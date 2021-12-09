葉倫：依賴外國供應鏈已被證明是「弱點」，美國需要採取「保護主義式」生產政策

隨著疫情造成的供應鏈瓶頸，各國意識到產品中的關鍵零組件（半導體）缺貨，將危及國家安全與經濟。近日美國財政部（United States Department of the Treasury）部長葉倫（Janet Louise Yellen）對外強調，美國對國外供應鏈的依賴，已經成為一個「弱點」，需要採取類似「保護主義式」的政策，讓更多關鍵產品在國內生產保護國家安全。

美中霸權對抗，保護主義再度興起

保護主義（Protectionism）歷史淵遠流長，其最大的特點是由政治因素考量，而凌駕於自由市場的思想。國際經濟專欄作家Bruce Stokes指出，在強大政治壓力下，各國政府均曾保護過國內的紡織、汽車及農業等，使其免受進口產品的競爭，他強調「保護主義是政治問題，因此必須從政治上尋求解決方案。」

Bruce Stokes說明，著名的保護主義案例之一是：1970至1980年代，日本汽車大舉進入美國市場，它憑藉著卓越的性能和便宜的售價，不斷在當時提高市占率。美國車企面對打擊，三大汽車製造商：福特（Ford）、克萊斯勒（Chrysler）與通用（General），說服美國政府採取措施，規定日本汽車運抵美國的最高配額。

他強調，每年的進口限制具有扭曲效果，變相鼓勵日企調整運抵美國的汽車種類，由利潤豐厚的高檔車，逐漸取代小型廉價的轎車。根據估計1980年代初期，該政策導致每年50億美元（新台幣1400億元）的額外利潤轉移至日企之手，而美國車商仍持續喪失市場佔有率。

到了後期，日本車商如豐田（Toyota）、日產（Nissan）以及本田（Honda），直接越過了貿易壁壘，直接在美國本土生產汽車，導致該地車商面臨更沈重挑戰。

美國貿易代表辦公室主管政府間事務與公共聯絡的副助理代表Christina R. Sevilla強調，開放市場與貿易自由化、消除關稅以及非關稅貿易壁壘才是一條通向創造財富與發展的道路。

他進一步解釋，各國從事最擅長的商品生產，並與他國交換優質低價的其他商品與服務，各國都可從中得到好處，各國的生產效率提高，消費者選擇增多，商品與服務趨向價廉物美。

不過隨著美、中對抗持續升溫，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）強調美國對外國供應鏈的依賴已經被證明為一個「弱點」，需要在國內生產更多關鍵產品，來保護國家安全和經濟。

直指半導體產業？ 葉倫：需要國內生產，來保護國家安全

葉倫於12月6在《金融時報》論壇中，對保護主義議題強調：「為了創造適當的激勵措施，在國內生產商品，如果人們將此情況描述為保護主義式的政策，也可能是必要的，」他表示，未來美國會希望和其他國家、盟友合作，共同解決供應鏈上的問題。

值得注意的是，《彭博社》報導指出，日前葉倫討論通貨膨脹的前提下，引述了此項貿易措施（提高關稅）時稱：「關稅確實導緻美國物價上漲（tariffs do contribute to higher prices in the United States），」這意味著，基於種種因素物價在短時間內都無法獲得改善。

報導稱，由於疫情阻斷了許多產品的供應，尤其是半導體的短缺，導致電子產品乃至於汽車均受到波及。葉倫對此坦言，解決許多產品的瓶頸可能需要「幾年」時間。

國內科技業者告訴《經濟日報》報導指出，這些年美中衝突升溫，供應鏈區化日益明顯。他說，先前已有台灣廠商配合美系客戶需求，陸續將涉及敏感的通訊、資料中心設計與製造移出中國

他強調，若後續美國投資獎勵政策再加碼推出，預計會有更大磁吸效應，屆時赴美或鄰近區域製造商機將持續加強。

今（2021）年，美國總統拜登（Joe Biden）已經下達命令針對晶片進行大規模的調查，其中還包含電池、關鍵礦物和藥品等。葉倫對此強調，審查正在進入第二階段，將審查國防、食品、公共衛生和通信技術所需的供應。

不過，面對外界繪聲繪影的「惡性通膨」疑慮，葉倫再次重申，通脹上升主要是疫情期間，供應鏈塞車問題所引起；隨著病毒得到控制，通脹會逐漸消退。她強調，並沒有看到工資、物價相繼螺旋上升的跡象，但同時坦承經濟、就業市場強勁下，勞動力供應持續低迷是「一個謎」。

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航