍持續喪失市場佔有率。

到了後期,日本車商如豐田(Toyota)、日產(Nissan)以及本田(Honda),直接越過了貿易壁壘,直接在美國本土生產汽車,導致該地車商面臨更沈重挑戰。

美國貿易代表辦公室主管政府間事務與公共聯絡的副助理代表Christina R. Sevilla強調,開放市場與貿易自由化、消除關稅以及非關稅貿易壁壘才是一條通向創造財富與發展的道路。

他進一步解釋,各國從事最擅長的商品生產,並與他國交換優質低價的其他商品與服務,各國都可從中得到好處,各國的生產效率提高,消費者選擇增多,商品與服務趨向價廉物美。

不過隨著美、中對抗持續升溫,美國財政部長葉倫(Janet Yellen)強調美國對外國供應鏈的依賴已經被證明為一個「弱點」,需要在國內生產更多關鍵產品,來保護國家安全和經濟。

直指半導體產業? 葉倫:需要國內生產,來保護國家安全

葉倫於12月6在《金融時報》論壇中,對保護主義議題強調:「為了創造適當的激勵措施,在國內生產商品,如果人們將此情況描述為保護主義式的政策,也可能是必要的,」他表示,未來美國會希望和其他國家、盟友合作,共同解決供應鏈上的問題。

值得注意的是,《彭博社》報導指出,日前葉倫討論通貨膨脹的前提下,引述了此項貿易措施(提高關稅)時稱:「關稅確實導緻美國物價上漲(tariffs do contribute to higher prices in the United States),」這意味著,基於種種因素物價在短時間內都無法獲得改善。

報導稱,由於疫情阻斷了許多產品的供應,尤其是半導體的短缺,導致電子產品乃至於汽車均受到波及。葉倫對此坦言,解決許多產品的瓶頸可能需要「幾年」時間。

國內科技業者告訴《經濟日報》報導指出,這些年美中衝突升溫,供應鏈區化日益明顯。他說,先前已有台灣廠商配合美系客戶需求,陸續將涉及敏感的通訊、資料中心設計與製造移出中國

他強調,若後續美國投資獎勵政策再加碼推出,預計會有更大磁吸效應,屆時赴美或鄰近區域製造商機將持續加強。

今(2021)年,美國總統拜登(Joe Biden)已經下達命令針對晶片進行大規模的調查,其中還包含電池、關鍵礦物和藥品等。葉倫對此強調,審查正在進入第二階段,將審查國防、食品、公共衛生和通信技術所需的供應。

不過,面對外界繪聲繪影的「惡性通膨」疑慮,葉倫再次重申,通脹上升主要是疫情期間,供應鏈塞車問題所引起;隨著病毒得到控制,通脹會逐漸消退。她強調,並沒有看到工資、物價相繼螺旋上升的跡象,但同時坦承經濟、就業市場強勁下,勞動力供應持續低迷是「一個謎」。

