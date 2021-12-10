從最近民調來看，國民黨最好的公投結果可能會是「三好一壞」

文：張正昀（中華民意研究協會資深研究員）、Leo Chu（中華民意研究協會副研究員）

離12月18日的公投，僅剩兩周不到的時間，從執政黨全面動用行政資源宣傳以來，四大議題不僅支持度出現關鍵變化，更被導為藍綠對決，愈來愈有只問黨派立場而不問是非的味道。

特別是民進黨自蔡英文以降，將「反萊豬」公投說成「反美豬」公投，藉由不正確訊息誤導民眾判斷。正所謂上行下效，僑委會等並未與四大議題業務相關者，也跟著利用手中行政資源，宣傳不實資訊，將「反萊豬」說成「反美豬」，誠可謂現代官場現形記，為保官位一切都在所不惜。

面對民進黨政府的反公投宣傳，作為「反萊豬」與「公投綁大選」兩項公投提案人的國民黨，卻面臨內外交迫的窘境，一方面不少民眾期待國民黨要母雞帶小雞，在自家提案之外同時帶另外兩項公投（珍愛藻礁與重啟核四）過關，另一方面當國民黨喊出「四個都同意」時，卻也傳出地方諸侯反對重啟核四公投的聲音。

國民黨地方大諸侯未積極參與，反倒是國民黨立委在立院的政治攻防，打出自己的步調，例如抗議行政院行政不中立，全面停審111年度中央政府總預算。

其中像是財政委員會召集委員李貴敏委員，在12月2日更換議程，突襲考察審計部，將執政黨濫用政策宣傳與行銷預算作「大內宣」的問題，再次暴露出檯面，讓民眾警覺民進黨政府拿納稅錢反公投的行為；陳以信等國民黨籍立委，當行政院長蘇貞昌的面，質疑行政單位涉嫌違反公投法；12月3日，四大公投領銜人林為洲（反萊豬）、江啟臣（公投綁大選）、黃士修（重啟核四）、潘忠政（珍愛藻礁），召開記者會批判蔡政府違反行政中立罪證確鑿等。

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從民調來看，公投「全數過關」越來越難成真

雖然國民黨這次在立院發揮堪稱有力，但是面對內部矛盾以及民進黨外部挾著豐沛執政資源的壓迫，從當前民調來看，國民黨若要讓四大公投都過關，且從中累積2022年乃至2024年勝選基礎，仍然艱辛，特別是近期三份民調顯示，四大公投能否全數過關，仍然是未定之天。

台灣民意基金會的民調顯示，「反萊豬公投」同意與不同意票分別為55.9%對上36.5%，「珍愛藻礁」公投同意與不同意分別為42.3%對36.7%，「公投綁大選」公投同意與不同意分別為47.5%對41.6%，「重啟核四」公投的同意與不同意分別為43.5%對45.9%。重啟核四公投在台灣民意基金會的調查中，正進入死亡交叉拉鋸，且四大公投的同意度也較10月份有所下滑。

《美麗島電子報》的民調針對會去投票者進行調查，除了「反萊豬」（51%同意對44.6%不同意）以及「公投綁大選」（47.1%同意對46.5%不同意）較可能過關，其餘的「重啟核四」（39.1%同意對54.9%不同意）與「珍愛藻礁」（37.9%同意對46.6%不同意），可能面臨失敗結局。《美麗島電子報》董事長吳子嘉甚至說出，已有3個公投案「掛掉了」的評語。

然而，美麗島電子報這份民調一出，也有不少網路群體認為是關鍵時刻出手護航的表現。

國民黨智庫在11月30日亦發表一份公投民調，同樣調查會投票者意向，結果顯示贊成反萊豬為55.2%，不贊成反萊豬為30.9%；贊成公投綁大選為51%，不贊成為36.4%；贊成珍愛藻礁為45.1%對上27.1%反對，此三者在此民調中較屬於安全範圍內，唯獨重啟核四，贊成者為41.3%對上43.2%反對，同樣進入死亡交叉危機中。

若論機構效應，三份民調中兩份偏綠、一份偏藍，但是調查結果呈現的趨勢並未有太大差異，即四大公投中，最可能過關者依次為反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁、重啟核四，特別是重啟核四一案，已呈現翻盤危機。

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民進黨中央軍令狀、國民黨大諸侯不表態，三好一壞」可能已算藍勝利

從客觀的民調結果來看，四大公投全數過關的機率越來越低，然而，若無法全數過關，國民黨是否應被視為大敗，仍有討論空間。

特別是地方大諸侯的不表態或反表態，國民黨先天上已面臨非戰之罪的窘境，即便現任黨主席朱立倫再如何奔波整合，即便國民黨立委再如何於立院提供砲火支援，仍可能面臨事倍功半的悲劇。

遑論，執政黨肆無忌憚地啟動行政資源戰，僅依靠國民黨與民間團體的四大公投，本就位於絕對弱勢的處境，一旦內部出現破口，能保住3好1壞已是勝利，最壞的1好3壞甚至到4壞也非完全不可能。

尤其，蔡英文在12月8日下達軍令狀，執政黨在距離1218公投的最後這一哩路，可預見將毫無保留地全軍出擊，也不排除擴大極化的政治操作對決，比如更進階地搭上國家認同價值對決——「抗中保台」，或是「投同意，等於投中共」——的宣傳策略，使得多數民眾忽略公投案本質。

公投之於過去的民進黨語境，是民意的展現、對執政者的監督制衡，之於此刻已然掌握「魔戒」的民進黨口中，卻是外交部長吳釗燮所稱的「反智」、「民粹」。昨是今非，假使蔡同榮時代的民進黨看到如今民進黨對公投上下其手，不知道是會怒髮衝冠，還是無地自容？

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航