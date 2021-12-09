益生菌排重金屬獲發明專利，小港醫院將進行人體試驗

空污中的PM2.5已被世衛組織列為一級致癌物，其中又以砷、鉛這2種重金屬對人類健康危害最大。小港醫院院長郭昭宏表示，重金屬侵入體內所造成疾病包括神經、造血系統以及臟器損害等，初期症狀不明顯，到發現都已來不及。小港醫院多年來調查小港地區環境污問題，在居民尿液檢查中發現近3分之1人有較高的砷等重金屬污染，因此與立心國際行銷公司合作，利用已獲得台灣及中國大陸的發明專利，且通過動物試驗，證實可以排除重金屬的LP66益生菌株進行人體臨床實驗，試驗結果將再經由高醫大體系進行審核，目標是希望能解決小港居民遭受的污染問題，守護居民的健康。

Photo Credit: 立心國際

合作方立心國際行銷公司總經理李鴻彬表示，LP66是從自家上千株菌的種原庫中，經過400多次篩選而得，耗時3年，經動物試驗證實它可以吸附砷、鉛重金屬，透過酵素反應降低其毒性，最後隨著糞便將其排出，是目前安全、有效的方法，我們期待用人體實驗來建立大眾信心，讓更多人獲得健康。

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